La pandémie a poussé ces Américains à prendre une retraite anticipée

Après une année aux prises avec la pandémie, de nombreux baby-boomers ont modifié leurs plans de retraite. Mary Ann Sergeant, 65 ans, a passé plus de 15 ans à travailler comme technicienne en pharmacie à l’hôpital Anna Jaques de Newburyport, Massachusetts. Elle n’avait pas l’intention de prendre sa retraite de l’hôpital communautaire avant un an ou deux. Mais les tensions en tant qu’agent de santé de première ligne sont devenues trop lourdes et elle a pris sa retraite au début de décembre. «J’avais l’impression qu’il n’y avait aucune autre décision que j’aurais pu prendre à ce moment-là», a-t-elle déclaré. « Je ne voulais vraiment pas partir. » Plus de Personal Finance:

Comment le plan fiscal immobilier de Biden peut toucher les petits investisseurs immobiliers Le sergent n’est pas seul dans son saut vers une retraite anticipée. Quelque 28,6 millions de baby-boomers ont déclaré qu’ils n’étaient plus sur le marché du travail en raison de leur retraite au troisième trimestre de 2020, sur cohorte nationale totale d’environ 71,6 millions. C’est 3,2 millions de plus que ceux qui ont déclaré avoir pris leur retraite au cours de la même période en 2019, selon un Pew Research rapport. « Peut-être que pour certains, ils ont fait face à leur mortalité et se sont dit » pourquoi vais-je travailler si mon espérance de vie pouvait être réduite par cette pandémie? » Je suis sûr que cela a touché beaucoup de gens », a déclaré Paul Gaudio, planificateur financier certifié et stratège en planification de patrimoine chez Bryn Mawr Trust à Princeton, New Jersey. Alors que le saut de Sergeant était dû aux exigences rigoureuses des soins de santé, les baby-boomers du pays partagent le sentiment de vouloir prendre leur retraite tôt, en particulier les femmes.

Les Américains prévoyant de travailler après 67 ans sont tombés à un creux de 32,9% en mars, une réserve fédérale de New York enquête découvert. «Le plus grand risque de prendre une retraite anticipée est que vous devez faire durer vos économies plus longtemps», a déclaré Jude Boudreaux, CFP et associé au Planning Center de la Nouvelle-Orléans. Il a déclaré que quitter le marché du travail trop tôt pourrait exercer une pression supplémentaire sur un portefeuille d’investissement, en fonction de ce que quelqu’un a économisé. «Vous êtes uniquement dépendant de vos actifs financiers et, espérons-le, cette base est suffisante pour accommoder le niveau de vie pour une espérance de vie normale», a déclaré Gaudio.

Après avoir resserré les chiffres, le sergent savait qu’une retraite anticipée était à portée de main. Elle a payé sa maison à Merrimac, dans le Massachusetts, et a effectué son dernier paiement de voiture il y a trois ans. Elle a également des économies de retraite dans ses plans 401 (k) et 403 (b) provenant d’emplois tout au long de sa carrière, ainsi qu’une «très petite pension» de l’hôpital. «Je savais financièrement que je pouvais le faire principalement, et c’était une grande partie», a-t-elle déclaré. Cependant, de nombreux travailleurs âgés ne sont pas aussi chanceux. Un peu plus de la moitié des ménages comptant des travailleurs âgés de 55 à 64 ans ont un compte de retraite et leur valeur médiane est de 134000 $, un rapport du Centre sur le budget et les priorités politiques a montré. Ces soldes peuvent se traduire par 7 500 $ par an pour les hommes et 7% de moins pour les femmes, qui vivent généralement plus longtemps, en supposant qu’elles commencent les retraits à 65 ans.

« Je pense que la question la plus difficile est de savoir quand prendre la Sécurité sociale », a déclaré Boudreaux. Alors que les retraités peuvent recevoir des chèques dès 62 ans, il y a une incitation à retarder les paiements. Ceux qui n’utilisent pas la sécurité sociale avant âge de la retraite à taux plein peuvent recevoir des chèques mensuels plus élevés à vie, selon leur année de naissance. Un retraité peut bloquer un paiement plus important jusqu’à 70 ans. Par exemple, les personnes nées en 1957 ont un âge de la retraite à taux plein de 66 ans et six mois. S’ils se qualifient pour 1 000 $ de prestations et commencent à percevoir à 62 ans, ils ne recevront que 725 $ par mois – une réduction de 27,5% à vie, selon la Social Security Administration. Il y a environ une réduction de 8% par an ou des deux tiers pour cent par mois, a déclaré Boudreaux.

Les retraités perdent 3,4 billions de dollars de revenus de la sécurité sociale, soit une moyenne de 111000 dollars, en réclamant des prestations trop tôt, selon un rapport de la société d’investissement United Capital. Retarder jusqu’à l’âge de la retraite complète offre le paiement le plus élevé, mais ce n’est pas une option pour tous les retraités. Le sergent, par exemple, a commencé à recevoir des chèques de sécurité sociale en janvier, six mois avant l’âge de sa retraite. Heureusement, son épargne-retraite et sa petite pension peuvent compléter ses versements réduits. Elle travaille également à temps partiel à l’hôpital au moins une fois par mois.

Une autre dépense importante à la retraite est le coût des soins de santé. Le couple moyen de 65 ans peut dépenser 295000 $ à la retraite, sans compter les soins de longue durée, estime Fidelity en 2020. Pour certains travailleurs, prendre une retraite anticipée signifie se séparer de leur assurance maladie au travail. Après des années de couverture auprès de son employeur, Sergeant a dû demander l’assurance-maladie et un régime complémentaire. Les bureaux étant fermés en raison de la pandémie, elle l’a décrit comme le plus grand défi de la retraite.

Mais les retraités de moins de 65 ans ne seront pas admissibles à Medicare et peuvent avoir des options coûteuses pour naviguer. «Assurez-vous de bien comprendre les coûts et les réalités liés à l’achat de votre propre police par l’intermédiaire d’une bourse ou d’un courtier», a déclaré Boudreaux. Certains retraités comblent le fossé grâce à l’assurance contre les accidents du travail de leur conjoint, à la COBRA ou même aux prestations de santé de leur entreprise pour les retraités. Mais les régimes de retraite d’entreprise sont moins susceptibles d’être une option, selon un enquête de la Fondation de la famille Kaiser. « Quiconque fait le saut proverbial avant cela doit tenir compte des frais médicaux, que ce soit pour lui-même ou pour elle-même, et potentiellement pour un conjoint », a déclaré Gaudio. « Ces chiffres peuvent être stupéfiants. »

Boudreaux a déclaré qu’il y avait aussi un risque de se précipiter pour prendre sa retraite, pour se sentir ennuyé plus tard. Certains retraités peuvent décider de «ne pas prendre leur retraite», ce qui revient au marché du travail. Trente-neuf pour cent des travailleurs de 65 ans et plus ont déjà pris leur retraite une fois, un rapport de la société de recherche à but non lucratif RAND Corporation trouvée. «Si cela est lié au stress et à l’épuisement professionnel, je les encouragerais vraiment à prendre du recul avant de s’éloigner», a-t-il déclaré.