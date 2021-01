NATIONS UNIES – Un nouveau rapport de l’ONU estime que la pandémie du COVID-19 a réduit le nombre de migrants internationaux de 2 millions d’ici le milieu de 2020 en raison de la fermeture des frontières et de l’arrêt des voyages dans le monde – une diminution estimée de 27% de la croissance attendue.

Clare Menozzi, auteur principal du rapport de la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi que pour le second semestre de 2020 «nous avons le sentiment que ce sera probablement comparable, sinon plus. «

Elle a déclaré que la migration internationale devrait augmenter de 7 à 8 millions entre mi-2019 et mi-2020.

Mais les fermetures de frontières et la répression des voyages à partir de mars, alors que la pandémie faisait le tour du monde, signifiaient une croissance nulle pendant quatre mois et une réduction estimée de 2 millions du nombre prévu de migrants internationaux, a déclaré Menozzi.

En août 2020, le directeur de la Division de la population, John Wilmoth, a noté que «plus de 80 000 restrictions de voyage avaient été imposées par 219 pays ou territoires à travers le monde».

Au cours des deux dernières décennies, la croissance du nombre de migrants internationaux a été robuste.

Wilmoth a déclaré que selon les dernières estimations, « le nombre de migrants internationaux dans le monde a atteint 281 millions de personnes en 2020, contre 173 millions en 2000 », ils ne représentent que 3,6% de la population mondiale totale, a-t-il déclaré.

Le Mexique a enregistré vendredi un pic record de cas de coronavirus, avec 21366 infections nouvellement confirmées, soit environ le double du taux quotidien d’augmentation il y a à peine une semaine. Le pays a également enregistré 1 106 décès supplémentaires.

Il n’était pas clair si le pic était dû à la présence de la variante du virus britannique, dont un seul cas a jusqu’à présent été confirmé chez un citoyen britannique en visite.

Le pays a maintenant enregistré près de 1,61 million d’infections au total et a enregistré jusqu’à présent plus de 139 000 décès dans la pandémie.

Le taux de dépistage extrêmement bas du pays signifie qu’il s’agit d’un sous-dénombrement, et les estimations officielles suggèrent que le nombre réel de morts est plus proche de 195000. Si peu de tests sont effectués, 8% de tous ceux qui ont subi un test plus tard sont décédés au cours des dernières semaines; normalement, seules les personnes présentant des symptômes sévères sont testées.

BEIJING – La Chine a signalé samedi 130 nouvelles infections à coronavirus confirmées et aucun décès.

La Commission nationale de la santé a déclaré que 90 de ces cas confirmés se trouvaient dans la province du Hebei, à côté de Pékin, où la plus grande épidémie récente du pays s’est produite.

23 autres cas se trouvaient dans la province du Heilongjiang dans le nord-est, a indiqué la commission.

Il a été déterminé que 15 infections avaient été contractées à l’étranger.

Le bilan des morts en Chine s’élève à 4 635, avec un total de 88 118 cas confirmés, a indiqué la commission.

SALEM, Oregon – La gouverneure Kate Brown a déclaré vendredi que les plans de vaccination des résidents de l’Oregon de plus de 65 ans à partir de la semaine prochaine devraient être retardés et considérablement réduits, car elle accusait l’administration Trump de revenir sur une promesse de plus de 100000 doses supplémentaires de Vaccin COVID-19 de la réserve fédérale.

Les responsables de la santé de l’État ont annoncé cette semaine que l’admissibilité au vaccin serait étendue aux éducateurs et aux personnes âgées à partir du 23 janvier. Cependant, à la suite de l’annonce de l’absence de réserve fédérale de doses, Brown a déclaré qu’elle avait limité les vaccinations aux éducateurs à partir du 25 janvier. personnes de 80 ans ou plus le 8 février – avec un déploiement de 12 semaines pour rejoindre toutes les personnes âgées de 65 ans et plus.

«Je suis choqué et consterné que le gouvernement fédéral établisse une attente avec le peuple américain, sur laquelle il savait qu’il ne pouvait pas tenir ses promesses, avec des conséquences aussi graves», a déclaré Brown.

Le gouverneur a déclaré vendredi avoir été informé jeudi soir par le général Gustave F. Perna, le chef de l’effort de vaccination fédéral «Operation Warp Speed», que les États ne recevraient pas d’augmentation des expéditions de vaccins de la réserve nationale la semaine prochaine «car il il n’ya pas de réserve fédérale de doses. »

MADISON, Wisconsin – Le gouverneur Tony Evers a fustigé vendredi les responsables fédéraux pour avoir promis de libérer le reste de leur stock de vaccins COVID-19 alors qu’il était apparemment déjà épuisé, qualifiant l’engagement de «gifle».

Evers a reçu des critiques acérées de la part des législateurs républicains pendant des semaines sur la lenteur du déploiement des vaccins au Wisconsin. Il a déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique vendredi que le vice-président Mike Pence et le secrétaire américain aux services de santé Alex Azar ont déclaré aux gouverneurs cette semaine qu’ils prévoyaient de libérer tous les vaccins que le gouvernement fédéral avait en réserve pour accélérer les vaccinations.

Mais les responsables fédéraux ont depuis déclaré que le stock était épuisé lorsque ces promesses ont été faites et que les gouverneurs ne peuvent s’attendre à des expéditions exceptionnelles. La nouvelle a intensifié les tensions et l’incertitude quant au rythme lent des vaccinations et à qui en est responsable. Evers a accusé Pence et Azar d’avoir trompé les gouverneurs.

« C’était juste une vieille obscurcissement », a déclaré Evers. «Il y a quelques jours, le vice-président et le secrétaire des services de santé m’ont dit qu’ils ouvraient les portes, nous allons vous envoyer le reste de ce qui était stocké. Je suppose qu’ils ont peut-être dit la vérité parce que c’est zéro.

Un total de 213 056 personnes avaient été vaccinées dans l’État vendredi, a indiqué le département des services de santé du Wisconsin. Cela représente environ 0,036% de la population de l’État.

BISMARCK, ND – Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a déclaré vendredi qu’il abandonnerait une exigence de masque à l’échelle de l’État ainsi que des limites sur le nombre de personnes qui se rassemblent dans les restaurants, les bars et les lieux d’événements, citant une baisse spectaculaire des cas actifs de COVID-19 et hospitalisations dues au coronavirus.

Le gouverneur républicain a déclaré qu’il permettrait à un décret d’expirer lundi, comme prévu.

« Le combat est loin d’être terminé, mais nous pouvons certainement voir la lumière du bout du tunnel d’ici », a-t-il déclaré.

Burgum a publié le décret le 13 novembre et l’a prolongé une fois.

Burgum au début du mois avait assoupli les restrictions sur les établissements de restauration qui leur permettaient de fonctionner à 65% de leur capacité.

Le Dakota du Nord est classé parmi les pires États du pays pour la propagation du coronavirus depuis plusieurs semaines cet automne, mais les cas sont en déclin depuis des semaines.

WASHINGTON – Le président élu Joe Biden a réprimandé les législateurs républicains qui ont refusé de porter des masques tout en s’abritant dans des pièces bondées lors de la violente insurrection de la semaine dernière au Capitole.

«Qu’est-ce que c’est qu’ils ont?» Biden a demandé, ajoutant que « il est temps de grandir. »

Des dizaines de législateurs ont été expulsés du parquet de la Chambre vers un lieu inconnu alors qu’une foule de partisans de Donald Trump est descendue au Capitole la semaine dernière pour protester contre la victoire électorale de Biden. Les démocrates affirment que les républicains ont refusé de porter des masques, certains ayant même résisté lorsque la représentante démocratique du Delaware, Lisa Blunt Rochester, a tenté de les distribuer à la foule.

Cinq membres du Congrès ont annoncé avoir été testés positifs pour le coronavirus après avoir été emmenés dans un espace sûr lorsque l’émeute a commencé.