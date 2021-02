La pandémie de coronavirus pourrait entraîner le recrutement d’un plus grand nombre d’enfants par des groupes armés, ont averti les Nations Unies.

Cela vient alors que le monde a marqué le Journée internationale contre l’utilisation d’enfants soldats – également connu sous le nom de Red Hand Day.

«L’impact de la pandémie de COVID-19 est intimidant: la pauvreté et le manque d’opportunités augmentent encore les facteurs de pression et d’attraction pour le recrutement et l’utilisation d’enfants par les forces armées et les groupes armés ainsi que la violence sexuelle ou les enlèvements. Les opportunités d’éducation, déjà perturbées par la guerre et les déplacements, disparaissent davantage. Les enfants paient tragiquement le prix le plus élevé et nous avons la responsabilité conjointe de construire un système durable qui protège tous les enfants à tout moment « , a déclaré le chef des affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell, dans une déclaration conjointe avec Virginia Gamba, la représentante spéciale de l’ONU pour les enfants. et conflits armés

Malgré les efforts déployés pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats, les filles et les garçons sont toujours contraints de se battre.

Selon l’ONU, rien qu’en 2019, plus de 7740 enfants, dont certains n’avaient que six ans, ont été recrutés et utilisés comme soldats dans le monde.

La République démocratique du Congo, la Somalie, la Syrie et le Yémen comptent actuellement le plus grand nombre d’enfants soldats.

Au total, 170 pays ont ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (OPAC).

Le protocole interdit la participation des enfants de moins de 18 ans aux hostilités, mais la pratique se poursuit dans plus d’une douzaine de pays.

Écoutez l’interview d’Euronews avec un ancien enfant soldat dans le lecteur vidéo, ci-dessus