Avant même la chute des premiers flocons, la première grosse chute de neige de la saison à New York était vouée à être une sombre déception pour plus d’un million de ses écoliers.

COVID-19 a beaucoup volé aux enfants en 2020, et dans de nombreux districts scolaires des climats nordiques, il vole maintenant la magie de la journée de neige en se réveillant pour constater que l’école a été annulée et que la journée sera remplie de boules de neige et d’anges de neige .

Le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, a clairement indiqué, alors que la ville commençait à se préparer pour jusqu’à un pied de neige jeudi, que les étudiants, y compris ceux qui assistent encore aux cours en personne, devront se connecter et travailler comme d’habitude.

«Les enfants ont déjà perdu trop de temps d’enseignement», a-t-il déclaré, tout en admettant «des sentiments mitigés». «En tant que parent et j’étais enfant une fois moi-même, je dois dire que je suis un peu triste que le jour de neige que nous connaissions tous soit parti, car ce ne sera vraiment pas un jour de congé si nous avons un jour de neige». il a dit.

Pas partout, cependant.

Dans le canton de Washington, dans le New Jersey, les élèves devraient continuer à retourner leur pyjama, à mettre des cuillères sous leurs oreillers et à jeter des glaçons dans les toilettes dans l’espoir de balancer les dieux de la neige.

Le surintendant Jeffrey Mohre dit que l’apprentissage à distance ou non, il appellera toujours des jours de neige.

« La décision la plus facile que j’ai eu à prendre toute l’année », a déclaré Mohre mercredi de Long Valley, New Jersey, où les prévisionnistes ont averti de 12 à 20 pouces de neige.

« Il s’agissait de vouloir encourager l’anticipation, l’excitation et l’émerveillement que tant d’entre nous ont vécu dans notre enfance et ce sont ces choses qui font des jours de neige des événements mémorables de l’enfance », a-t-il déclaré.

« Allez construire un bonhomme de neige », a été l’instruction du surintendant Bondy Shay Gibson aux vues similaires des écoles du comté de Jefferson à Charles Town, en Virginie occidentale, où l’école était fermée mercredi.

« Prenez des photos de vos enfants dans des chapeaux de neige, ils deviendront trop grands d’ici l’année prochaine et lisez des livres dans lesquels vous avez voulu vous perdre, mais que vous n’avez pas eu le temps », a écrit Shay Gibson sur le site Web du district. « Nous reviendrons aux affaires sérieuses et urgentes de grandir jeudi ».

Même avant la pandémie, l’idée d’annuler l’école par mauvais temps était menacée, car les districts attribuaient aux élèves leurs propres iPad et ordinateurs portables qui leur permettaient de suivre des cours à la maison.

Les districts du Vermont, du Michigan, du nord de l’État de New York et d’ailleurs ont lancé l’idée de supprimer les jours de neige lorsqu’ils ont élaboré des plans de retour à l’école en cas de pandémie qui incluaient l’apprentissage à temps plein ou à temps partiel à domicile.

Le débat porte sur la question de savoir si c’est une pause que les écoles peuvent se permettre, craignant que les élèves ne prennent du retard. Les districts scolaires à travers le pays s’inquiètent de la forte augmentation du nombre d’élèves qui échouent en classe et de nombreux enseignants disent qu’il est plus difficile que jamais d’amener les élèves à rendre leur travail.

« C’est tellement compliqué cette année », a déclaré la mère de Boston, Keri Rodrigues.

Oui, les enfants n’ont pas assez de temps d’enseignement. «Mais mes enfants sont aussi des enfants, a déclaré Rodrigues, dont les cinq garçons ont entre 7 et 13 ans. Elle a dit qu’elle avait l’intention de laisser ses enfants prendre un jour de congé, même si le système scolaire allait de l’avant avec une journée d’apprentissage à distance.

« La première fois que nous avons une très grosse neige, vous êtes folle si vous pensez que je vais pouvoir les amener à se concentrer sur l’apprentissage à distance », a-t-elle déclaré. Nous rattraperons ce qui doit être dans leur cerveau le lendemain.

Le fils de Rodrigues, Daniel Lorenzo, âgé de 8 ans, a déclaré qu’il comptait utiliser une partie de son temps libre « pour lancer des boules de neige sur mes frères ».

Pendant ce temps, à Mount Laurel, dans le New Jersey, les écoles auront une école éloignée pendant la tempête, quelle que soit sa gravité, à la déception de Carrie Rogers et de sa fille de 8e année.

2020 a été difficile pour tout le monde, en particulier les enfants, a déclaré Rogers, qui craint que les jours de neige ne disparaissent pour toujours, même après la reprise des cours en personne.

Si les jours de neige disparaissent, le plaisir de les appeler aussi, que certains administrateurs ont transformé en une forme d’art vidéo.

Un événement mémorable de l’année dernière a vu Swartz Creek, Michigan, le surintendant Ben Mainka et le directeur Jim Kitchen en lunettes de soleil, chantant leur annonce de fermeture sur l’air d’Allelujah. Le refrain: «C’est une journée de neige, une journée froide d’hiver, restez à la maison et jouez, c’est une belle journée en famille.

Vivett Dukes, parent et enseignante dans une école publique à New York, a déclaré qu’elle avait de bons souvenirs d’enfance en écoutant la fermeture de son école alors que la neige s’entassait à l’extérieur.

«Les jours de neige font partie de notre vie. C’est quelque chose que nous attendons avec impatience. Nous écoutions le reportage. Notre école est-elle fermée? Combien de centimètres? C’est en fait une forme de lien», a déclaré Dukes, qui enseigne en neuvième année. L’anglais à l’école du futur.

De fortes chutes de neige tombaient de Virginie, d’Ohio et de Pennsylvanie et de la Nouvelle-Angleterre mercredi et devraient durer dans de nombreux endroits jusqu’à la fin de la matinée.

L’écrivain d’Associated Press Jennifer Peltz a contribué.