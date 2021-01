Les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis provenant de l’énergie et de l’industrie ont chuté de plus de 10% l’année dernière, atteignant leur plus bas niveau depuis au moins trois décennies alors que la pandémie a freiné l’économie du pays, selon une estimation publiée mardi par le Groupe Rhodium.

La forte baisse était le résultat de circonstances extraordinaires, cependant, et les experts affirment que les États-Unis sont toujours confrontés à d’énormes défis pour maîtriser la pollution due au réchauffement de la planète.

«Les réductions les plus importantes de l’année dernière concernaient le transport, qui reste fortement dépendant des combustibles fossiles», a déclaré Kate Larsen, directrice de Rhodium Group, une société de recherche et de conseil. «Mais à mesure que les vaccins deviennent de plus en plus répandus et en fonction de la rapidité avec laquelle les gens se sentent suffisamment à l’aise pour conduire et voler à nouveau, nous nous attendons à ce que les émissions rebondissent à moins que des changements de politique majeurs ne soient mis en place.»

Les transports, la plus grande source de gaz à effet de serre du pays, ont enregistré une baisse de 14,7% des émissions en 2020, des millions de personnes ayant cessé de se rendre au travail et les compagnies aériennes annulant leurs vols. Bien que les voyages aient recommencé à augmenter au second semestre, alors que les États assouplissaient les verrouillages, les Américains ont parcouru 15% de kilomètres de moins l’année dernière qu’en 2019.