La pandémie a pris tellement de choses au cours de l’année écoulée – plus que ce que nous sommes capables de comprendre, sans parler de décompte. Il a fallu des emplois et des expériences, des mariages et des diplômes, de la sécurité et de la certitude. Il a pris le sol sous nos pieds. Il a fallu beaucoup de gens que nous aimons.

Mais la pandémie a cédé aussi. Cela accordait du temps et beaucoup de gens l’appréciaient. Les gens ont trouvé de nouveaux passe-temps, de nouvelles perspectives, de nouvelles relations. Certaines personnes se sont retrouvées.

La pandémie a permis à Elise Mull de mieux apprécier le rôle du journalisme dans toutes nos vies. Cela a approfondi le lien de Kelly Shea avec ses sœurs. Michael Weinberg a trouvé l’art et Robert Mueller a trouvé la sobriété. Alors que Janet Carter s’occupait plus résolument de son jardin, elle trouva dans la terre la promesse que la vie fleurirait à nouveau.

USA TODAY a entendu plus d’une douzaine de personnes qui ont dit que même parmi l’horreur et la perte, ils se sentaient reconnaissants pour les cadeaux inattendus de la pandémie. Les plus petites joies, disaient-ils, avaient un grand impact.

Elise Mull, 70 ans, a manqué à sa famille et à ses amis pendant la pandémie, mais un calendrier social plus calme lui a donné plus de temps pour lire – des livres et surtout les actualités.

Mull a toujours compris la valeur d’une presse libre, mais jamais sa relation à l’actualité n’avait été aussi intime. Il ne s’agissait pas seulement de se tenir au courant de COVID. Elle a passé plus de temps à réfléchir sur les sujets de chaque histoire, réexaminé ses perceptions et lu plusieurs points de vue avant de décider ce qu’elle croyait.

«Cela m’a rappelé que la presse informe vraiment nos vies, et cela nous pousse à relever de nouveaux défis et, finalement, de bien des façons, ce genre de choses façonne qui nous sommes», a-t-elle déclaré. « C’est devenu une sorte de thérapie pour pouvoir réfléchir à ce que j’avais lu … J’ai passé plus de temps à lire des articles et à y répondre. »

Mull, une ancienne enseignante qui vit à Ames, dans l’Iowa, a déclaré que cela avait commencé par des lettres à son journal local sur la sécurité en classe pendant le COVID. Elle a écrit plus d’une lettre au Washington Post, dont une sur ce qu’elle considérait comme la réponse impitoyable de l’ancien président Donald Trump à la mort de George Floyd.

Le monde s’est contracté, mais Mull a déclaré que la lecture lui avait donné un sentiment d’expansion.

« Je pense à la façon dont la presse est décriée par de nombreuses personnes, mais j’aime lire les articles », a-t-elle déclaré. « Si je n’avais pas accès aux articles, je n’aurais jamais … développé ma propre voix. »

Kelly Shea, 25 ans, connaissait déjà la douleur de la soustraction. À 10 ans, elle a perdu sa mère d’un cancer du sein. Dans sa mort était une leçon sur la nécessité de chérir le présent. La leçon lui servirait en cette année de pandémie.

Kelly Shea, 25 ans, à l’extrême droite avec ses sœurs (de gauche à droite) Brooke Shea, 22 ans, Kristen Shea, 27 ans, et Kara Rones, 32 ans. polycopié

Lorsque leur mère est décédée, le chagrin a rapproché Shea et ses trois sœurs, et elle a dit qu’il était difficile d’imaginer une autre circonstance qui pourrait approfondir ce lien. Puis la pandémie est arrivée et un autre chagrin s’est installé. Les cercles sociaux se sont resserrés et la vie a ralenti. Les sœurs se sont retirées de leur vie bien remplie, de leurs engagements contradictoires, et sont revenues les unes aux autres.

« Nous sommes restés en contact bien plus que jamais auparavant », a déclaré Shea.

Les sœurs ont une discussion de groupe et FaceTime régulièrement. Lorsque les fermetures ont cessé, ils ont commencé des dîners hebdomadaires. Ils font un entraînement hebdomadaire que Shea développe et suit.

« Après le Nouvel An, c’est à ce moment-là que j’ai pensé à quel point l’année avait été folle. Et j’ai réalisé à quel point j’étais devenu proche de mes sœurs. À ce moment-là, j’ai pensé: ‘Wow. Ce sont aussi mes meilleurs amis.' »

Michael Weinberg, 21 ans, est junior à l’Université de Floride, mais comme tant d’étudiants pendant la pandémie, il est rentré chez lui. Il vit à Pembroke Pines, en Floride, avec sa mère, son père et sa sœur de 23 ans.

Le retrait de la vie universitaire a signifié plus de temps pour explorer les activités solitaires, y compris l’art. Weinberg a toujours aimé dessiner mais ne pensait pas avoir beaucoup de talent. L’année dernière, il a décidé que cela n’avait pas d’importance.

«Je n’ai pas besoin d’être bon», dit-il. « Je peux juste le faire et faire en sorte que ce soit épanouissant. »

Weinberg dessine au crayon et dit que son art inspire souvent une histoire d’accompagnement. Un jour, il a dessiné des lignes qui ressemblaient à une tête d’oiseau, puis a donné un nom à l’oiseau. Dans un esprit de réalisme magique, il a évoqué un conte sur un homme-oiseau nommé « Kutter » qui rencontre un garçon de 10 ans en train de faire une carte au trésor dans une cabane dans les arbres.

«Le dessin a vraiment déclenché quelque chose», a-t-il déclaré.

Weinberg a déclaré que la pandémie lui avait appris à ne pas retarder les choses qui lui procuraient de la joie.

« Si j’ai envie de dessiner, je ne trouve plus tellement d’excuses », a-t-il déclaré. « Je fais juste ça, et ça me fait du bien, parce que je libère en fait cette créativité, ou je libère ce besoin plutôt que de le supprimer et d’attendre que Dieu sache quand. »

«Le dessin complimente parfois mon écriture, parfois inspire mon écriture», a déclaré Michael Weinberg, 21 ans. polycopié

Lori Okimura, 50 ans, adorait envoyer des lettres manuscrites. Quand elle était jeune, sa grand-mère lui a appris que c’était le seul moyen d’exprimer correctement ses remerciements. Okimura a passé des années à écrire des cartes d’anniversaire et de vacances. Les lettres étaient un moyen de se connecter.

Mais Okimura a grandi, est devenu plus occupé et finalement ses notes manuscrites ont disparu.

Lorsque la pandémie a frappé, Okimura, qui travaille dans des événements sportifs en direct, avait beaucoup de temps libre. Au début du lock-out, elle nettoyait son appartement à Los Angeles et a trouvé une boîte de vieilles cartes de notes vierges pour la plupart.

Lori Okimura, 50 ans « Personne ne pensait avant le début de la pandémie que la dernière fois que vous avez vu quelqu’un pourrait être la dernière fois que vous alliez le voir pendant un an. »

Okimura pensa à quel point ce serait bien d’écrire des lettres. Elle pensa aux personnes à qui elle pouvait écrire. Certains qu’elle avait vus souvent, d’autres pas depuis longtemps.

« J’ai envoyé ce premier mot et mon ami m’a rappelé tout de suite et m’a dit: ‘C’était exactement ce dont j’avais besoin. … Je regarde votre écriture. Je lis votre carte. J’ai l’impression que nous sommes dans la même pièce. Nous n’allons pas rester dans la même pièce pendant un certain temps, mais c’est la meilleure chose à faire. C’est comme ça que ça a commencé », dit-elle.

Les lettres d’Okimura n’étaient pas longues. Parfois, ils étaient des hochements de tête à la dernière fois qu’elle avait vu quelqu’un ou à une histoire « souvenez-vous quand ». Parfois une blague à l’intérieur. Un jour, elle a vu quelque chose qui lui rappelait un ami à San Francisco, alors elle lui a écrit une carte disant: « J’ai trouvé ça aujourd’hui. Cela m’a rappelé cette époque où j’étais au lycée. »

Quelques semaines plus tard, l’ami d’Okimura a appelé.

«Elle m’a dit qu’elle mourait de rire», a-t-elle dit.

Certaines personnes ont répondu, d’autres non. Certains ont appelé, d’autres pas. C’était bien. Les réponses n’étaient pas le point. Le but était de livrer quelque chose d’inattendu. Et si elle avait de la chance, joyeuse.

«Ils attendaient des factures ou du courrier indésirable», a-t-elle déclaré. «Les gens dont j’ai entendu parler, ils disent: ‘Dieu, qui vient de faire ma journée.’»

Robert Mueller dit que la pandémie lui a sauvé la vie. Cette ironie ne lui échappe pas.

Mueller, 44 ans, de San Antonio, Texas, a lutté contre l’alcoolisme et la toxicomanie pendant des années. Son mariage a souffert. Sa relation avec son fils a souffert. Il a souffert.

En janvier 2020, deux mois seulement avant que l’Organisation mondiale de la santé ne déclare une pandémie mondiale, Mueller est devenu sobre et a commencé à se rétablir. Il a pris un congé du travail et s’est inscrit dans un programme de désintoxication. Il a commencé à conseiller et a régulièrement assisté aux réunions des Alcooliques anonymes.

Peu de temps après avoir reçu sa puce de 30 jours, le monde s’est arrêté.

«J’ai un peu paniqué», dit-il.

Mueller ne savait pas s’il pouvait trouver des réunions des AA en ligne. Il venait juste de commencer à se comprendre, pourquoi il avait été si difficile de demander de l’aide, pourquoi il s’était tourné vers les substances pendant si longtemps. Ce qu’il pensait qu’ils offraient. Ce qu’il comprenait maintenant, ils ne le pourraient jamais.

Robert Mueller, 44 ans «J’ai pris soin de moi et si je ne le faisais pas, je peux vous dire maintenant que ma femme ne serait pas là. … Honnêtement, je ne sais pas si je serais ici non plus.

La recherche montre que de nombreuses personnes pendant la pandémie se sont tournées vers des substances pour faire face aux facteurs de stress, mais Mueller dit que la pandémie a fini par éliminer bon nombre des siens – trafic, certaines pressions au travail, alcool lors d’événements sociaux – tout en lui offrant un environnement sûr pour se concentrer sur son rétablissement. . La maison, a-t-il dit, était là où il devait être.

« J’ai continué à faire du counseling et de la thérapie, et avoir la routine de moi, ma femme et mon fils ici à la maison … cela m’a sauvé », a-t-il dit. «J’ai pris soin de moi et si je ne le faisais pas, je peux vous dire maintenant que ma femme ne serait pas là. Qui connaît ma carrière. Honnêtement, je ne sais pas si je serais ici non plus.

«Je ne souhaite la pandémie à personne. Mais pour moi, la structure de celle-ci, cela m’a vraiment aidé dans ce que je faisais et m’a aidé à arriver là où je suis», a déclaré Robert Mueller, 44 ans. polycopié

Janet Carter, 61 ans, a jardiné pendant la majeure partie de sa vie, mais cette année, la pratique est devenue une protectrice. Sans le jardinage, elle imagine que la dépression se serait répandue sur elle comme une «vieille couverture moisie».

«Je pourrais toujours sortir, mettre mes mains dans la terre et me stabiliser», a-t-elle déclaré.

Pour Carter, le jardinage est la paix. Cela exige qu’elle se concentre sur ce qui est devant elle et lui permet de résister à la peur et à l’angoisse pour nourrir ce qui doit être soigné, même si elle est aux prises avec la perte.

Carter, qui vit juste à l’extérieur de Pittsburgh, n’a pas pu voir ses enfants et petits-enfants pendant près de neuf mois. Elle n’a pas pu rencontrer son nouveau petit-enfant né en janvier. Elle ne pouvait pas voir sa mère de 80 ans ni ses amis.

Dans une saison de désir, elle s’est tournée vers ce qu’elle pouvait cultiver. Elle a rejoint le groupe Facebook Black Girls Grow Gardens. Elle était plus intentionnelle à propos de sa pratique. Le jardinage est devenu plus intense, un sursis de la folie.

«J’ai accordé un peu plus d’attention, une plus grande attention à la croissance», a-t-elle déclaré. « Quand vous plantez quelque chose, il y a un espoir. Et pour moi, sachant le traumatisme que nous avons tous vécu, cette promesse a permis une paix en moi. »

Carter a récemment reçu sa deuxième dose du vaccin. Elle a finalement rencontré son nouveau petit-fils et elle a vu ses deux plus vieux petits-enfants pour la première fois depuis juin. Carter a déclaré que leur amour du jardinage était en plein essor. Elle leur enseigne la photosynthèse et le mimétisme, leçons qu’elle a apprises de sa propre mère et de son père.

«Les plantes prospèrent si vous les mettez en position de le faire», a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est la même chose avec l’humanité. »