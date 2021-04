Allison Miller et son petit ami ont connu six mois de normalité avant que la pandémie ne frappe. Mais leur relation est rapidement devenue «beaucoup plus réelle» puisqu’ils sont passés de se voir le week-end à travailler à distance sous le même toit.

Miller, qui avait peur de contracter le COVID-19 après avoir failli mourir de la grippe en 2014, dit que son petit ami était « fantastique, solidaire et une bénédiction ».

Alors que certains couples ont eu du mal à communiquer et à s’entendre sur les protocoles COVID au cours de l’année dernière, d’autres ont prospéré. Mais les experts disent que la prochaine étape pourrait être un défi car les couples qui se sont rapprochés s’adaptent à la vie post-pandémique.

Cinquante-huit pour cent des personnes ont déclaré que leur relation s’était renforcée pendant la pandémie, selon une enquête menée auprès de 2000 personnes par eHarmony et Harris Interactive. Une analyse du Pew Research Center en octobre 2020 avait des résultats similaires: 53% des répondants mariés ou vivant en concubinage ont décrit leur relation comme «se déroulant très bien».

Mais pour certains, la proximité a également alimenté la dépendance.

« Cette pandémie ne fait qu’alimenter toute notre codépendance », a déclaré Mila Kunis en janvier en décrivant comment sa relation avec son mari Ashton Kutcher a été affectée par le COVID.

«Étant donné que nous avons vécu en travaillant et que nous avons passé chaque moment éveillé avec nos partenaires au cours de l’année écoulée, il est logique que nous puissions ressentir un certain inconfort en passant du temps à part», déclare Kathryn Esquer, psychologue clinicienne et fondatrice du Teletherapist Network. «Certains d’entre nous ont peut-être fini par dépendre de nos partenaires pour des choses telles que le soutien émotionnel tout au long de la journée de travail ou de petites tâches qui facilitent la vie.

Les couples qui sont entrés dans un rythme cette dernière année « pourraient même avoir un ajustement plus important pour retourner dans les routines pré-pandémiques », dit Esquer.

Les engagements professionnels renouvelés et les engagements sociaux à l’extérieur de la maison pourraient devenir des facteurs de stress externes si vous passiez l’année dernière à «vous connecter à un niveau plus profond avec votre partenaire et à profiter du temps passé à la maison», explique-t-elle.

Au fur et à mesure que le temps supplémentaire passé ensemble et le soutien diminuent, les couples peuvent ressentir un sentiment de perte.

«Même si (la fin de la pandémie) est un bon changement perçu, tout changement s’accompagne d’une perte et cette perte doit donc être abordée, communiquée et pleurée dans un sens, adaptée», ajoute-t-elle.

À quel point les couples proches peuvent continuer à prospérer après la fin de la pandémie

Alors, comment les couples devraient-ils aborder et s’adapter à cette prochaine transition?

Nedra Tawwab, thérapeute et fondatrice et propriétaire de Kaleidoscope Counseling, dit qu’il est important d’être «très clair sur vos besoins» pendant que les couples s’adaptent à la vie post-pandémique.

«De nombreux couples viennent consulter parce qu’ils ont des problèmes de communication. … Cela peut ressembler à un problème avec un partenaire parce qu’il ne répond pas à nos besoins, mais c’est un problème avec nous parce que nous ne le leur disons pas. «

Tawwab dit que les couples peuvent également demander une aide professionnelle avant une grande transition pour en savoir plus sur la communication et les capacités d’adaptation. «La thérapie peut être une stratégie préventive, elle ne doit pas nécessairement être une réaction à quelque chose qui se passe», a-t-elle expliqué.

La sensibilisation est un bon point de départ, dit Esquer.

«Si vous vous trouvez un peu plus nerveux ou irritable, prenez vraiment le temps de vous renseigner sur ce dont il s’agit», suggère Esquer. «Quelles sont vos peurs à venir? Quelles sont vos hypothèses à venir? »

Lorsque vous découvrez ce qui vous dérange, communiquez-le «de manière ouverte».

«Même si vous ne savez pas ce dont vous avez besoin, le simple fait de communiquer et de leur faire savoir ce qui se passe, vous pouvez les aider à comprendre ce que vous vivez», a-t-elle déclaré.

Tawwab espère que les couples «continueront à pratiquer beaucoup de choses que nous avons pratiquées en quarantaine… (y compris) être créatifs avec les choses (et) se connecter avec nos partenaires».

