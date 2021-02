La pandémie a mis certains gouverneurs dans la ligne de mire. Demandez simplement à Gavin Newsom.

Bien avant qu’Orrin Heatlie ne dépose des documents de rappel, il savait que les chances étaient contre le renversement de Gavin Newsom, l’ex-maire suave de San Francisco qui était monté pour devenir gouverneur de Californie. «Les démocrates ont une supermajorité ici; c’est la règle du parti unique », a déclaré M. Heatlie, sergent du shérif républicain et retraité du comté de Yolo. Les électeurs ont élu M. Newsom en 2018 avec une marge record de 24 points. Pas plus tard qu’en avril, il avait une cote d’approbation de 70%. La pétition de rappel de M. Heatlie nécessite environ 1,5 million de signatures d’électeurs valides juste pour déclencher un vote. Dernièrement, cependant, il s’est senti chanceux. Le coronavirus a bouleversé la Californie. La plupart de l’État attend les vaccinations. Les écoles des grandes villes n’ont pas encore rouvert. Pas moins de 30 milliards de dollars ont été pillés dans le programme d’assurance-chômage en cas de pandémie. Et puis il y a eu ce dîner auquel le gouverneur a assisté, le visage nu, après avoir dit aux Californiens de rester et de porter des masques.

«C’est une vente facile», a rapporté M. Heatlie la semaine dernière, affirmant qu’il avait dépassé 1,7 million de signatures trois semaines avant la date limite. M. Newsom est l’un des nombreux directeurs généraux à travers le pays à devenir un aimant pour la rage et le chagrin des Américains fatigués par la pandémie. Dans l’Ohio, le gouverneur Mike DeWine a été agressé pour l’application stricte de précautions sanitaires. Le gouverneur Greg Abbott du Texas était critiqué pour des taux d’infection incontrôlables dans les villes frontalières. Les crashs du système de vaccination dans le Massachusetts ont érodé la popularité du gouverneur Charlie Baker. Et à New York, l’image du gouverneur Andrew M. Cuomo en tant que leader national pendant la pandémie a souffert du décompte par New York des décès par coronavirus des résidents des maisons de soins infirmiers. Dane Strother, un consultant démocrate en matière de médias en Californie qui représente des responsables à travers le pays, a déclaré que les gouverneurs «sont dans une position intenable».

Alors que la Californie remédie au déploiement de ses vaccins et commence à rouvrir les salles de classe, il est difficile de déterminer si les efforts de rappel réussiront. Si les pétitions de rappel sont admissibles, les électeurs se verront poser deux questions: devrait-on rappeler M. Newsom et, dans l’affirmative, qui devrait terminer son mandat? Pour l’instant, les collègues démocrates ont resserré les rangs autour de M. Newsom et de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, souligné ce mois-ci que le président Biden «s’oppose clairement à tout effort» pour rappeler le gouverneur. Lorsque les journalistes ont récemment posé des questions sur l’effort de rappel, le gouverneur a déclaré: «Je me concentre sur la question des vaccins.» Son équipe note cependant que les tentatives de rappel ne sont pas inhabituelles en Californie: des pétitions de rappel ont été déposées contre chaque gouverneur au cours des 61 dernières années. Déjà trois républicains – Kevin Faulconer, l’ancien maire de San Diego; l’activiste conservateur Mike Cernovich; et John Cox, qui a perdu contre M. Newsom en 2018 – disent qu’ils défieraient le gouverneur, et Richard Grenell, chef du renseignement par intérim sous l’ancien président Donald Trump, ne l’exclurait pas. L’effort de rappel a également exploité un malaise bipartisan alors que le nombre de morts du virus en Californie a atteint 50000 vies mercredi. En Californie, l’enregistrement républicain est en baisse depuis des années. Le parti représente désormais moins d’un quart des électeurs inscrits, mais comme M. Newsom a maladroitement contraint 40 millions de Californiens au nom de la sécurité, les républicains ont cherché à dynamiser leur base. Harmeet Dhillon, une femme du comité national républicain et avocat de San Francisco, a parsemé M. Newsom de poursuites liées à la pandémie, dépôt au nom des églises et des armureries. Des groupes d’extrême droite se sont rassemblés contre les masques et les fermetures d’entreprises, et les shérifs conservateurs ont refusé d’appliquer règles de santé de l’état.