La pandémie aurait pu changer la façon dont les employeurs envisagent les licenciements

Le marché du travail commence à ralentir. Les offres d’emploi ont chuté et les employeurs ajoutent moins d’emplois à l’économie par rapport au début de l’année.

Bien que cela puisse sembler sombre, les économistes disent qu’il y a des raisons de croire que certains employeurs pourraient être plus hésitants que par le passé à licencier des travailleurs en cas de ralentissement économique potentiel.

En août, les offres d’emploi sont tombées à 10,1 millions, en baisse d’environ 1,1 million par rapport au mois précédent, selon les données du Département du travail publiées mardi. Le même mois, les employeurs ont ajouté 315 000 emplois à l’économie – moins qu’en juillet, lorsque 526 000 avaient été créés.

Le taux de chômage a également augmenté à 3,7 % en août, mais ce n’est qu’une légère augmentation par rapport à son plus bas niveau en 50 ans le mois précédent.

Dans le même temps, les licenciements sont restés stables. En août, les licenciements ont légèrement augmenté pour atteindre 1,5 million, mais cela reste modeste par rapport aux niveaux d’avant la pandémie (en février 2020, il y a eu environ 2 millions de licenciements).

C’est une situation économique confuse. Le produit intérieur brut a diminué, l’inflation est inconfortablement élevée et les craintes d’une récession ont augmenté. Mais le marché du travail global reste solide et de nombreuses entreprises ne peuvent pas combler toutes leurs ouvertures.

Un rapport récent d’Employ Inc., qui fournit des technologies et des services de recrutement aux entreprises, a suggéré une raison à cela : alors que certaines industries licenciaient des travailleurs, d’autres « accumulaient de la main-d’œuvre » – trouvant des moyens de retenir les travailleurs plutôt que de les licencier. off pour économiser de l’argent à long terme. Selon le rapport, 52 % des recruteurs interrogés ont déclaré que leurs organisations retenaient leurs employés, même s’ils ne fonctionnaient pas selon les normes ou ne correspondaient pas à la culture.

Les économistes disent qu’il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles les employeurs pourraient être moins susceptibles de licencier des travailleurs, du moins pour le moment.

Beaucoup ont fait face à des pénuries de main-d’œuvre persistantes pendant la pandémie et ont eu du mal à embaucher des gens, de sorte qu’ils ne voudront peut-être pas recommencer le même processus. Il est également coûteux d’intégrer et de former des travailleurs, donc si les employeurs pensent qu’un ralentissement économique sera relativement de courte durée, ils pourraient être plus susceptibles de conserver leurs employés.

Aaron Sojourner, économiste du travail et chercheur principal au WE Upjohn Institute for Employment Research, a déclaré que certains employeurs ont raté des opportunités de profit pendant la pandémie parce qu’ils ont eu du mal à trouver suffisamment de travailleurs pour pourvoir les postes vacants. Cela pourrait rendre les employeurs moins susceptibles de licencier des travailleurs en cas de ralentissement économique, car ils voudraient déployer des travailleurs rapidement une fois que l’économie s’améliorera, a-t-il déclaré.

“​​Vous ne pouvez pas compter sur une longue file de candidats à l’emploi pour qu’ils se présentent chaque fois que vous publiez une offre d’emploi”, a déclaré Sojourner. “Je pense que les employeurs n’avaient pas ressenti cela de manière aussi aiguë depuis longtemps.”

Et certaines entreprises ont encore du mal à pourvoir les postes vacants, ce qui signifie que si elles devaient réduire leurs dépenses, elles pourraient ralentir l’embauche sans licencier.

Diane Swonk, économiste en chef chez KPMG, a déclaré que les industries qui manquent encore de personnel, comme la fabrication et les soins de santé, pourraient être plus susceptibles de conserver les travailleurs, même si les conditions économiques se détériorent.

“Même si vous réduisez, vous êtes toujours en sous-effectif, donc vous n’allez pas en tirer autant que vous en auriez”, a déclaré Swonk. “Il y a aussi un sentiment que, si vous travaillez si dur pour trouver des travailleurs, vous voulez conserver les travailleurs que vous avez.”

D’autres preuves suggèrent également que les entreprises tardent à licencier les travailleurs. Un rapport récent de l’Institute for Supply Management a révélé que les nouvelles commandes ont chuté et que l’embauche dans l’industrie manufacturière a ralenti, mais les entreprises n’ont généralement pas mentionné les licenciements, indiquant qu’elles sont toujours confiantes quant à la demande à court terme.

John G. Fernald, conseiller principal en recherche à la Federal Reserve Bank de San Francisco, a déclaré que les employeurs seraient particulièrement hésitants à licencier des travailleurs qui seraient difficiles à réembaucher une fois que l’économie se remettrait d’un ralentissement, comme ceux qui ont des compétences spécialisées ou niveaux supérieurs d’éducation.

“Si vous licenciez des personnes possédant des compétences précieuses, eh bien, vous ne pourrez pas récupérer la production lorsque la demande reprendra”, a déclaré Fernald.

Cela pourrait être une considération importante pour des industries comme la construction, qui a été touchée par la baisse de la demande de logements alors que les taux hypothécaires ont monté en flèche. Ed Brady, président et chef de la direction du Home Builders Institute, a déclaré que l’organisation exhortait les entreprises à conserver et à investir dans des travailleurs qualifiés, même si le marché du logement a connu un ralentissement. Si les entreprises recourent à des licenciements, ces travailleurs pourraient partir pour des concurrents d’autres industries, a déclaré Brady.

“Nous devons réfléchir à la manière dont nous gardons une main-d’œuvre qualifiée dans cette industrie”, a déclaré Brady. “Lorsque vous licencierez des gens, ils chercheront différentes façons de gagner leur vie et de subvenir aux besoins de leur famille.”

Les employeurs fonderont probablement une grande partie de leurs décisions d’embauche sur ce qu’ils pensent qu’il adviendra de la demande des consommateurs, a déclaré Sojourner, économiste au WE Upjohn Institute. Si les employeurs pensent qu’une baisse de la demande sera temporaire, ils pourraient décider de conserver les travailleurs pendant cette période, plutôt que de dépenser plus d’argent pour embaucher plus tard ou risquer de ne pas avoir suffisamment de travailleurs plus tard. Mais si la demande des consommateurs s’effondre et que le maintien des employés sur la liste de paie réduit considérablement les bénéfices, les entreprises seraient plus susceptibles de laisser partir les travailleurs, a-t-il déclaré.

La rétention de main-d’œuvre serait bonne pour les travailleurs qui peuvent conserver leur emploi, mais cela n’empêcherait pas complètement les licenciements, a déclaré Sojourner, surtout si les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale ralentissent considérablement l’économie.

La Fed a augmenté de manière agressive les taux d’intérêt pendant des mois dans le but de maîtriser l’inflation la plus rapide en 40 ans. Le mois dernier, la Fed a relevé ses taux de trois quarts de point de pourcentage, une autre augmentation inhabituellement importante. Ce faisant, la banque centrale essaie d’inciter les consommateurs à dépenser moins en biens et services.

Cela devrait aider les prix à baisser, mais cela pourrait aussi ralentir l’embauche. À mesure que la demande chute, les entreprises pourraient diminuer leur production et réduire leurs coûts, entraînant une pause dans l’embauche ou éventuellement des licenciements. Jerome Powell, le président de la Fed, a déclaré que le marché du travail était trop fort et que le chômage augmenterait probablement alors que la Fed tentait de faire baisser l’inflation.

De nombreuses entreprises technologiques de premier plan, telles que Netflix, Microsoft et Snap, ont déjà licencié des centaines d’employés cette année, les dirigeants étant de plus en plus méfiants face aux mesures politiques de la Fed et à la trajectoire de l’économie. Le secteur de la technologie a également augmenté ses embauches plus tôt dans la pandémie, de sorte que la vague de licenciements pourrait être, en partie, un retour à des niveaux de dotation plus normaux.

Allie Kelly, directrice du marketing d’Employ, a déclaré que les industries autres que le secteur de la technologie ont commencé à réduire leurs embauches ces dernières semaines, selon les données de l’entreprise. Quelques jours après la dernière hausse des taux d’intérêt de la Fed, il y a eu une «tendance claire et croissante» à davantage d’entreprises mettant en œuvre des gels d’embauche, a-t-elle déclaré, bien qu’elles ne licencient toujours pas encore.

“Il y aura probablement des licenciements en cas de récession, même si la rétention de main-d’œuvre atténue la gravité de ces licenciements”, a déclaré Daniel Zhao, économiste en chef chez Glassdoor.