Pendant un moment, il ne se souvint pas du nom de son neveu. Ryan Flanagan fit une pause et soupira, accablé par la faute.

« Je suppose que c’est un signe du peu d’interaction que j’ai avec mon frère en ce moment, » dit-il doucement.

Rhodes Flanagan est né en septembre dernier du frère de Ryan Brennan et de sa femme Haylee, qui ont été vigilants sur la sécurité du COVID. Le gamin de 6 mois est arrivé en proie à une pandémie, dans un monde défini par des limites. Rhodes n’a pas regardé le visage de sa grand-mère sans son masque, n’a pas senti ses lèvres sur ses joues ni vu à quel point elle souriait en sa présence. Les trois frères et sœurs de Brennan vivent tous à moins de 15 miles l’un de l’autre autour de Kansas City, mais sa sœur jumelle Caitlyn et son frère Ryan n’ont vu Rhodes que deux fois. Son frère Kean n’a pas rencontré le bébé, car il refuse de porter un masque.

Rhodes est né dans une famille divisée. Pour les Flanagans, certaines fractures se sont formées bien avant le COVID, mais lorsque la crise sanitaire s’est emparée du pays, elle a opposé les membres de la famille conservateurs aux plus libéraux, l’individualiste contre l’esprit collectif, l’aversion au risque contre le tolérant au risque. Les Flanagans couvrent le spectre du comportement COVID.

Brennan, 24 ans et enseignant, est rigoureux dans le port de masques, en restant à 1,80 mètre des autres qui ne vivent pas avec lui lorsque cela est possible et en évitant de socialiser à l’intérieur. Les Centers for Disease Control and Prevention déclarent que ces comportements sont nécessaires pour ralentir la propagation du CovID

Sa jumelle Caitlyn, une infirmière auxiliaire certifiée, confirme à quel point Brennan est resté prudent, en particulier autour de son fils. Ryan, 37 ans, qui travaille pour une société de dossiers de santé électroniques, a modifié certains comportements, mais n’est pas aussi strict que Brennan, voyage souvent pour son travail et trouve certaines des limites de Brennan excessives. Kean, 35 ans, qui travaille dans les énergies renouvelables, a déclaré qu’il vivait aussi librement qu’avant le début de la pandémie, en plus de suivre des mandats de masque qu’il ne peut pas éviter. Il pense que Brennan est «stupide comme l’enfer».

« COVID a perturbé ma famille et a fait de nos différences politiques – quelque chose que nous (auparavant) rangions pendant Thanksgiving – en quelque chose qui contrôlait la façon dont nous vivions », a déclaré Brennan. « Certaines personnes dans nos familles avaient cette mentalité de » vous vous inquiétez trop. Nous allons bien. Nous allons bien. Arrêtez de réagir de manière excessive. Nous n’allons pas répondre à vos attentes simplement parce que vous êtes inquiets. » … Notre bébé a rencontré tout le monde dans la famille qui est prêt à porter un masque tout en le tenant. »

Au fur et à mesure que la pandémie se poursuit, la tension de la famille évolue également. Avant COVID, Brennan et ses frères et sœurs, sa mère et son beau-père se réunissaient régulièrement. Depuis la pandémie, la famille de Brennan a continué à se rassembler, quoique moins fréquemment, et généralement sans lui.

«J’aime vraiment ma famille», a déclaré Brennan. « Mais je veux aussi être en sécurité. »

‘Je suis tout à fait d’accord avec les précautions qu’ils prennent’

Brennan et Caitlyn ont plus d’une décennie de moins que leurs frères aînés. Leur mère, Shari Flanagan, a déclaré qu’elle était un parent différent de ses deux plus jeunes – plus doux, plus empathique, plus expérimenté.

«J’étais une maman très différente avec mes deux garçons plus âgés», dit-elle. « Je les ai élevés probablement d’une manière où c’était plus autoritaire. C’était comme, ‘Vous allez simplement jouer selon mes règles.’ Et, « C’est parce que je le dis. » Et ce n’est pas vraiment du respect. «

Le respect, a-t-elle dit, est essentiel pour que ses enfants réparent ce qui a été brisé. Shari travaille dans la vie pour personnes âgées et a déclaré qu’elle avait suivi les protocoles de santé pour assurer sa sécurité, celle de son établissement et de sa famille. Mais même elle a des moments où elle trouve les limites de Brennan difficiles et se demande à quel point elles sont nécessaires.

« Je n’ai pas pu embrasser [my grandson] depuis sa naissance », dit-elle.« C’est triste pour moi en tant que grand-parent. Mais à travers ce processus avec COVID, j’ai été mis au défi de me connecter et d’avoir des relations qui n’incluent pas les câlins, les baisers et le contact physique. «

Les experts de la santé disent que les résultats cliniques des bébés qui contractent le COVID-19 sont très rassurants, mais les inconnues du virus restent pénibles pour les parents.

Brennan est la valeur aberrante de la famille, tout le monde est d’accord, pendant la pandémie et bien avant. Alors que les enfants étaient tous identifiés comme républicains en grandissant, lorsque Brennan est allé à l’Université d’État du Kansas, ses opinions politiques ont changé. Il a rencontré et est tombé amoureux de Haylee.

Ses frères et sœurs marquent également cette époque comme un clivage. Les années de Brennan ont créé une rupture.

« Kean, le deuxième plus âgé, il est définitivement un partisan de Trump. Et je dirais que Brennan est définitivement un partisan de Biden, donc des extrémités opposées du spectre », a déclaré Shari. « Je pense que les masques sont en quelque sorte un symbole de tout cela. … Cela a été un défi pour moi en tant que maman de donner un espace pour toutes ces croyances à tous mes enfants. »

‘Je le considérais comme l’un de mes meilleurs amis’

Brennan et Ryan décrivent leur lien en des termes similaires.

« Il me ressemble tellement », a déclaré Brennan.

« J’adore sa personnalité, probablement parce qu’elle ressemble tellement à la mienne », a déclaré Ryan en riant. « Il est sociable et extraverti, et il veut être inclusif. »

Mais ni Ryan ni Brennan ne se souviennent de la dernière fois qu’ils se sont vus. Ils pensent que c’était à l’automne. Avant COVID, ils traînaient toutes les quelques semaines, regardaient des films, jouaient à des jeux de société, discutaient autour d’une bière. À la naissance de Rhodes, Ryan et sa femme portaient des masques pour rencontrer le bébé.

« Je l’ai respecté. C’était gênant même si à l’époque cela semblait nécessaire », a-t-il déclaré.

Ryan, qui a une fille de 13 ans, a resserré son cercle social pendant la pandémie, mais n’a pas cessé de se rassembler. Il a dit qu’il avait refusé certains événements sociaux, bien qu’il ait assisté au mariage en plein air d’un ami. Il respecte les limites de Brennan autour du port de masque mais considère l’état de vigilance soutenu comme intenable.

« Il veut faire presque la recherche des contacts pour que nous puissions organiser un événement familial », a-t-il déclaré.

Brennan a dit que c’était vrai. Si les gens vont quelque part en public et socialisent sans masque, il leur demande d’attendre deux semaines avant de tenir Rhodes.

« Je le considérais comme l’un de mes meilleurs amis », a déclaré Brennan à propos de son frère. « Maintenant, on a presque l’impression que nous sommes des connaissances. »

«Je vais aller me tenir dehors dans la cour pour voir son enfant?

Brennan et Ryan étaient amis. Kean, dit Brennan, était comme un père.

Shari et son mari ont divorcé lorsque Brennan était au collège et son père a quitté l’État. Kean était le frère qui montrait à Brennan comment réparer sa voiture, qui l’emmenait au practice pour travailler sur son swing de golf et parler de la vie.

«C’était quelqu’un que j’admirais», a-t-il dit. « Je ne l’ai pas vu depuis si longtemps. Parfois, je me demande, à cause de mes convictions, ‘est-ce qu’il m’aime même?' »

Kean a déclaré que COVID n’était pas le coupable. La relation entre lui et Brennan est remise en question depuis des années. Kean est un ancien Marine qui a servi en Afghanistan, Brennan était absent pendant des années à l’université. Quand Brennan est finalement rentré à la maison, il y avait du temps et de l’espace entre eux.

« Il a des règles stupides sur ce que vous devez faire », a déclaré Kean. « Je veux dire, vous ne pouvez pas aller dans les bars. Vous ne pouvez pas aller à des événements sportifs. Mon enfant joue au volley-ball. Vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas y aller et vous devez attendre deux semaines et ça, ça Et puis une fois, il a voulu que je vienne voir son enfant. Il a dit: « Eh bien, vous pouvez vous tenir dehors à six pieds. » Il faisait 30 degrés! Je vais aller me tenir dehors dans la cour pour voir son enfant? «

Kean a déclaré qu’il avait continué à travailler et à socialiser pendant COVID.

« Ma vie continue », a-t-il dit. « J’aimerais avoir une relation avec lui et peut-être qu’à son heure nous le ferons. … Je ne le repousse pas, mais je ne vais pas me plier à ce qu’il veut. »

Kean a déclaré que ne pas rencontrer Rhodes le dérangeait « un peu ».

‘J’espère qu’ils pourront écouter’

Shari espère que ses enfants trouveront un espace pour parler de leurs différences et se rappeler ce qui les relie en fin de compte.

«J’espère qu’ils pourront s’écouter, vraiment s’écouter les uns les autres», a-t-elle déclaré. « Bien sûr, les conversations peuvent devenir animées, mais c’est ce qui rend la famille spéciale, car lorsque vous êtes en famille, vous pouvez avoir des conversations passionnées, puis vous pouvez dire: ‘Mais je vous respecte toujours et je n’ai pas à être d’accord avec vous je t’aime.' »

Caitlyn a dit qu’elle s’attend à ce que sa famille, une paix relative, obligera le monde à revenir à la «normale». Brennan est complètement vaccinée et Haylee reçoit sa première dose. Caitlyn a déclaré qu’elle prévoyait de se faire vacciner bientôt. Shari et son mari sont vaccinés, et Ryan aussi. Kean a eu sa première dose.

« Je me soucie de ce que les autres pensent », a déclaré Brennan. «Et je sais que tous les membres de ma famille qui sont un peu plus conservateurs et vraiment anti-masque, ils pensent juste que je suis cette douleur dans les fesses. Et ils préféreraient être sans moi.

Personne n’a dit qu’ils préféreraient être sans lui.

« Je veux passer du temps avec Brennan », a déclaré Ryan. « Qu’est-ce que tu veux faire? On peut aller se promener dehors dans le parc. C’est toujours prudent. Allons-y. »