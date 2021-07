La pandémie de COVID-19 a conduit à plus d’Américains joueurs

Oui, nous avons joué à plus de jeux vidéo pendant la pandémie de coronavirus.

Hé, lorsqu’on vous demande de rester à la maison et à distance sociale comme moyen d’arrêter ou au moins de ralentir la propagation de COVID-19, qui pourrait vous reprocher de vous gaver de « Animal Crossing », « Call of Duty » ou « Fortnite. «

Plus de la moitié des joueurs (55%) ont déclaré avoir joué plus de jeux pendant la pandémie, et la plupart des joueurs (90%) ont déclaré qu’ils continueraient à jouer après l’ouverture du pays, selon une enquête auprès de 4 000 adultes américains menée par la société d’études de marché Ipsos en février pour l’Entertainment Software Association.

Pour les joueurs pendant la pandémie, les jeux vidéo étaient une source de soulagement du stress (55 %) et de distraction (48 %), selon l’enquête.

Les jeux vidéo ont également servi d’évasion et de pause pour les enfants, selon 71% des parents interrogés. Plus de la moitié des parents (59 %) ont déclaré que leurs enfants jouaient à des jeux éducatifs et les deux tiers des parents (66 %) ont déclaré que les jeux vidéo facilitaient la transition vers l’apprentissage à distance pour leurs enfants.

De plus en plus de parents ont également commencé à jouer à des jeux avec leurs enfants, avec 74% des parents déclarant jouer à des jeux vidéo avec leurs enfants au moins une fois par semaine – contre 55% en 2020, selon l’enquête.

Dans l’ensemble, plus d’Américains – 227 millions – déclarent jouer à des jeux vidéo, contre 214 millions lors de l’enquête précédente menée l’année précédente.

« Lorsque nous avons mené cette enquête, nous avions le sentiment que les chiffres allaient augmenter, mais nous n’étions pas sûrs de l’échelle », a déclaré Stanley Pierre-Louis, président et chef de la direction de l’Entertainment Software Association à USA TODAY. « Nous étions ravis de voir la ligne de tendance. … C’est juste un énorme bond. Et c’était en hausse dans toutes les catégories. »

Autres faits de l’Entertainment Software Association 2021 Essential Facts About the Video Game Industry, publiés mardi :

67% des adultes américains (âgés de 18 ans et plus) sont des joueurs

76% des enfants américains (moins de 18 ans) sont des joueurs

Le joueur moyen de jeux vidéo a 31 ans

45% des joueurs s’identifient comme étant des femmes.

80% des joueurs de jeux vidéo aux États-Unis ont plus de 18 ans.

Plus de la moitié de tous les joueurs (51 %) jouaient plus de 7 heures par semaine.

Le genre de jeu le plus populaire ? Les jeux occasionnels, joués par 63 % des joueurs, suivis des jeux d’action (39 %) ou des jeux de tir (39 %).

Assistera-t-on à une baisse du temps passé à jouer aux jeux vidéo ? Les données économiques montrent que les gens jouent toujours à des jeux « à un rythme très élevé. … J’ai l’impression que nous aurons toujours une tendance à la hausse », a déclaré Pierre-Louis. « Mais dans l’ensemble, ce qui nous enthousiasme, c’est que beaucoup (de personnes) ont été introduits ou réintroduits dans les jeux et ils s’y tiennent. »

DFC Intelligence s’attend à ce que les ventes de jeux vidéo aux États-Unis et au Canada augmentent de 14,6% en 2021, pour atteindre 19,6 milliards de dollars. Mais les joueurs pourraient passer plus et moins de temps à jouer, a suggéré récemment David Cole, fondateur et PDG de la société de recherche.

Pour voir ce que les joueurs pensaient, j’ai fait un sondage très peu scientifique sur Twitter et j’ai trouvé que 24% ont dit qu’ils jouaient plus pendant la pandémie et qu’ils jouent toujours plus ; 22% ont dit qu’ils jouaient plus et jouaient moins ; 34% ont déclaré avoir joué de la même manière pendant la pandémie ; et 20% ont dit qu’ils jouaient moins.

Tout comme pour les films et le streaming, les succès conduiront le public. Comptabilisant les billets de cinéma vendus et les locations Disney + Premier Access, « Black Widow » a remporté le plus grand week-end d’ouverture depuis le lancement de « Star Wars: The Rise of Skywalker » en 2019.

Avec des succès potentiels tels que « Metroid Dread », « Guardians of the Galaxy », « Halo Infinite » et l’édition de cette année de « Call of Duty », qui devrait arriver dans les mois à venir, les joueurs auront de nombreuses raisons de revenir ou – maintenir le contact avec – leurs contrôleurs.

