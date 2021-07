La pandémie a-t-elle affecté votre mémoire ? Bouger pourrait être la réponse

Depuis la pandémie, vous arrive-t-il d’oublier ce que vous dites ou faites ? Pas de panique, car selon la scientifique britannique Catherine Loveday, c’est normal. La chercheuse a étudié comment nos souvenirs ont été affectés par les événements récents et a partagé ses premiers résultats lors d’une émission de radio au Royaume-Uni. Il semble que le sentiment de troubles de la mémoire des gens pourrait être lié à la façon dont ils bougent.

Depuis la pandémie, perdez-vous parfois vos mots ou oubliez-vous quelque chose que vous deviez faire ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul. Dans le cadre de ses recherches, Catherine Loveday, professeure de neurosciences cognitives à l’Université de Westminster, a étudié ce sens des troubles de la mémoire.

Alors que beaucoup de gens — peut-être comme vous — ont pu avoir le sentiment d’oublier des choses, personne n’a cherché à quantifier ce phénomène jusqu’à présent. Les résultats de l’étude n’ont pas encore été rendus publics. Cependant, la scientifique a partagé certaines de ses découvertes dans une émission de BBC Radio 4. Elle explique comment elle a utilisé le « Every Memory Questionnaire » pour évaluer de manière subjective les performances récentes des différentes facettes des souvenirs des répondants.

Exemples de questions : « Avez-vous oublié de dire aux gens quelque chose d’important ? » et « Avez-vous commencé à lire quelque chose pour vous rendre compte que vous l’avez déjà lu ? » De plus, on a demandé aux répondants s’ils pensaient que leur mémoire s’était améliorée, était restée la même ou s’était détériorée pendant la pandémie. Les données recueillies par Catherine Loveday semblent confirmer les impressions de nombreuses personnes : 80 % des personnes interrogées déclarent qu’au moins un aspect de leur mémoire s’est dégradé.

Cependant, le scientifique reconnaît qu’il pourrait y avoir un problème avec la représentativité de l’échantillon. Les personnes ayant répondu au questionnaire sur les troubles de la mémoire ont répondu à un appel à participants sur les réseaux sociaux. Cela pourrait donner lieu à une surreprésentation des personnes estimant que leur mémoire s’est dégradée.

Bout de la langue

Pour 55 % des personnes interrogées, le changement le plus fréquent était l’oubli du moment où un événement ou un incident s’est produit. Le prochain changement le plus courant qu’ils ont signalé était l’oubli des mots à dire dans une phrase. C’est ce que l’on appelle en psychologie le phénomène de la « pointe de la langue », et c’est quelque chose que nous vivons tous de temps en temps.

On ne sait pas pourquoi l’oubli des mots de cette manière a augmenté pendant la période de restrictions de covid-19, mais c’est peut-être simplement parce que beaucoup d’entre nous ont passé l’année dernière à travailler seuls, à la maison ou à distance, avec moins d’occasions de parler aux autres. Nous avons peut-être perdu l’habitude des interactions sociales et nos neurones ont été moins actifs.

Qu’est-ce que vous avez dit?

Le manque d’interaction sociale n’a pas seulement affaibli notre langue. Les découvertes du Dr Loveday révèlent que d’autres difficultés courantes sont apparues, comme oublier des choses qu’on nous a dites ou oublier de faire quelque chose que nous avons dit que nous ferions.

L’explication la plus probable est le manque d’indices de l’environnement extérieur. Au lieu d’aller au travail, de se déplacer dans un bureau, d’aller dans d’autres endroits pour des réunions et de rencontrer constamment des gens, certains d’entre nous sont pour la plupart confinés dans une pièce à la maison. Sortir, passer devant des pièces ou voir quelqu’un nous rappelle souvent quelque chose que nous sommes censés faire ou un événement à venir comme un anniversaire. Ainsi, en plus d’être agréable pour socialiser, voir d’autres personnes pourrait également être nécessaire au bon fonctionnement de notre cerveau.

Bouger!

Dans cette nouvelle étude sur la mémoire pendant la pandémie, l’un des principaux prédicteurs de la qualité de la mémoire pour les individus impliqués était la quantité de mouvement qu’ils déplaçaient pendant la journée. Les personnes qui se promenaient dans différents endroits ont signalé moins de troubles de la mémoire. Bref, si vous voulez mieux vous souvenir des choses, alors bougez !

