La vie de tous les jours ressemble à peine à ce qu’elle faisait il y a un an. Beaucoup d’entre nous travaillent différemment, épargnent différemment et dépensent certainement différemment. La pandémie COVID-19 a mis fin à certains comportements financiers tout en en créant de nouveaux.

Certaines de ces tendances pourraient se dissiper dans les mois à venir, une fois que les vaccins seront largement distribués et que les risques pour la santé s’atténueront. Mais d’autres pourraient durer beaucoup plus longtemps, devenant éventuellement des appareils permanents.

Voici quelques thèmes axés sur l’argent pour 2021 et peut-être au-delà qui ont été créés au moins en partie par la crise sanitaire.

Une demande refoulée pourrait entraîner une augmentation des dépenses

Au fur et à mesure que la confiance des consommateurs reviendra, les dépenses le seront également, car la demande refoulée se déchaînera. «Cela a été l’expérience de tous les ralentissements économiques précédents», a déclaré un rapport sur les tendances émergentes du consultant en gestion McKinsey & Co. Une différence clé cette fois est l’activité économique réprimée dans de nombreux domaines de services et de loisirs.

« Le rebond mettra donc probablement l’accent sur ces entreprises, en particulier celles qui ont un élément communautaire », indique le rapport, citant les voyages d’agrément comme un domaine qui pourrait se redresser rapidement et beaucoup plus rapidement que les voyages d’affaires.

Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital, voit une vague de dépenses YOLO à venir, puisant dans une mentalité «vous ne vivez qu’une seule fois» qui se concentrera sur les loisirs, les loisirs et autres expériences mettant l’accent sur l’interaction sociale.

Une tendance des dépenses connexe pourrait voir la popularité continue des achats en ligne, des collectes en bordure de rue et d’autres changements de vente au détail accélérés par la pandémie de coronavirus et les mesures de distanciation sociale pour la contrôler.

Dans neuf des 13 grands pays interrogés par McKinsey, au moins deux tiers des consommateurs ont déclaré avoir essayé de nouveaux types de magasinage, et près des deux tiers des consommateurs ont déclaré continuer à les utiliser.

« Le passage à la vente au détail en ligne est réel, et une grande partie restera », indique le rapport.

Les gains des ventes du commerce électronique au cours des premiers mois de la pandémie ont à peu près égalé les gains réalisés au cours de la décennie précédente, a ajouté McKinsey.

Les gains d’épargne pourraient s’évaporer

L’un des aspects remarquables au cours d’une année où tant de personnes ont connu des difficultés est la tenue des finances des consommateurs. Le taux d’épargne personnelle du pays a grimpé à près de 13% à la fin de l’année dernière – environ le double des récentes moyennes pluriannuelles – tandis que les scores de crédit ont atteint des niveaux records et que les faillites sont tombées à leur plus bas niveau depuis trois décennies.

Certaines de ces améliorations reflètent une aide monétaire inhabituelle du gouvernement fédéral, allant des paiements de relance aux prestations de chômage accrues. De plus, de nombreux consommateurs se sont vraiment serrés la ceinture, comme cela se produit souvent en période économique difficile.

Mais une grande partie de l’amélioration des économies reflétait une incapacité à dépenser de l’argent aussi librement qu’auparavant, les vacances somptueuses étant découragées, les restaurants restreignant le service et les divertissements en direct sévèrement limités.

« Les Américains ont économisé une part record de leur revenu l’année dernière, avec un revenu disponible dépassant 1 billion de dollars malgré des pertes d’emplois records », a noté Ablin.

Si la flambée des dépenses se matérialise par une demande refoulée, comme cela semble probable, cela pourrait inverser une grande partie des progrès en matière d’épargne que les Américains ont réalisés l’année dernière. Le résultat ironique d’une économie plus forte avec de larges gains d’emplois pourrait être une aggravation des problèmes de crédit, une réduction de l’épargne et davantage de faillites.

Le travail à distance pourrait déplacer les dépenses

Un autre développement dramatique de l’année dernière a été la transition de millions d’employés des arrangements de bureau au travail à domicile, pratiquement du jour au lendemain. Ce changement a modifié certains comportements en matière de finances personnelles et d’investissement.

Au fur et à mesure que les gens installaient des bureaux à domicile, les déplacements ont été raccourcis ou supprimés, les primes d’assurance automobile ont chuté (en raison d’une baisse des accidents de la route) et certaines personnes ont décidé qu’elles n’avaient pas besoin d’autant de véhicules. Cela a également provoqué un boom de l’achat d’une maison loin des centres-villes vers des zones plus suburbaines et même rurales où le logement est plus abordable. Les taux d’intérêt extrêmement bas, accélérés par la récession, ont contribué au boom.

Certains de ces changements pourraient s’inverser à mesure que la pandémie s’éteindra et que de plus en plus d’employés retourneront au travail, mais le lieu de travail ne reviendra pas entièrement à l’ancien statu quo. Plus de 20% des travailleurs du monde entier pourraient passer la majorité de leur temps de travail loin du bureau et être tout aussi productifs, estime McKinsey.

« Cela se produit non seulement à cause de la crise du COVID-19, mais aussi parce que les progrès de l’automatisation et de la numérisation l’ont rendu possible », indique le rapport. « L’utilisation de ces technologies s’est accélérée pendant la pandémie. »

Le fossé de la retraite s’élargira

La pandémie a aggravé les inégalités de richesse, les salariés à faible revenu, les habitants des zones rurales, les travailleurs moins instruits et certains groupes minoritaires souffrant plus que d’autres. Cette fracture s’est manifestée dans la planification de la retraite.

D’une part, un puissant rallye boursier au cours de la dernière année a fait grimper les valeurs des régimes 401 (k) et d’autres comptes de retraite pour de nombreuses personnes. Il en va de même pour la large progression des prix des maisons. Des millions d’Américains sont plus riches qu’ils ne l’étaient il y a un an.

Mais tout le monde ne possède pas ces types d’investissements de croissance, et ce groupe comprend une grande proportion de travailleurs qui ont subi des pertes d’emploi ou d’autres interruptions de revenu.

Des règles bien intentionnées adoptées pendant la pandémie pour alléger les pénalités de retrait anticipé auraient pu faire plus de mal que de bien à certains Américains vivant à la limite, en les encourageant à puiser dans leurs comptes et ainsi à les épuiser.

« L’essentiel est que la moitié des ménages d’aujourd’hui n’auront pas un revenu de retraite suffisant » pour maintenir le niveau de vie de leurs années de travail même s’ils retardent leur retraite et prennent d’autres mesures, a averti un récent rapport du Center for Retirement Research du Boston College.

C’était un problème avant même que le COVID-19 ne frappe, et la pandémie a aggravé les choses pour les personnes qui pouvaient le moins se le permettre.

Les avantages sociaux vont s’étendre, évoluer

Une chose que la pandémie a révélée, c’est que des dizaines de millions d’Américains comptent beaucoup plus sur leurs employeurs que sur un chèque de paie. Les choix d’avantages s’étaient élargis avant même l’arrivée du COVID-19, et cette tendance se poursuivra probablement.

Outre les piliers qui incluent l’assurance maladie et les comptes de retraite de type 401 (k), les travailleurs de nombreuses entreprises verront d’autres choix à venir. Un thème émergent cité par Fidelity Investments implique que les employeurs offrent une aide accrue aux employés aux prises avec un endettement étudiant élevé.

Plus de 1,5 billion de dollars de dettes étudiantes en cours ont détourné de l’argent d’autres objectifs tels que la planification de la retraite, a noté Fidelity dans un récent commentaire. Les femmes et les personnes de couleur font face à certains des fardeaux les plus lourds. Parmi les solutions: Davantage d’entreprises choisiront de verser de l’argent directement au nom des travailleurs pour les aider à s’acquitter de ces obligations.

Parmi les autres tendances émergentes en matière d’avantages citées par Fidelity, citons davantage de programmes de bénévolat / de dons en milieu de travail parrainés par l’employeur, plus d’aide pour aider les employés à constituer des économies d’urgence et plus de souci pour le bien-être du personnel, y compris un soutien émotionnel / mental pour ceux qui travaillent maintenant à domicile.

