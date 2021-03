La pandémie a provoqué une baisse record des émissions de carbone. Puis ils ont rebondi.

Getty Images

Ce graphique montre la résurgence des combustibles fossiles.

Covid-19 a provoqué la plus forte baisse des émissions de carbone enregistrée sur un an, nouvelle recherche de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) confirme. Pourtant, alors que nous entrons dans la deuxième année de la pandémie, ces gains climatiques s’estompent rapidement dans le rétroviseur.

En décembre 2020, les émissions mondiales de carbone liées à l’énergie étaient déjà plus élevées que le même mois en 2019. Ce graphique de l’AIE montre ce qui est à l’origine de ce rebond mondial. Après une chute de montagnes russes au printemps, les émissions en Chine, en Inde et au Brésil sont revenues à leurs niveaux d’émissions d’avant la pandémie d’ici la fin de l’année – et les États-Unis n’étaient pas loin derrière:



Agence internationale de l’énergie



La consommation d’énergie en Chine et dans d’autres grandes économies augmente à nouveau

Pourquoi la baisse des émissions a-t-elle été si fugace? Eh bien, regardons d’abord pourquoi ils sont tombés en premier lieu.

Nous sommes allés beaucoup moins à la station-service en 2020. L’Agence internationale de l’énergie attribue plus de 50% des réductions d’émissions de carbone à une diminution de la consommation de pétrole – principalement en raison d’un manque de conduite, mais aussi d’une diminution du vol. En 2020, les émissions provenant des voyages aériens internationaux ont chuté de façon spectaculaire – jusqu’à des niveaux jamais vus depuis 1999.

La diminution des voyages internationaux, ainsi que l’utilisation du charbon dans le secteur de l’électricité, ont conduit à une baisse globale de 7% des émissions mondiales. Les chercheurs de l’AIE ont déclaré que la baisse équivalait à ce que l’Union européenne dans son ensemble coupait toutes ses émissions pour l’année.

Mais à mesure que les pays – en particulier la Chine – se sont rétablis, la consommation d’énergie a rapidement augmenté. Les données de l’AIE montrent qu’à la fin de 2020, les Chinois ont recommencé à voler presque autant qu’ils le faisaient avant la pandémie. En raison du rétablissement rapide de la Chine après la pandémie, c’était le seul grand pays où les émissions ont réellement augmenté en 2020, ont constaté les chercheurs.

Dans d’autres économies émergentes, dont l’Inde et le Brésil, les gens voyageaient également davantage à la fin de l’année. En décembre, les deux avaient un trafic routier plus élevé que le même mois en 2019.

Les pays doivent poursuivre une reprise plus verte en 2021

La baisse des émissions en 2020 était en grande partie le résultat de changements de comportement temporaires, et non des changements structurels à long terme dans l’économie et les systèmes énergétiques qui sont nécessaires pour atteindre des émissions nettes nulles.

Avec le déploiement des vaccins, les experts en énergie prédisent les émissions continueront d’augmenter rapidement cette année – à moins que de nouvelles politiques ne soient mises en place.

Heureusement, il y a un certain élan d’avant la pandémie sur lequel continuer à se développer.

Une étude publiée le 3 mars dans Changement climatique de la nature montre que certains 64 pays ont vu leurs émissions baisser de 2016 à 2019. Ces réductions sont le résultat des politiques climatiques et de la baisse du coût des énergies renouvelables. Cependant, ils réduisaient les émissions à un dixième de la vitesse requise pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050 – l’objectif que les scientifiques ont appelé pour atténuer les pires effets du changement climatique, ont constaté les chercheurs.

La pandémie peut nous renseigner sur l’ampleur des actions nécessaires. En 2020, selon l’étude, les pays riches à eux seuls ont réduit leurs émissions de 1,2 gigatonnes – un peu plus que les émissions que tous les pays devront réduire à l’avenir (1 à 2 gigatonnes par an).

Les verrouillages pandémiques ne sont manifestement pas une voie privilégiée vers une économie plus verte. Mais les experts en politique climatique ont proposé de nombreuses façons dont les États-Unis peuvent augmenter les opportunités économiques tout en réduisant les émissions, telles que l’emploi de personnes pour boucher les puits de gaz abandonnés et l’investissement dans la fabrication d’énergie propre.

Jusqu’à présent, les principales économies ne sont pas en voie de consolider leurs gains climatiques. Parmi les principaux émetteurs, seule l’UE oriente des dollars de relance importants vers des investissements verts, selon une nouvelle étude du groupe Rhodium. Pour continuer à faire baisser la courbe des émissions après la pandémie, les États-Unis, ainsi que la Chine, l’Inde et d’autres grandes économies, doivent également réorienter leurs dépenses des projets à forte intensité énergétique vers un investissement dans un avenir à émissions nettes nulles.