L’enseignement supérieur américain, axé sur les notes et les paramètres, forme souvent des étudiants pour toute une vie de service capitaliste – qu’ils le veuillent ou non.

Au début du mois de novembre (autrement connu sous le nom de saison des candidatures à l’université), je suis tombé sur le PSA de Darya Nouri aux lycéens sur TikTok, qui est devenu viral avec 1,3 million de vues.

«En HS, j’ai étudié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je n’ai jamais rien fait d’amusant, j’étais dans un million de clubs et j’ai pris tous les AP», dit-elle au début de sa vidéo. La caméra passe à un ami qui éteint la caméra. «Ce mf avait du bœuf avec chaque enseignant et a abandonné son seul club et s’est amusé. Nous avons tous les deux fini dans le même collège. Ne sois pas moi. Amuse-toi bien. »

Son TikTok est une ode au film Booksmart, qui suit un artilleur du lycée obsédé par l’idée d’entrer dans la Ivy League. Dans l’une de mes scènes préférées, le personnage principal découvre qu’une camarade de classe apparemment sous-performante fréquentera la même école qu’elle. Elle se sent choquée, voire trompée. À la fin de la scène, une voix dans sa tête résonne: «Vous avez travaillé plus dur que quiconque a déjà douté de vous. Travaillé plus dur, travaillé plus dur, travaillé plus dur… »

Ce thème témoigne d’une culture croissante chez de nombreux élèves, en partie à cause de la façon dont tant d’écoles aux États-Unis favorisent le contrôle d’accès et les environnements concurrentiels. «Travailler dur» devrait aboutir à l’acceptation dans un «bon» collège, suivi de la promesse d’un emploi. Et quand des pairs qui ont «moins travaillé» se retrouvent dans les mêmes institutions, il y a un sentiment d’injustice, suivi de questions comme «Aurais-je pu m’en tirer avec moins?»

Le système éducatif est venu pour renforcer les idées capitalistes, enseignant aux étudiants que tout est possible avec un travail acharné et que leurs réalisations sont méritées, même si les institutions universitaires sont structurellement conçues pour être inéquitables. Les GPA et les résultats des tests, par exemple, sont des représentations superficielles et facilement biaisées du renseignement, mais sont encore largement utilisés pour déterminer les admissions et le financement. À la lumière de la pandémie, les écoles sont finalement obligées d’essayer des formes alternatives d’évaluation et d’apprentissage, et de mieux considérer les besoins des élèves.

J’ai fréquenté un lycée public compétitif dans une banlieue du sud de la Californie, où assister à des cours de préparation SAT en été était une norme. L’école avait le genre de réputation qui a attiré les familles dans la région, dans l’espoir de faire zoner leurs enfants. Les cours commençaient à 7 h 30 et les étudiants qui participaient à des activités parascolaires ne quittaient généralement pas le campus avant 17 h. La culture d’épuisement et d’épuisement professionnel était tellement glorifiée que l’école a supprimé les classements de classe dans le but de faciliter la compétitivité. Les nerds étaient plus respectés que les jocks, et à la fin de chaque année scolaire, un groupe Facebook circulait pour que les étudiants annoncent à quel collège ils s’étaient engagés.

J’ai aimé apprendre mais je n’ai pas participé à un environnement féroce, surtout après avoir vu mes amis stresser. Quand je suis passé à l’enseignement supérieur, j’ai pris ce dont j’avais besoin dans les institutions (diplômes, installations et ressources, certaines classes et professeurs) et je suis passé par les mouvements pour tout ce qui ne me servait pas (tests, cours de base, réseautage difficile) . Mon frère, par contre, rêvait de devenir avocat depuis l’âge de 15 ans et travaillait souvent jusqu’à ce qu’il ait des poches permanentes sous les yeux.

Au lycée, il dormait en moyenne cinq heures par nuit et faisait partie d’un groupe d’amis qui passait vigoureusement toute la nuit, terminait des devoirs que d’autres pourraient qualifier de travail occupé, s’inscrivait à un mélange de cours AP et de cours «faciles A» pour améliorer leurs GPA , et réparti stratégiquement les postes de direction du club. «Chaque novembre», m’a-t-il dit, «ils ont subi une semaine infernale que nous considérions comme un rite de passage», consistant en un simulacre de procès, un modèle des Nations Unies et des tournois de débat s’étalant sur plusieurs jours. Quand il est tombé malade pendant l’une de ces semaines d’enfer, un ami l’a fait culpabiliser pour avoir abandonné le groupe.

Après l’université, mon frère a travaillé comme parajuriste; beaucoup de ses pairs du lycée ont également travaillé dans des cabinets d’avocats, des banques ou des cabinets de conseil en gestion, des lieux où les employés travaillent avec des actifs incorporels et plaisantent sur le fait de «vendre leur âme». Des années à se jeter dans le système scolaire les avaient préparés pour les nuits tardives et les tâches fastidieuses que les emplois en entreprise exigeaient presque. Leurs positions pourraient être saluées comme des mesures de leur intelligence et de leur travail acharné, mais elles sont également dues à leur accès aux ressources.

Il existe de nombreux obstacles à l’entrée dans les établissements d’enseignement, y compris les lettres de recommandation, les minimums GPA et les exigences en matière de diplôme, l’accès insuffisant aux aménagements pour personnes handicapées, les admissions / népotisme héritées, les méthodes d’enseignement étroites, la ségrégation et le manque de ressources scolaires, et les questions de temps et d’argent : qui doit travailler et subvenir aux besoins de sa famille pendant ses études; qui peut se permettre des tuteurs privés, des frais parascolaires, des cours de préparation aux tests et des tests eux-mêmes; dont les parents ont le temps et la capacité d’aider aux devoirs. Les étudiants capables de surmonter les barrières systémiques sont souvent présentés comme des gages de diversité et comme la preuve que tout est possible avec un travail acharné, alors que ces réussites sont, pour la plupart, des exceptions singulières à la règle.

Des milliers d’organisations à but non lucratif agissent comme des bouées de sauvetage externes, dans l’espoir de combler les défaillances du système éducatif. Le National College Match de Questbridge associe «les étudiants à faible revenu les plus exceptionnels du pays à des collèges et des opportunités de premier plan», soutenant les étudiants avec des bourses complètes ou une aide financière généreuse. Des programmes comme ceux-ci, ainsi que les écoles publiques spécialisées qui nécessitent des tests pour être admis, peuvent sembler être des offres généreuses et, à bien des égards, ils sont inestimables pour les étudiants qui pourraient autrement être exclus. Mais ils détournent l’attention de la question plus large de savoir pourquoi les étudiants doivent se montrer «exceptionnels» pour avoir accès à une éducation équitable, libre de toute dette étudiante et des conditions qui accompagnent souvent les subventions et bourses d’études à but non lucratif.

À Oakland, en Californie, il existe une longue histoire d’alternatives non privatisées au système scolaire, à commencer par les instituts et programmes pour la jeunesse du Black Panther Party dans les années 1960 et 1970. Conçus pour servir la communauté sans restrictions gouvernementales, ces programmes avaient pour mission «d’éduquer pour libérer», remettant directement en question les vues capitalistes de l’éducation et fournissant un plan pour les futurs organisateurs.

Mon ami Vohid Ergashkulov a immigré aux États-Unis depuis l’Ouzbékistan à l’âge de 15 ans et est rapidement devenu insatisfait du lycée public qu’il fréquentait à Brooklyn. «Je suis un apprenant actif et j’aime étudier en posant des questions, en acquérant de l’expérience et en faisant des erreurs», a-t-il déclaré. «Quand vous allez à l’école ici, vous vous asseyez et écoutez et n’avez pas d’objectif. Les matières que nous devions suivre n’étaient pas intéressantes et les professeurs n’ont pas pris le temps d’expliquer les choses. Je n’étais pas bon en mathématiques américaines, mais j’étais bon en mathématiques chez moi.

Vohid a ensuite passé deux ans dans un collège communautaire, obtenant un diplôme d’associé avant de décider que le gain d’un diplôme de quatre ans ne valait pas la peine d’être poursuivi. Au lieu de cela, il a choisi d’explorer l’avancement directement sur le marché du travail. «Lorsque vous allez à l’école, vous apprenez à travailler pour quelqu’un d’autre. Je ne voulais pas apprendre à travailler pour un salaire. Je voulais être autodidacte. »

Dans de nombreux secteurs non corporatifs, les notes ne sont plus aussi fortement pondérées que l’expérience de travail, les références et les curriculum vitae étant plus attentivement examinés que les relevés de notes. Camila Bustos, qui a terminé ses études de premier cycle à l’Université Brown en 2016 et est actuellement candidate au doctorat en droit à la Yale Law School, s’intéresse à l’intérêt public plutôt qu’au droit des sociétés. «Pour les organisations d’intérêt public, même si les notes comptent, ce qui compte le plus, c’est votre expérience, comment vous avez vécu vos étés et le genre d’expériences cliniques que vous avez vécues», a-t-elle déclaré. «On ne m’a jamais vraiment demandé mes relevés de notes – peut-être une fois, ce qui est plutôt hilarant pour la faculté de droit. Dans le même temps, les entreprises veulent des étudiants en droit de Yale quoi qu’il arrive. »

Les deux universités fréquentées par Camila sont allées au-delà de l’échelle de notation traditionnelle 4.0: en 1969, Brown a mis en œuvre un «nouveau programme» qui a éliminé les calculs de GPA, permettant aux étudiants de premier cycle d’opter pour autant de classes réussite / échec que souhaité. Au lieu d’utiliser les notes pour évaluer les étudiants, ils ont encouragé les évaluations basées sur les portefeuilles de travail des étudiants, les rapports sur le rendement des cours et les lettres de recommandation. La faculté de droit de Yale a également connu une période de réforme axée sur les étudiants à peu près à la même époque, remplaçant les notes traditionnelles par lettres par des catégories de réussite, de passe-bas et de distinction (H) pour le tiers supérieur de chaque classe. Le changement était une tentative de faciliter la concurrence étudiante, mais certains disent qu’il a involontairement mis une prime élevée sur les H et les extrascolaires.

Camila est un grand partisan du système réussite / échec. Pendant la pandémie, un sondage d’automne a été envoyé aux étudiants de Yale Law, demandant essentiellement: «Comment devrions-nous vous noter?» Camila a rapporté: «Tous les groupes d’affinité – les étudiants de première génération, les étudiants Latinx, les étudiants noirs, l’Association américaine asiatique – et une grande majorité des étudiants ont voté pour continuer à créditer / échouer parce que nous sommes toujours dans une pandémie mondiale. . » Malgré la réponse écrasante des étudiants, la faculté a voté pour le maintien du système honneurs / réussite / passe-bas, citant des études qui prétendent que les minorités et les professionnels de première génération sont examinés de manière à ce que ceux qui ont des privilèges ne le sont pas, ce qui rend plus difficile de les comparer sans grades.

«Il y a cette idée que si vous ouvrez les vannes et laissez plus de flexibilité aux étudiants, ils ne s’en soucieront pas, mais je pense que la pandémie nous montre que ce n’est pas vrai»

Camila n’a pas trouvé cet argument convaincant, compte tenu de la réputation prestigieuse de Yale. «La raison pour laquelle les entreprises s’en prennent aux diplômés de Yale Law n’est pas à cause de nos notes, qu’il s’agisse d’un P ou d’un H; c’est parce qu’ils supposent que nous sommes les plus intelligents des plus intelligents, ce que je ne suis pas d’accord – je pense que les gens se retrouvent dans cette école pour des raisons structurelles – mais ils le supposent et finissent par offrir des emplois et essayer de recruter des étudiants dans ces institutions.

Le seul moyen pour que les petites réformes aient un impact généralisé est que les institutions puissantes se tiennent responsables et poussent à l’inclusivité. Camila a continué. «Je pense que si des écoles comme Yale et Harvard ne prennent pas les devants et disent:« Pensons différemment à la façon dont nous mesurons la réussite et pensons d’une manière plus innovante », alors c’est beaucoup plus difficile pour les écoles qui ne le font pas. avoir les ressources, la légitimité, la réputation. Il y a cette idée que si vous ouvrez les vannes et laissez plus de flexibilité aux étudiants, alors ils ne s’en soucieront pas, mais je pense que la pandémie nous montre que ce n’est pas vrai. Cela vaut également la peine de se demander pourquoi les gens privilégient les actions des institutions historiquement «élitistes» et les considèrent comme des modèles en premier lieu.

Pendant la pandémie, de nombreuses universités ont ajusté leurs processus d’admission en rendant les scores SAT et ACT facultatifs, mais dans de nombreux cas, cela a creusé l’écart entre les étudiants plutôt que de le réduire. Si les lieux de test près de chez eux fermaient, les lycéens qui en étaient financièrement capables iraient jusqu’à faire du road trip ou voler dans différents États pour prendre le SAT, tandis que d’autres se retrouveraient sans option. De même, certaines facultés de droit acceptent désormais les scores GRE au lieu d’exiger uniquement le LSAT, mais de nombreux étudiants se sentent toujours limités car cette norme n’est pas cohérente dans un large éventail d’écoles.

Lorsque le fardeau de la réforme est laissé à des écoles individuelles et privatisées, en particulier des écoles puissantes, il n’y a aucune incitation à changer le système ou la culture de l’élitisme. Les étudiants sous-représentés et marginalisés doivent «travailler dur» pour tenter de s’infiltrer dans l’université, mais lorsqu’ils y parviennent, ils ne sont souvent pas soutenus. Intentionnellement ou non, notre mode actuel d’institutions universitaires a vendu un faux rêve américain sous le couvert de l’éducation, déformant les idées des gens sur ce que l’apprentissage peut et devrait être.