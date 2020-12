Les chercheurs ont découvert que COVID-19[feminine La pandémie a entraîné une diminution de 50% des tests d’hépatite C (VHC) à l’échelle de l’hôpital et une diminution de plus de 60% des nouveaux diagnostics de VHC.

L’étude, publiée dans le Journal of Primary Care and Community Health, met en évidence l’impact COVID-19[feminine La pandémie affecte le dépistage du VHC à l’échelle de l’hôpital et en ambulatoire, et les implications de cette baisse dans l’identification du virus.

«La forte baisse du dépistage du VHC démontre les compromis entre le maintien de la sécurité et la fourniture de soins préventifs à la suite des réponses du système de santé pendant cette pandémie», a déclaré l’auteur de l’étude Heather Sperring du Boston Medical Center dans le rapport. ETATS-UNIS.

Les données pour cette analyse ont été collectées de manière prospective du 1er décembre 2019 au 30 juin 2020.

À l’aide de statistiques descriptives, l’analyse a été complétée en comparant les tests de patients uniques pour des périodes de 3,5 mois avant et après le 16 mars 2020, avec le total des tests et le total des nouveaux résultats positifs d’ARN du VHC avant et après et les tests quotidiens moyens. ont été analysés.

Depuis le 16 mars, l’équipe a mis en œuvre l’utilisation de la télémédecine pour les cliniques ambulatoires dans la mesure du possible, les soins préventifs, y compris la phlébotomie pour le dépistage du VHC, n’ont pas été effectués pendant cette période.

Les résultats des tests du VHC des patients ont été recueillis chaque jour et des comparaisons ont été faites pour tous les tests en milieu hospitalier, ainsi que pour les sites de soins primaires les plus touchés par l’introduction de la télémédecine.

L’étude a montré un impact plus important dans les cliniques de soins primaires où 72% avaient moins de tests et 63% moins de nouveaux diagnostics.

Les résultats ont montré que le dépistage et le diagnostic du VHC pendant COVID-19[feminine la hausse est alarmante.

Du point de vue de la santé publique, le VHC est une infection transmissible qui peut se propager à travers une population si elle n’est pas détectée et traitée, ont écrit les chercheurs.

«Les implications pour les soins de santé COVID-19[feminine sont plus répandus que les effets de la maladie elle-même. La pandémie a eu un impact significatif sur nos patients, et pas seulement sur ceux qui ont été contractés COVID-19[feminine ‘ont écrit les auteurs.