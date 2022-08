La pandémie a toujours un impact négatif sur les enfants canadiens : rapport

Plus de la moitié des parents canadiens affirment que leurs enfants subissent encore les « impacts négatifs » de la pandémie, plus de deux ans après que la COVID-19 a perturbé des vies dans le monde entier.

Selon l’indice mensuel de santé mentale de LifeWorks, publié mercredi, 56 % des parents remarquent que la santé mentale et le développement de leurs enfants se détériorent.

“En ce qui concerne les perturbations et les isolements de la pandémie, la santé mentale des enfants a été fortement affectée. Naturellement, cela a un impact majeur sur les parents et les familles”, a déclaré Stephen Liptrap, président et chef de la direction de LifeWorks. dans une version.

Le rapport a révélé que 27 % des parents ont remarqué que leurs enfants étaient anxieux face à l’avenir, 24 % ont remarqué une baisse du développement social et 23 ont signalé une baisse du développement scolaire.

Seulement 39 % des parents canadiens n’ont signalé aucun impact significatif sur leurs enfants après la pandémie. Ce groupe avait également la “santé mentale la plus favorable”, classant un score de santé mentale supérieur de sept points à la moyenne nationale de 65.

Selon le rapport, le niveau d’anxiété chez les enfants âgés de 15 ans et plus est supérieur à la moyenne nationale au Canada, et les enfants âgés de 10 à 14 ans subissent les pires effets sur leur santé mentale.

L’impact sur le développement social a été plus universel, selon le rapport, les parents d’enfants âgés de 2 à 18 ans signalant tous des effets néfastes.

Un pourcentage similaire d’enfants âgés de 6 à 18 ans subissent des impacts négatifs sur leur développement scolaire, selon le rapport.

“Alors que les organisations considèrent le soutien au bien-être fourni aux employés, il est crucial de mettre l’accent sur les besoins des parents et les programmes d’aide aux employés et à la famille”, a déclaré Liptrap.

“Ces ressources sont essentielles pour garantir que les employés et leurs familles puissent s’épanouir, ce qui profite à ces familles, à leurs employeurs et à la société en général.”

AUTRES CONCLUSIONS

Le rapport a également examiné les impacts de la pandémie sur les décisions d’achat et d’investissement des Canadiens et a constaté que la façon dont une entreprise ou une marque traite ses employés est considérée comme plus importante que la façon dont l’entreprise traite l’environnement.

Trente-trois pour cent des Canadiens sont influencés par la façon dont une entreprise traite ses employés, contre 13 % de ceux qui sont influencés par la façon dont une entreprise se comporte vis-à-vis de l’environnement.

“Nous sommes à juste titre préoccupés par l’impact des organisations sur l’environnement, mais de nombreuses organisations sous-estiment l’importance de leur impact sur les employés pour les clients et les investisseurs”, a déclaré Paula Allen, leader mondiale et vice-présidente principale de la recherche et du bien-être total chez LifeWorks. dans une version.

“Le lien entre le soutien d’une organisation au bien-être des employés et la productivité, l’innovation et le service client de l’organisation est parfaitement clair, tout comme le lien avec les préférences d’achat et d’investissement des consommateurs.”

L’indice global de santé mentale de LifeWorks pour juillet 2022 s’est amélioré de près d’un point par rapport au mois précédent, passant de 64,1 à 65 points sur 100. LifeWorks rapporte également qu’il y a eu une amélioration de tous les sous-scores de santé mentale depuis juin.

Les sous-scores par rapport aux repères pré-pandémiques comprennent le risque financier, la santé psychologique, l’isolement, la productivité au travail, l’anxiété, la dépression et l’optimisme.

Selon le rapport, les scores de santé mentale ont diminué en Colombie-Britannique, en Alberta et dans les Maritimes, bien que des améliorations aient été observées dans toutes les autres provinces. Le Québec a affiché la plus forte amélioration.

Le dernier indice mensuel de LifeWorks est basé sur un sondage en ligne en anglais et en français avec 3 000 réponses recueillies entre le 7 et le 13 juillet 2022. Tous les répondants résident au Canada et sont actuellement employés ou ont été employés au cours des six derniers mois, selon l’indice.

La société de ressources humaines, anciennement connue sous le nom de Morneau Shepell, affirme que les réponses individuelles sont converties en points à l’aide d’un système de notation des réponses pour produire l’indice de santé mentale. Une meilleure santé mentale et un risque plus faible de santé mentale sont liés à des valeurs en points plus élevées.