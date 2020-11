La pandémie de coronavirus pourrait anéantir 25 ans d’égalité croissante entre les sexes, selon de nouvelles données de l’ONU

La conversation

Les patients sans-abri atteints de COVID-19 retournent souvent à la vie dans la rue après les soins hospitaliers, mais il existe un meilleur moyen

En 2019, environ 567715 sans-abri vivaient aux États-Unis. Bien que ce nombre diminue régulièrement depuis 2007, il a commencé à augmenter au cours des deux dernières années. Pour New York, même avant COVID-19, 2020 se révélait déjà être une année record pour le sans-abrisme. Mais comme le verrouillage a commencé à la mi-mars, les 60 923 sans-abri qui séjournaient dans le système d’hébergement de la ville se sont retrouvés touchés de manière disproportionnée par la pandémie. Ce ne sont pas tous les sans-abri de la ville, bien sûr; les 60 000 et plus n’incluent pas les sans-abri cachés dans les listes de patients et les salles d’attente des services d’urgence. En 2019, le dénombrement annuel des sans-abri hospitaliers de la ville montre plus de 300 patients, chaque nuit, qui sont des patients ou utilisent l’hôpital comme abri temporaire.En tant que professionnel de la santé, éducateur et chercheur dans le domaine de la santé publique et de l’épidémiologie sociale la ville, je suis pleinement conscient des défis à relever et des tragédies déjà vues. Au 31 mai, le département des services aux sans-abri de New York avait signalé 926 cas confirmés de COVID-19 dans 179 abris et 86 décès confirmés par COVID-19. En avril seulement, l’EDS a signalé 58 décès de sans-abri dus au COVID-19, 1,6 fois plus élevé que le taux global de la ville. Bien qu’il n’y ait pas de données analogues fiables pour d’autres villes, ce qui se passe à New York peut être une leçon pour d’autres. Les refuges pour sans-abri sont vulnérables La vulnérabilité de la population sans-abri au COVID-19 n’est pas unique à New York. Les refuges pour sans-abri presque partout sont particulièrement vulnérables à la transmission de maladies. Les refuges ne sont généralement pas équipés, font l’objet d’un trafic important et ne sont généralement pas en mesure de fournir des soins sûrs, en particulier à ceux qui se remettent d’une chirurgie, de blessures ou de maladies. Ajoutez à cela l’incapacité d’isoler, de mettre en quarantaine ou d’éloigner physiquement les sans-abri les uns des autres pendant le COVID-19. La ville de New York a répondu en utilisant près de 20% de ses hôtels comme abris temporaires, avec un à deux clients par chambre. Cela a aidé, mais ce n’était pas une situation parfaite. La question est donc la suivante: où les patients sans-abri vont-ils en convalescence lorsqu’ils sont sortis des soins médicaux de courte durée, en particulier dans l’ère post-COVID-19? ne se rétablissent pas complètement de leurs maladies. Certains se retrouvent inévitablement à l’hôpital. Il en résulte un cycle préjudiciable et coûteux tant pour les patients que pour le système de santé, et la situation continue de se détériorer: entre juillet 2018 et juin 2019, 404 des sans-abri de la ville sont décédés – 40% de plus que l’année précédente et l’année la plus importante – augmentation d’une année sur l’autre en une décennie. Il n’y a pas de données depuis le début de l’épidémie, mais les premières preuves suggèrent que le nombre de décès est plus élevé entre juin 2019 et juin 2020. Le répit médical: une solution possible Le répit médical est une prise en charge résidentielle de courte durée pour les sans-abri trop malades ou fragiles pour se rétablir. les rues, mais pas assez malade pour être dans un hôpital. Il offre un environnement sûr pour récupérer et accéder à la gestion des soins post-traitement et à d’autres services sociaux. Des soins de répit médical peuvent être offerts dans des établissements autonomes, des refuges pour sans-abri, des maisons de soins infirmiers et des logements de transition. Le répit médical a fonctionné dans des municipalités à travers les États-Unis; les résultats de santé des patients se sont améliorés et les hôpitaux et les assureurs, en particulier Medicaid, ont économisé de l’argent. Mais ces programmes sont rares. En 2016, 78 programmes fonctionnaient dans 28 États. La plupart des programmes sont de petite taille, 45% ayant moins de 20 lits. Les modèles de soins varient, mais ils fournissent essentiellement des lits dans un espace conçu pour la convalescence, le suivi des rendez-vous, la gestion des médicaments, des repas médicalement appropriés et l’accès aux services sociaux tels que la navigation dans le logement et l’aide aux prestations. Certains programmes offrent des soins cliniques sur place. Les recherches montrent que les patients sans domicile à New York restent à l’hôpital 36% plus longtemps et coûtent en moyenne 2 414 dollars de plus par séjour que ceux qui ont un logement stable. En renvoyant les patients vers des programmes de répit, les hôpitaux ont réduit de 45% les visites à l’urgence après le congé et les réadmissions de 35%. Le New York Legal Assistance Group, qui a mené une analyse coûts-avantages, a montré des économies de près de 3000 dollars par séjour de répit (le fournisseur a économisé 1575 dollars, les payeurs ont économisé 1254 dollars) grâce à une réduction des réadmissions à l’hôpital et de la durée du séjour. Des études en dehors de New York montrent également une amélioration de l’état de santé de diverses manières. L’un d’eux a noté que 78% des patients ont obtenu leur congé de répit «en meilleure santé». Les patients ont montré des augmentations de 15% à 19% en lien avec les soins primaires après leur sortie pour un répit médical. Bien qu'il existe des normes nationales convenues pour le répit médical, les modèles de programme peuvent s'adapter pour répondre aux besoins d'une communauté spécifique. Déjà, des dizaines de modèles de répit existent à travers le pays, tant dans les grandes villes que dans les petites villes. Une complication, cependant, est l'ampleur même de l'approche de répit médical. Parce qu'il recoupe le logement, l'itinérance et les soins de santé, le répit médical ne s'intègre pas parfaitement dans un système unique et nécessiterait la collaboration et l'accord entre plusieurs agences municipales et étatiques. Pourtant, un nombre croissant de communautés cherchent un répit médical pour combler le vide. Chicago s’associe à des prestataires pour fournir des soins de santé aux sans-abri. Cela comprend leur fournir des installations résidentielles temporaires et des cliniques pour aider à atténuer l’impact du COVID-19. Il y a un besoin urgent d’aider les sans-abri en matière de logement et de soins de santé. Le répit médical est une solution potentielle. Il a fourni avec succès des logements de récupération et des soins médicaux pendant une pandémie. Pourquoi ne devrait-il pas devenir une partie permanente de notre système de services? Andrew Lin, développeur de programme de logement avec services de soutien chez BronxWorks, un groupe à but non lucratif qui offre des services de soutien aux sans-abri et au logement dans le Bronx, a contribué à cet article. The Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: J. Robin Moon, City University of New York Lire la suite: * Briser 3 mythes courants sur le sans-abrisme * Seulement 1 sans-abri sur 10 vote aux élections – voici pourquoiJ. Robin Moon ne travaille, ne consulte pas, ne détient pas d’actions ou ne reçoit de financement d’aucune entreprise ou organisation qui bénéficierait de cet article, et n’a révélé aucune affiliation pertinente au-delà de sa nomination universitaire.