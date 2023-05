La pandémie a creusé les écarts en lecture. Un enseignant peut-il « faire quelque chose à ce sujet » ?

NIAGARA FALLS, NY (AP) – Richard Evans se fraye un chemin à travers les rangées de ses élèves dans sa classe de troisième année, se baissant pour ramasser un crayon errant et répondant aux questions au-dessus du vacarme des chaises glissant sur les planchers de bois franc.

Les bureaux, autrefois séparés pour lutter contre le COVID-19, sont de nouveau réunis. Les masques ne couvrent que quelques visages. Mais la pandémie maintient une présence indubitable.

Ne cherchez pas plus loin que la table bleue en forme de fer à cheval au fond de la salle où Evans rappelle une poignée d’élèves pour une aide supplémentaire en lecture – une matière essentielle pour la troisième année – à la fin de chaque journée.

C’est ici que le temps perdu pour les fermetures et les quarantaines pandémiques se manifeste : chez les élèves qui redoublent cette année. Dans les petits doigts glissant lentement sous les mots sonnaient une syllabe à la fois. Dans le coaching patient de l’enseignant à travers des concepts de lecture généralement maîtrisés en première année – des lettres «mélangées» comme «ch» et «sh».

C’est ici aussi qu’Evans note les plus et les moins et les chiffres sur des tableaux qu’il a créés pour suivre la compréhension et la fluidité de chaque enfant, et encercle et souligne les mots qui font trébucher un élève une deuxième ou troisième fois.

Au cours d’une année qui est une expérience à enjeux élevés pour rattraper les apprentissages manqués, cette stratégie – évaluer les connaissances de chaque élève et adapter l’enseignement en fonction d’eux – est l’une des plus largement adoptées dans les écoles élémentaires américaines. Dans sa classe de 24 élèves, chacun affecté différemment par la pandémie, Evans est confronté au défi urgent de les faire tous lire suffisamment bien pour réussir dans les classes à venir.

Voici comment il l’a abordé.

___

PASSER DE PANDÉMIE À ‘NORMAL’ EST DIFFICILE

C’est un jeudi d’octobre, au début de l’année scolaire. Six étudiants entourent Evans à la table bleue, chacun regardant un livre de première année sur le grand joueur de baseball Willie Mays. Beaucoup sont en difficulté.

« Quel son fait ‘-er’ ? », demande Evans à Ke’Arrah Jessie, 9 ans, qui se concentre à travers des lunettes sur la page. Elle met « hit » et « ter » ensemble pour faire « hitter ».

A côté d’elle, un garçon prend son tour. Il prononce « high » comme « hig ». Evans attrape un stylo et note « nuit » et d’autres mots « igh » pour un rappel phonétique de la barre latérale sur le groupe de lettres. Pendant ce temps, le reste de la classe lit seul. Alors que certains parcourent des lecteurs de niveau inférieur, d’autres plongent dans des livres de chapitres avancés.

La plupart de ces élèves ont été renvoyés chez eux à la maternelle en mars 2020. Beaucoup ont passé toute la première année à apprendre à distance depuis chez eux, à temps plein ou à temps partiel. Même après la réouverture des écoles à plein temps pour la deuxième année, des obstacles liés au COVID subsistaient : des règles de masquage et de distanciation qui empêchaient le travail de groupe, une mise en quarantaine qui renvoyait les enfants à la maison pendant une semaine sans avertissement, et de jeunes enfants alors inhabitués – et mécontents – des semaines entières du règlement de l’école.

Dit Evans, qui est venu enseigner à 40 ans après une carrière en tant qu’infographiste : « Toute l’année, des enfants me demandaient : ‘Pourquoi dois-je être à l’école pendant cinq jours ?' »

___

PASSER DE « APPRENDRE À LIRE » À « LIRE POUR APPRENDRE »

Au début de cette année scolaire, les évaluations ont montré que 15 des 23 premiers élèves d’Evans lisaient en dessous du niveau scolaire. Parmi ceux-ci, neuf étaient considérés comme très en retard, manquant des compétences fondamentales de base généralement acquises en première année. Au cours d’une année typique, quatre ou cinq élèves lisaient au niveau le plus bas, a-t-il déclaré.

«Je sais que je dois faire quelque chose à ce sujet. C’est mon travail », a déclaré Evans en regardant en arrière.

Il n’y a pas de temps a perdre. Les élèves de troisième année subissent une pression urgente pour passer de « apprendre à lire » à « lire pour apprendre ». Des études montrent que ceux qui ne lisent pas couramment à la fin de cette année scolaire sont plus susceptibles d’abandonner ou de ne pas terminer leurs études secondaires à temps.

Parmi ceux qui commencent derrière se trouve Ke’Arrah, qui a passé plus d’un an à apprendre à distance au début de la pandémie. Sa mère, Ashley Martin, pouvait voir les conséquences sur la volonté d’apprendre de sa fille. Ainsi, lorsque Ke’Arrah a été affectée à une nouvelle école primaire cette année, sa mère l’a réinscrite en troisième année.

La pandémie a écourté la première année de Ke’Arrah. Pour assurer la sécurité de la famille, Martin a également gardé Ke’Arrah à la maison en deuxième année, même lorsqu’elle avait la possibilité de retourner à l’école en personne deux jours par semaine. Elle a quatre enfants plus jeunes que Ke’Arrah, dont un fils né trois jours seulement avant la fermeture des écoles et des entreprises par COVID-19 en mars 2020.

« C’était bien pour moi, mais pas génial pour elle parce qu’elle est sur un ordinateur », a déclaré Martin, dont l’employeur, un restaurant, a temporairement fermé.

Ke’Arrah, qui aime les maths et veut être policière, se souvient de l’attrait de ses jouets à proximité alors qu’elle essayait de rester concentrée sur son professeur à l’écran.

« Elle parlait de trucs ennuyeux », dit Ke’Arrah. La transition de l’année dernière vers l’école en personne a été difficile, a déclaré sa mère. Elle a terminé derrière en mathématiques et hésite à lire.

Au milieu de son deuxième passage en troisième année, Ke’Arrah montre des progrès. Martin a transmis son amour de la série de livres Junie B. Jones à Ke’Arrah, et le couple les a lus ensemble à l’heure du coucher. Les petits moments deviennent aussi des leçons de lecture.

« Elle est au téléphone, je lui dis : ‘Lisez-moi ça. Dis-moi, qu’est-ce que ça veut dire ? Nous sommes quelque part : ‘Lisez-moi ceci. Qu’est-ce qu’il dit? », Dit Martin.

___

DOUBLER SUR LES ENFANTS QUI EN ONT LE PLUS BESOIN

Alors que de nombreux étudiants sont en retard, Evans a également référé plus de candidats que jamais – cinq – pour le programme de spécialisation de l’école en raison de leurs scores avancés aux premières évaluations.

Il a écarté les étudiants qui lisaient bien au-dessus du niveau scolaire au début de l’année et a expliqué qu’ils n’auraient peut-être pas autant de temps en tête-à-tête avec lui, ce qu’il n’avait jamais fait auparavant. Cela lui a permis de doubler le temps qu’il pouvait passer à aider d’autres étudiants à rattraper leur retard, en travaillant avec certains groupes deux ou trois fois par semaine. Les lecteurs avancés passent ce temps à lire et à travailler ensemble.

La gamme met en lumière les expériences variées pendant la pandémie, où certains ont eu plus de soutien à domicile que d’autres.

« Ont-ils été lus ? Y avait-il quelqu’un pour les aider à faire leurs devoirs et leurs devoirs lorsqu’ils n’étaient pas physiquement avec l’enseignant certifié et n’avaient pas d’instruction directe ? » dit Marcia Capone, administratrice de l’évaluation dans le district, qui a fourni des appareils et des points d’accès Internet aux familles.

À Niagara Falls, environ une personne sur quatre vit dans la pauvreté et 80% des étudiants du district sont économiquement défavorisés, selon les données de l’État. Malgré des essaims de touristes vers ses chutes homonymes, la ville de Rust Belt a été marquée par un exode de l’industrie lourde et de la population qui a commencé dans les années 1960.

Des districts comme Atlanta ont cherché à remédier aux pertes d’apprentissage en ajoutant du temps à la journée scolaire. D’autres, comme Washington, DC, ont suivi un tutorat « à fort impact ». Les écoles de la ville de Niagara Falls ont doublé le travail de rattrapage et l’apprentissage différencié, personnalisant les leçons des élèves pour faire avancer chaque élève. Le district a utilisé l’argent fédéral de secours en cas de pandémie pour mettre 12 spécialistes de la lecture au travail avec les élèves de première année dans ses huit écoles élémentaires, a déclaré le surintendant Mark Laurrie.

L’utilisation d’évaluations pour identifier les besoins individuels des élèves est la principale stratégie utilisée par les écoles américaines pour aider les enfants à rattraper la pandémie, suivie de près par des cours de rattrapage, selon une enquête fédérale.

___

AVEC CET ÉTUDIANT, ÇA A MARCHÉ – PENDANT UN TEMPS

Evans a investi son temps dans l’un de ses élèves les plus nécessiteux, un garçon qui redoublait la troisième année à la demande d’Evans. Il a commencé à le garder après l’école une fois par semaine pour une heure d’intervention intensive en lecture.

« Il est comme ma petite expérience », a déclaré Evans après une séance de tutorat en novembre. « Avec une intervention intense, pouvez-vous renverser la situation? »

Les deux venaient de travailler lentement sur une feuille de travail phonétique qui contenait les mots du cercle des élèves commençant par la même lettre que les images. Dans un problème, « bonbon », « ouvert » et « après » suivaient l’image d’une fourmi. « Ouvrir? » devina l’étudiant agité.

Evans lui fit fermer les yeux et dire les mots, pensant au premier son de chacun. L’astuce l’a finalement conduit au mot correct, « après ».

Dans d’autres leçons, l’élève a eu du mal à identifier les mots qui riment et les mélanges de consonnes. Chaque problème révélait un autre concept non encore maîtrisé.

« Très bien! » Evans a dit après que le garçon ait correctement ajouté le « rd » manquant à la fin du lézard. Il répondit avec un sourire satisfait.

En quelques semaines, le garçon est passé de seulement 11 mots visuels – des mots courants comme « parce que » et « à propos » que les élèves devraient reconnaître instantanément – ​​à 66 des 75 sur la liste de troisième année du district.

« Je veux pouvoir lire des livres à chapitres, et je veux lire de gros vieux dictionnaires ! » a dit le garçon après une séance de tutorat en tête-à-tête qui l’a amené à travailler sur les sons que font les lettres lorsqu’elles sont ensemble, comme « sp » et « sn ».

Puis, au milieu de l’année scolaire, l’enfant a cessé de rester après l’école. Evans a déclaré que son élève avait perdu tout intérêt; sans le coup de coude d’un parent, il ne peut pas faire grand-chose.

Plus tôt dans l’année, la mère de l’enfant avait décrit l’apprentissage à distance en cas de pandémie comme difficile. La famille avait des problèmes de connexion Internet et il était difficile de planifier des séances scolaires autour de son travail d’aide-soignante.

« J’ai une fille plus jeune à la maison et c’était juste un gâchis. Elle crie. C’était juste un tout », a-t-elle déclaré par téléphone.

Lorsque le tutorat s’est arrêté, elle n’a pas répondu aux appels ou aux SMS de suivi.

___

MONTRER AUX APPRENANTS « IL Y A UNE PRÉOCCUPATION POUR VOUS »

Au milieu de l’année scolaire, une nouvelle série d’évaluations suggère que la stratégie d’Evans fonctionne, dans l’ensemble. Il charge les résultats dans une feuille de calcul Excel qui, combinée à ses propres graphiques, lui permet d’évaluer la croissance de septembre à janvier et de regrouper les étudiants en fonction de l’endroit où ils ont le plus besoin d’aide.

« Dieu merci pour le papier et les notes autocollantes », dit Evans.

Ce qu’il a vu dans les cartes disposées devant lui était encourageant. Quinze de ses élèves avaient atteint ou dépassé leurs objectifs de notation pour cette série de tests. Plusieurs de ceux qui reçoivent une aide ciblée ont affiché les gains les plus importants.

Ke’Arrah est passée du niveau inférieur au niveau moyen supérieur – au grand soulagement de sa mère, dont la décision de faire redoubler sa fille en troisième année semble porter ses fruits.

« Je sais que ça va être embarrassant quand elle vieillira: ‘Oh, tu es une année derrière' », a déclaré Martin. « Mais elle va avoir cette connaissance. »

Malgré les progrès des élèves, même certains qui voient un autre grand saut par les évaluations finales en mai pourraient terminer derrière les élèves de troisième année typiques. Evans a organisé des services supplémentaires pour l’année prochaine pour trois de ses élèves les plus nécessiteux, y compris le garçon dont il était le tuteur après les heures de cours. Mais ils seront assez avancés pour passer en quatrième année.

Pour la première fois en sept ans d’enseignement en troisième année, tout le monde s’est amélioré, dit Evans. « Je ne sais pas si ce sont les programmes que nous utilisons ou si c’est le fait que tout le monde y est plus investi en ce moment. »

Peut-être, a-t-il dit, le fait d’avoir autant d’étudiants derrière a rendu tout le monde dans le bâtiment plus investi pour les rattraper – «les faisant prendre conscience, ‘Vous savez quoi? Il y a une inquiétude pour vous.

___

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Carolyn Thompson, l’Associated Press