La pandémie a fait prendre conscience à tout le monde de l’importance de la famille, dit Rakul Preet Singh | Nouvelles des gens

Bombay: Alors que l’incertitude plane sur la vie des personnes dans le monde entier au milieu de la pandémie de coronavirus, l’acteur Rakul Preet Singh pense que le sombre scénario a rapproché les membres de la famille les uns des autres.

Il est tout à fait normal que le prochain film de Singh « Sardar Ka Grandson », qui devrait sortir mardi sur Netflix, célèbre l’amour inconditionnel entre parents.

Le film raconte l’histoire d’un petit-fils de retour aux États-Unis (Arjun Kapoor), qui ne ménagera aucun effort pour réaliser le dernier souhait de sa grand-mère vieillissante (Neena Gupta).

Dans le film réalisé par Kaashvie Nair, Singh incarne Radha, une femme forte indépendante et amoureuse de Kapoor.

« L’émotion dans le film est très universelle. Il ne s’agit pas seulement d’une grand-mère et de son petit-fils. Il s’agit de personnes qui vont dans une mesure différente pour la famille. Il s’agit de donner de l’importance à votre famille.

« Je pense que jamais auparavant nous n’avons compris ou réalisé l’importance de la famille qu’au cours de la dernière année, depuis que la pandémie a frappé le monde », a déclaré Singh à PTI dans une interview à Zoom.

« Sardar Ka Grandson » a été conçu pour le grand écran, mais en raison de l’augmentation des cas de COVID-19, il est diffusé sur le streamer.

« Je pense qu’en tant qu’acteur, chacun de nous dans la situation idéale veut la magie de l’écran et veut vivre cette expérience. Mais pour le moment, nous avons une plate-forme comme Netflix pour pouvoir le montrer », a-t-elle déclaré.

L’acteur de 30 ans a déclaré que l’équipe derrière le film était ravie de pouvoir présenter une histoire qui ferait sourire les gens.

« Nous sommes vraiment heureux que grâce à cette plate-forme, nous puissions probablement tendre la main et servir l’objectif d’apporter un sourire aux visages des gens et les familles peuvent regarder ensemble, partager des rires et de bons souvenirs. Si une poignée de personnes l’aiment, notre travail est fait », dit-elle.

Présentée comme une romance transfrontalière sur le passage à l’âge adulte, « Sardar Ka Grandson » est écrite par Nair et Anuja Chauhan avec des dialogues d’Amitosh Nagpal. Il est produit par Emmay Entertainment, John Abraham Entertainment et T-Series.

Le film met également en vedette Soni Razdan, Kumud Mishra, Kanwaljit Singh et Divya Seth, avec John Abraham et Aditi Rao Hydari dans des rôles de camée.