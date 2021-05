La pandémie affecte-t-elle la puissance sexuelle des hommes indiens?

Au cours de l’année écoulée, des patients atteints de COVID récupérés ont découvert que divers organes de leur corps avaient été affectés ou endommagés à cause du coronavirus. Les plus courantes sont les lésions pulmonaires, mais d’autres organes comme le foie, le cœur et les reins n’ont pas non plus été immunisés contre les séquelles d’une forte infection au COVID-19.

En fait, des études récentes montrent que le virus COVID-19 provoque également une dysfonction érectile chez les hommes et affecte leur fertilité. Dans un article de recherche très bien intitulé, intitulé « Mask up to keep it up » publié en mars 2021 dans la revue Andrology, il a été avancé qu’il existe une corrélation entre la dysfonction érectile et le COVID-19.

L’étude, qui a été menée sur des hommes italiens, cite que le COVID-19 détruit le système cardiovasculaire, provoquant une maladie des vaisseaux sanguins, qui à son tour affecte l’érection d’un homme. Dans une autre étude publiée dans le World Journal of Men’s Health, il a été constaté que le virus COVID-19 est présent dans le pénis longtemps après l’infection initiale chez l’homme. Les résultats de l’étude suggèrent qu’un dysfonctionnement généralisé des cellules endothéliales dû à une infection au COVID-19 peut contribuer à la dysfonction érectile. « Des études futures évalueront de nouveaux mécanismes moléculaires sur la façon dont l’infection au COVID-19 conduit à la dysfonction érectile », a déclaré l’étude.

Bien que peu d’études similaires aient encore été menées en Inde, les experts médicaux affirment avoir vu plusieurs personnes souffrant de dysfonction érectile, après s’être rétablies du COVID-19. Le Dr SS Vasan, DNB-Urologie / Chirurgie génito-urinaire, a déclaré à News18: «J’ai travaillé avec 8 à 9 patients, qui ont signalé un dysfonctionnement érectile après la guérison d’un covid. Cependant, ce n’est pas parce que nous avons vu une corrélation qu’il y a un lien de causalité. Pour comprendre si la dysfonction érectile survient vraiment à cause du COVID-19, nous devons mener plus d’études. Jusqu’à présent, nous avons vu des études basées sur des questionnaires, et les liens qui ont été établis l’ont été principalement grâce au pouvoir de l’association, mais nous avons besoin de preuves scientifiques plus concrètes. «

«Il pourrait y avoir de bonnes chances que, tout comme dans les orteils COVID où le système vasculaire est affecté après le COVID, nous voyons également un dysfonctionnement érectile après le COVID en raison d’une vascularite similaire. Cependant, il faut dire que ce n’est pas spécifique au pénis. Il affecte tous les organes ayant la même taille d’artère. D’autres études corroboreront si la vascularite cause effectivement la dysfonction érectile et, dans l’affirmative, si les patients atteints de COVID éprouvent différents niveaux de dysfonction érectile après la guérison », a-t-il ajouté.

Le Dr Vasan a souligné que la façon dont nous pouvons former l’association entre le COVID-19 et la dysfonction érectile consiste à examiner le test de la fonction endothéliale d’un patient. « Si le test pré-COVID d’un patient était normal, mais après COVID, il montre des résultats anormaux, et il souffre également de dysfonction érectile, nous associons COVID et ED. »

«À ce stade, nous devons attendre la fin et voir si le SU post-COVID est une condition temporaire ou un dysfonctionnement permanent. Nous ne disposons pas de suffisamment de données pour tirer des conclusions. Nous essayons de voir si nous pouvons prévenir ce problème en administrant une dose plus élevée d’antioxydants et d’autres médicaments pour traiter le problème », a ajouté le Dr Vasan.

Cependant, dans une société comme l’Inde, le problème anatomique de la dysfonction érectile n’est qu’un petit aspect des problèmes sociaux et de genre plus larges et des luttes en matière de santé mentale.

Le Dr Gautam Banga, urologue reconstructeur et andrologue basé à Delhi, a déclaré à News18: «Ce n’est pas seulement l’infection; la pandémie elle-même a été la cause de la dysfonction érectile dans de nombreux cas. Pour plusieurs personnes, cette dernière année a été marquée par des difficultés financières, le chagrin de perdre des êtres chers, de vivre dans des quartiers proches avec des familles nombreuses, de donner lieu à des conflits et de faire face à des problèmes d’intimité ou de solitude. Tous ces facteurs peuvent être des facteurs de stress conduisant à un dysfonctionnement érectile. Par conséquent, il est très nécessaire d’aborder l’aspect santé mentale de cette question sexuelle. «

«D’après mon expérience, la vie sexuelle des jeunes, en particulier ceux dans la vingtaine et la trentaine, a été la plus touchée au cours de cette pandémie. Ceux qui sont célibataires n’ont plus de vie sociale et n’ont donc plus de nouveau partenaire sexuel ou de vie sexuelle régulière (qu’ils avaient avant la pandémie). Et, ceux qui sont mariés sont liés à leurs ordinateurs en raison du travail à domicile, ils ne savent donc pas comment séparer le temps et passer du bon temps en famille. Il y a aussi tellement d’incertitude autour de la grossesse pendant le COVID. Certains hommes ont trop peur que si leurs femmes conçoivent pendant cette période, ils devraient se rendre à l’hôpital et être exposés au virus et se sont donc abstenus de toute activité sexuelle (car nous savons tous que les préservatifs ne sont pas infaillibles). »Il a expliqué .

Cependant, bien que de nombreuses personnes aient subi une dysfonction érectile pendant cette pandémie, tout le monde n’est pas disposé à résoudre le problème. Dans la société indienne, où la puissance d’un homme est souvent liée à son pouvoir, les hommes hésitent souvent à discuter ou à demander de l’aide pour leurs problèmes de santé sexuelle. «La dysfonction érectile peut également rester sans réponse dans de nombreux cas, ce qui ne fera qu’engendrer de nouveaux conflits et frustrations. Par conséquent, ils devraient être encouragés à demander une aide médicale, surtout s’ils ont traversé une maladie grave comme le COVID », a souligné le Dr Banga.

«La dysfonction érectile est également plus élevée chez les personnes souffrant de comorbidités telles que le diabète et l’hypertension, qui sont également des facteurs de stress élevés pour le COVID-19. Si nous pouvons gérer ces comorbidités, nous voyons que la dysfonction érectile du patient peut également être prise en charge. Il existe également des médicaments de soutien qui peuvent être pris avant l’activité sexuelle, un changement de mode de vie aidera également à gérer les problèmes d’érection. Le lien avec le partenaire, un état d’esprit positif y contribue également grandement », a-t-il ajouté.

Si tout cela échoue, il existe également des méthodes avancées telles que les dispositifs de pompe à vide, l’injection intracaverneuse (ou intracaverneuse) et un implant pénien.

«Le stress de cette pandémie est également susceptible d’affecter la fertilité des hommes. La plupart des patients prennent tellement de pilules pendant cette période. Et, dans de nombreux cas, ils s’automédiquent par peur plutôt que par nécessité. Cette pilule constante est également susceptible de nuire à la fertilité des hommes », a souligné le Dr Banga.

