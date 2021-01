NATIONS UNIES (AP) – Un nouveau rapport de l’ONU estime que la pandémie de COVID-19 a réduit le nombre de migrants internationaux de 2 millions d’ici le milieu de 2020 en raison de la fermeture des frontières et de l’arrêt des voyages dans le monde – une diminution estimée de 27% de la croissance attendue .

Clare Menozzi, auteur principal du rapport de la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi que pour le second semestre de 2020 «nous avons le sentiment que ce sera probablement comparable, sinon plus. «

Elle a déclaré que la migration internationale devrait augmenter de 7 à 8 millions entre mi-2019 et mi-2020.

Mais les fermetures de frontières et la répression des voyages à partir de mars, alors que la pandémie faisait le tour du monde, signifiaient une croissance nulle pendant quatre mois et une réduction estimée de 2 millions du nombre prévu de migrants internationaux, a déclaré Menozzi.

En août 2020, le directeur de la Division de la population, John Wilmoth, a noté que «plus de 80 000 restrictions de voyage avaient été imposées par 219 pays ou territoires à travers le monde».

Au cours des deux dernières décennies, la croissance du nombre de migrants internationaux a été robuste.

Wilmoth a déclaré que selon les dernières estimations, « le nombre de migrants internationaux dans le monde a atteint 281 millions de personnes en 2020, contre 173 millions en 2000 », ils ne représentent que 3,6% de la population mondiale totale, a-t-il déclaré.

Liu Zhenmin, sous-secrétaire général aux affaires économiques et sociales, a déclaré: «Le rapport affirme que la migration fait partie du monde globalisé d’aujourd’hui et montre comment la pandémie COVID-19 a eu un impact sur les moyens de subsistance de millions de migrants et de leurs familles» et a sapé les progrès sur la réalisation des objectifs de développement des Nations Unies pour 2030.

Les retombées économiques de la pandémie devraient réduire les envois de fonds des personnes travaillant à l’étranger vers les pays à revenu faible ou intermédiaire de 548 milliards de dollars en 2019 à 470 milliards de dollars en 2021, selon les projections de la Banque mondiale.

Wilmoth a déclaré que les données confirmaient que près des deux tiers de tous les migrants internationaux vivaient dans des pays à revenu élevé.

Selon le rapport, les États-Unis sont restés en tête de la liste des destinations avec 51 millions de migrants internationaux en 2020, soit 18% du total mondial. L’Allemagne était deuxième, accueillant environ 16 millions de migrants internationaux, suivie de l’Arabie saoudite avec 13 millions, de la Russie avec 12 millions et du Royaume-Uni avec 9 millions, a-t-il déclaré.

L’Inde était en tête de la liste des pays comptant les plus grandes diasporas en 2020, avec 18 millions d’Indiens vivant à l’étranger, suivis du Mexique et de la Russie, chacun avec 11 millions à l’extérieur du pays, de la Chine avec 10 millions et de la Syrie avec 8 millions, selon le rapport.

En 2020, selon le rapport, les femmes et les filles représentaient 48% de tous les migrants internationaux et les réfugiés 12% des migrants internationaux, contre 9,5% en 2000.