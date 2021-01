La dépendance est souvent qualifiée de maladie d’isolement, et surmonter ce défi n’est devenu plus difficile que pendant une pandémie qui a obligé les gens à l’intérieur – dans certains cas à vivre seuls, avec la drogue et l’alcool pour faire face au stress.

Plusieurs études ont montré que la consommation excessive d’alcool a augmenté pendant la pandémie, et un rapport récent des Centers for Disease Control and Prevention ont cité une «accélération préoccupante» des surdoses liées aux opioïdes cette année.

En même temps, de nombreux centres de traitement ont fermé ou limité les visites en personne.

Certains centres sont devenus virtuels ou fermés en raison d’épidémies virales, tandis que d’autres ont du mal à retenir les résidents après avoir été contraints de restructurer leur programmation ou d’éliminer les visites de la famille et des bars à l’extérieur de l’établissement.

Une enquête récente menée auprès de 165 centres par l’Association nationale des fournisseurs de traitement de la toxicomanie, une organisation à but non lucratif qui représente des centaines de centres, a révélé que 43% ont dû réduire la capacité des patients, près d’un tiers ont constaté une diminution de la rétention des patients et 10% ont dû fermer. à cause de la pandémie. La majorité des fermetures ont eu lieu dans le nord-est, selon l’association, en raison de la concentration précoce de l’épidémie à New York.