La pandémie a remis les États-Unis sur la bonne voie pour atteindre les objectifs climatiques de Paris, selon un rapport, mais à un coût humain énorme

Dans ce que les chercheurs ont qualifié de renversement «remarquable» des fortunes, les verrouillages induits par une pandémie à travers les États-Unis ont remis le pays sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat, mais à un coût humain sombre.

Selon un rapport indépendant publié jeudi, la capacité d’énergies renouvelables des États-Unis a battu de nouveaux records de déploiement en 2020, grâce à de nombreuses incitations et initiatives fiscales, tandis que la consommation de charbon a chuté simultanément.

La proportion d’électricité produite par les énergies renouvelables a atteint un record de 20% de la capacité globale, éclipsant le charbon, qui a chuté à 19%. Les émissions liées à la consommation d’électricité ont également chuté de 3,8%, les bureaux étant en jachère avec des personnes travaillant à domicile.

Pendant ce temps, les émissions des véhicules ont chuté, les émissions de gaz à effet de serre du réseau électrique ont diminué et la plus grande quantité d’énergie renouvelable en une seule année a été mise en service, malgré ce qu’un expert a qualifié de «terrible» six premiers mois.

«Les choses n’allaient pas très bien au milieu de l’année», a déclaré Ethan Zindler, responsable des Amériques chez BloombergNEF, une organisation de recherche.

Le rapport, produit par BloombergNEF et le Business Council for Sustainable Energy, a également révélé que les émissions de gaz à effet de serre étaient en baisse de 9% par rapport à 2019 et de 20% par rapport aux niveaux de 2005.

Cela a remis le pays sur la bonne voie pour respecter ses obligations énoncées dans l’accord de Paris sur le climat de 2015, dont l’ancien président Donald Trump s’est retiré, décision qui a été annulée par son successeur Joe Biden lors de son premier jour de fonction.

Malgré les gains «assez remarquables», Zindler prévient que «les transports n’y arriveront pas nécessairement sans de nouvelles politiques et réglementations.»

Bien que les nouvelles soient bonnes pour l’environnement et la cause plus large de la maîtrise du changement climatique, la pandémie a eu un coût humain important qui ne peut être oublié.

Selon les derniers chiffres du Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, les États-Unis ont subi 493 000 décès, tout en enregistrant plus de 27 898 000 cas de Covid-19.

Au-delà des pertes tragiques en vies humaines, le véritable impact économique de la pandémie prendra probablement des années à être entièrement calculé. Le taux de chômage aux États-Unis a culminé à 14,8% en avril 2020, le pire depuis le début des records en 1948, avant de reculer à 6,7% en décembre.

D’innombrables petites entreprises sont confrontées à un avenir probablement plus vert et pourtant plus incertain que jamais.

