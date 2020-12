Pour les piétons qui ne peuvent pas voir ou qui ont une vision limitée, naviguer sur les trottoirs chaotiques et les passages pour piétons de New York était déjà assez risqué avant la pandémie. Mais l’épidémie, disent les aveugles, a rendu la traversée des rues de la ville encore plus risquée et déchirante.

Il a parfois réduit le flux de voitures et de camions, laissant les rues de certains quartiers aussi calmes que les voies de banlieue.

Cela peut sembler une bénédiction pour les New-Yorkais aveugles comme Terence Page. Mais, en fait, le contraire est vrai. Le rugissement normal de la circulation fournit des indices – souvent les seuls – sur le moment où il est temps de s’aventurer dans un passage pour piétons.

«Le silence n’est pas bon pour les aveugles», a déclaré M. Page en balayant sa longue canne verte sur le trottoir le long de la Sixième Avenue à Manhattan, essayant de localiser le trottoir à West 23rd Street.