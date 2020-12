Le coronavirus n’a pas déclenché les maux économiques de la Turquie, mais il les a considérablement aggravés.

Le pays était aux prises avec une monnaie en baisse et une inflation à deux chiffres depuis deux ans lorsque la pandémie a frappé en mars, ajoutant à une profonde récession. Neuf mois plus tard, alors qu’une deuxième vague du virus déferle sur la Turquie, il y a des signes qu’une partie importante de la population est accablée par la dette et a de plus en plus faim.

Pour le président Recep Tayyip Erdogan, qui a attiré l’attention cette année chez lui et à l’étranger avec une politique étrangère agressive et des interventions militaires, les choses se sont soudainement détériorées en novembre.

Le gouvernement a admis qu’il avait sous-estimé l’ampleur de l’épidémie de coronavirus en Turquie en n’enregistrant pas les cas asymptomatiques, et de nouvelles données ont révélé des niveaux d’infection record dans le pays.

Hacer Foggo, fondatrice du Deep Poverty Network, un groupe qui aide les commerçants de rue et les travailleurs informels, a déclaré qu’en près de 20 ans de travail pour réduire la pauvreté urbaine en Turquie, elle n’avait jamais vu une telle détresse.