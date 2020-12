La pandémie de coronavirus cèdera la place à une autre années folles pleines de dépenses somptueuses, de fêtes folles et d’un abandon de la religion, a prédit un professeur de l’Université de Yale.

Le Dr Nicholas Christakis, un épidémiologiste social spécialisé dans les modèles de comportement, a présenté sa prédiction pour la vie après la pandémie dans son nouveau livre Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live.

Il a expliqué comment des crises de santé similaires à travers l’histoire montrent un modèle de personnes qui se glissent dans l’isolement pour se protéger de la maladie, puis recherchent désespérément une interaction sociale lorsque la menace est passée.

Il projette que la pandémie de coronavirus ne sera pas différente, le monde connaissant une renaissance économique et sociale rivalisant avec celle qui a suivi la pandémie de grippe de 1918 d’ici 2024.

La version de Christakis d’un monde post-pandémique peut sembler inconcevable cette saison des vacances, alors que les États-Unis subissent une deuxième vague d’infection dévastatrice et que la communauté internationale est aux prises avec l’émergence d’une nouvelle souche de coronavirus se propageant comme une traînée de poudre en Grande-Bretagne.

Mais dans son livre, il rappelle que les humains ont été confrontés à de nombreux fléaux dans l’histoire, qui ont tous pris fin.

Le Dr Nicholas Christakis (photo), épidémiologiste social et professeur à l’Université de Yale, prédit que la pandémie de coronavirus cèdera la place à une autre années folles en proie à des dépenses somptueuses, des fêtes folles de sexe et un départ de la religion

« Ce qui nous arrive peut sembler à tant de gens être extraterrestre et artificiel, mais les fléaux ne sont pas nouveaux pour notre espèce – ils sont simplement nouveaux pour nous », a déclaré Christakis dans une interview avec The Guardian cette semaine.

Il a déclaré que bon nombre des tendances sociales observées au cours de cette année reflétaient celles des crises sanitaires passées.

«Pendant les épidémies, vous obtenez une augmentation de la religiosité, les gens deviennent plus abstinents, ils économisent de l’argent, ils ont une aversion au risque», a-t-il déclaré.

«Nous voyons tout cela maintenant comme nous l’avons fait pendant des centaines d’années lors d’épidémies.

Et Christakis a déclaré que les conséquences de cette pandémie suivraient également le modèle du passé, à la fois avec l’économie et le comportement humain.

‘En 2024, tous ces [pandemic trends] sera inversé. Les gens chercheront sans relâche les interactions sociales », a-t-il dit, proposant des dépenses libérales, une« licence sexuelle »et un« renversement de la religiosité »comme exemples de changements à venir.

Christakis a déclaré que la pandémie de coronavirus avait créé le même schéma de comportement que dans d’autres crises sanitaires à travers l’histoire, les gens étant isolés pour se protéger. Sur la photo: le Strip de Las Vegas, généralement animé, est vide

Mais Christakis a déclaré que les pandémies passées ont montré à quel point les gens désespèrent de sortir de l’isolement une fois la menace passée. Sur la photo: danseurs à Londres dans les années 1920

Le calendrier de Christakis pour la reprise économique dépend du déploiement de vaccins contre les coronavirus, dont deux ont commencé à circuler au cours des deux dernières semaines.

Pfizer Inc et son partenaire allemand BioNTech ont commencé à distribuer leur vaccin aux États-Unis et au Royaume-Uni au début du mois et ont obtenu l’approbation de l’Union européenne lundi.

Et la semaine dernière, un vaccin de Moderna a reçu l’autorisation d’urgence de la Food and Drug Administration, la distribution aux États-Unis débutant lundi.

Christakis a déclaré que l’introduction rapide des vaccins montre à quel point les humains sont beaucoup plus équipés pour faire face aux crises sanitaires que par le passé.

«Nous sommes la première génération d’humains vivants à avoir jamais fait face à cette menace qui leur permet de réagir en temps réel avec des médicaments efficaces», a-t-il déclaré. «C’est miraculeux.

Christakis a également reconnu que des erreurs ont été commises dans la façon dont les gens ont réagi au virus dans son ensemble, notamment en étant victime de désinformation et en refusant souvent de prendre des mesures simples pour empêcher la transmission du virus, telles que les masques et la distanciation sociale.

«En tant que société, nous avons été très immatures», a-t-il déclaré. «Immatures, et typiques aussi, nous aurions pu faire mieux.

Cependant, il a déclaré que bon nombre des épreuves provoquées par la pandémie étaient inévitables, sur la base de ses études sur des crises similaires dans l’histoire.

« Beaucoup de gens semblent penser que ce sont les actions de notre gouvernement qui ralentissent l’économie – c’est faux », a-t-il déclaré.

« C’est le virus qui ralentit l’économie, car les économies se sont effondrées même dans les temps anciens lorsque des épidémies se sont produites, même quand aucun gouvernement ne disait de fermer les écoles et de fermer les restaurants. »

Christakis a exhorté les gens à garder les yeux sur la ligne d’arrivée et à continuer à écouter les experts pour vaincre le virus.

« Notre monde a changé, il y a un nouvel agent pathogène mortel qui circule, nous ne sommes pas les premiers à devoir faire face à cette menace, et on nous demandera beaucoup », a-t-il déclaré.

‘Nous allons juste devoir grandir à ce sujet.’