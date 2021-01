La pandémie COVID-19 a causé des problèmes à tous les horizons de la vie sur tous les continents. Les difficultés financières, le chômage élevé, la pression sur les systèmes de santé et l’isolement ne sont que quelques-unes des difficultés auxquelles la société doit faire face actuellement. Mais l’un des problèmes les moins mentionnés causés par la pandémie est l’effet des verrouillages prolongés et répétés sur les jeunes et la façon dont ils deviennent de plus en plus accro au succès de la dopamine qu’ils reçoivent du temps d’écran. De plus en plus de parents s’inquiètent à ce sujet. Ils craignent que leurs enfants passent des heures sur les ordinateurs et les téléphones, les jeux et en train d’étudier, pourrait devenir une dépendance.

Nous avons décidé de parler à deux moins de 20 ans pour voir comment ils gèrent le temps d’écran en ces temps incertains.

Éducation à distance pendant la pandémie

Benedetta Melegari est une élève du secondaire de Gênes, en Italie. Elle fait partie des 1,6 milliard d’étudiants dans le monde dont l’éducation a été perturbée par le COVID-19. L’année dernière, elle a fait la plupart de ses cours à distance et elle l’est toujours. Elle dit que depuis le début de la pandémie, elle a passé « environ huit heures par jour devant un ordinateur ». Elle me dit qu’elle n’utilisait pratiquement pas l’ordinateur auparavant et qu’elle a maintenant le sentiment qu’elle « ne pourrait pas vivre sans téléphone ou ordinateur ».

Apprentissage à distance a maintenu un certain niveau de continuité éducative pendant la pandémie, mais il est également fortement critiqué. Beaucoup disent que cela garde les étudiants collés aux écrans. Cependant, tout le monde n’est pas d’accord avec cela. Roberto Rebora est professeur d’anglais à l’école internationale Grazia Deledda (Liceo Linguistico Internazionale G. Deledda). Il pense que «les élèves ont tendance à rejeter l’écran lorsqu’ils commencent à l’associer à de nombreuses heures de Apprentissage à distance« . Bien qu’il dise que » cela ne signifie pas qu’ils évitent d’utiliser leur téléphone, car c’est devenu une façon relativement nouvelle de rencontrer d’autres personnes, peut-être la seule. «

Benedetta admet que le temps qu’elle passe sur son smartphone est monté en flèche depuis la pandémie. Elle passe des heures sur les réseaux sociaux sans même s’en rendre compte. Elle décrit les effets comme la rendant «moins désireuse de faire les choses». Elle nous dit que cela a affecté son sommeil, la gardant éveillée et la faisant se sentir agitée.

Sa mère, Serena, dit que le temps d’écran prolongé signifie que les enfants interagissent moins avec leur famille. Elle craint également que tant de temps passé sur les écrans ne mène à une dépendance.

Mais Serena n’est pas la seule à s’inquiéter, ni la première. En 2017, l’autorité sanitaire locale de Gênes a réuni un groupe d’experts pour étudier le phénomène émergent de la cyberdépendance des jeunes. Nous avons assisté à leur dernière réunion virtuelle.

Margherita Dolcino est la psychologue en chef du projet MySpace pour adolescents et l’une des experts de ce groupe. Elle dit qu’ils ont reçu « le double du nombre de demandes de soutien et d’intervention après le verrouillage ». Au cours des trois derniers mois, ils ont pris en charge 10 enfants identifiés comme cyber-toxicomanes.

Cristiana Busso, psychologue au SERT, l’unité de lutte contre les dépendances de l’Autorité sanitaire locale de Gênes, nous dit que leurs nouveaux patients sont majoritairement de jeunes hommes âgés de 13 à 20 ans. Ils avaient déjà une relation malsaine avec les appareils technologiques avant la pandémie. Apprentissage à distance n’a pas causé leur dépendance.

Elle nous a donné plus d’informations sur la dépendance à la technologie:

«Nous ne suggérons pas de mesurer la dépendance à la technologie en termes de temps passé devant les appareils. Les parents considèrent souvent cela comme le principal problème. Nous pourrions mieux comprendre la dépendance liée au type d’utilisation que le jeune fait de l’écran. La question que nous devons nous poser est de savoir comment l’enfant utilise Internet et pourquoi depuis si longtemps? ».

Identifier la dépendance à l’écran

Nous sommes allés à Paris pour interroger l’un des chercheurs les plus éminents sur la cyberdépendance, Michaël Stora. Il est psychologue, auteur et fondateur de la Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Selon lui, le processus de dépendance commence lentement, « petit à petit, la personne ne fera rien d’autre que jouer. La relation avec le jeu vidéo sera similaire à d’autres types de dépendance. Le jeu deviendra plus important que les autres activités sociales. . Les liens virtuels prendront le pas sur les liens de la vie réelle. Si dans six mois, la personne ne parvient pas à surmonter ce mode de fonctionnement, le diagnostic est la cyber-dépendance.

Stora dit que 98% des jeunes souffrant de cyberdépendance ont un QI élevé, mais ils ont aussi souvent des phobies sociales et scolaires, ou parfois des troubles autistiques. Il décrit les jeux vidéo comme une forme d’évasion pour ces jeunes, comme souvent «lorsque ces jeunes sont confrontés à l’échec, ils tombent en panne. Les jeux vidéo deviennent une sorte d’antidépresseur interactif».

Mais les jeux vidéo ne préparent pas les enfants au monde réel. Comme le dit Stora, « les jeux vidéo leur permettent de devenir des héros virtuels, de continuer à se battre avec de grands résultats. Ils réussissent, mais ce sont des victoires courtes et faciles » et c’est « le contraire de la vraie vie où réussir prend du temps ».

École Heros

Cependant, Stora est convaincue que pour ces enfants, la dépendance au jeu peut être transformée en un atout. C’est pourquoi il a créé « l’école des héros » (École des Héros), où un certain nombre de joueurs inconditionnels s’entraînent pour devenir concepteurs de jeux vidéo.

L’un des élèves de son école est Fidy. Fidy a seize ans et il a abandonné l’école il y a un an. Ses compétences sociales sont altérées par le syndrome d’Asperger. Son trouble autistique le met au défi, lui et ses parents depuis des années.

Il passe au maximum 16 heures par jour devant un écran, mais lui-même ne considère pas cela comme une addiction. Il est content de la façon dont les choses sont. Il dit cependant que l’heure à laquelle Internet est éteint la nuit le rend «extrêmement triste».

Ses parents considèrent la technologie plus comme un allié pour lui que comme un ennemi. C’est un espace où il se sent bien et heureux. Son père me dit qu’il le considère plus comme une «consolation qu’une addiction». Les jeux vidéo sont un refuge pour Fidy.

Il est trop tôt pour analyser tout l’impact d’un isolement social prolongé sur les jeunes et leurs habitudes à l’écran. Il faut plus de temps pour savoir si l’augmentation de la cyberdépendance prendra fin avec la pandémie et dans quelle mesure ses effets sont réversibles. Mais une chose est sûre, les écrans ne vont nulle part et il faudra peut-être s’habituer à une nouvelle réalité, comme Fidy’s, où «les écrans ne sont pas un autre monde, ils font partie de la vie réelle».