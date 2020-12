Le chef du programme OMS d’urgences sanitaires, le Dr Michael Ryan, a averti qu’il pourrait y avoir une pandémie «encore plus grave» à l’avenir, alors que de nouvelles souches mutantes et hautement infectieuses de Covid-19 se répandent.

Commentant lors d’une conférence de presse lundi, le Dr Ryan a expliqué que le taux de mortalité du virus actuel est raisonnablement faible par rapport à d’autres maladies émergentes. Il a également admis que la pandémie de coronavirus s’est propagée dans le monde très rapidement et a affecté tous les coins de la planète.

Il a ensuite décrit la pandémie comme un «Appel au réveil» disant qu’il a donné à l’OMS la possibilité d’apprendre à mieux répondre à ces situations d’urgence.

Nous devons agir ensemble; nous devons nous préparer à quelque chose qui pourrait être encore plus grave à l’avenir.

Le Dr Ryan a expliqué que la planète est fragile et «Nous vivons dans une société mondiale de plus en plus complexe, et ces tendances se poursuivront.»

En parlant de vaccins, le Dr Ryan a prédit que la vaccination de masse réduirait probablement le virus à une autre menace de faible niveau. Il a cité les exemples de la polio et de la rougeole, des maladies qui ont été maîtrisées à l’aide de vaccins. Il a ajouté, cependant, qu’un vaccin ne peut garantir qu’une maladie infectieuse serait « Éliminé ou éradiqué. »

Les commentaires interviennent alors que de nouvelles souches mutantes de Covid-19 ont été découvertes plus tôt ce mois-ci au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, qui se sont déjà propagées dans plus d’une douzaine de pays.

Les propos du Dr Ryan ont été repris par ceux du chef de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a averti que d’autres problèmes sont attendus dans l’année à venir, faisant référence à de nouvelles variétés de Covid-19. Il a déclaré que l’OMS travaillait en étroite collaboration avec des scientifiques du monde entier pour mieux comprendre tout changement dans le virus.

Cela fait un an cette semaine que l’OMS a appris des cas de «pneumonie à cause inconnue» dans la ville chinoise de Wuhan, qui s’est avérée plus tard être Covid-19. Le virus a déjà infecté plus de 81 millions de personnes et tué plus de 1,7 million.

