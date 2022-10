La pandémie a chassé de nombreux bénévoles. Maintenant, ils hésitent à revenir

Cece Van Aert peine à remplacer les volontaires partis.

En tant que coordonnatrice des bénévoles d’Ausome Ottawa, un organisme de bienfaisance enregistré qui enrichit la vie des enfants autistes par le sport et les loisirs, Van Aert a trouvé plus difficile que d’habitude de recruter des bénévoles pour l’événement annuel d’Halloween « Tot or Treat » de l’organisation.

L’événement, qui a eu lieu dimanche au Terry Fox Athletic Facility, permet aux enfants autistes de faire de l’artisanat, de braver des courses d’obstacles et même de s’entraîner à frapper à une fausse porte pour réduire l’anxiété liée aux trucs ou aux friandises.

Van Aert a déclaré que l’événement, et d’autres comme lui, ne peuvent exister qu’avec l’aide de bénévoles. Mais Ausome Ottawa a perdu environ les trois quarts de sa base de bénévoles pendant la pandémie de COVID-19. Son vivier de talents d’environ 400 est tombé à seulement 100 à son niveau le plus bas cet été.

“Nous ne sommes pas les seuls. Tant d’autres organisations ont besoin de bénévoles”, a déclaré Van Aert. “C’est presque un combat pour ce petit groupe de personnes qui sont prêtes à donner de leur temps.”

Les enfants prennent des bonbons avant de quitter l’événement «Tot or Treat» d’Ausome Ottawa au Terry Fox Athletic Facility dimanche. Le nombre de bénévoles de l’organisation a commencé à rebondir après être tombé à environ 100 en été. (Ben Andrews/Nouvelles de CBC)

Christine Trauttmansdorff, directrice générale de l’association de recrutement Volunteer Ottawa, a déclaré que le problème se faisait largement sentir dans ses centaines d’organisations membres.

“Les chiffres sont inférieurs à ce que nous aimerions les voir en ce moment”, a-t-elle déclaré. “Nous avons évidemment eu quelques années très difficiles. De nombreux programmes ont été fermés, n’ont pas pu accueillir de bénévoles dans leurs programmes et services, et maintenant ils sont prêts à les récupérer.”

Mais plusieurs organisations locales de divers secteurs ont déclaré à CBC News qu’il était difficile de convaincre ces bénévoles de revenir.

Ces organismes comprennent l’Hôpital d’Ottawa, l’Hôpital Montfort, Loisir Sport Outaouais, les Bergers de l’Espoir et l’Association d’équitation thérapeutique d’Ottawa-Carleton.

Les bénévoles plus âgés sont moins susceptibles de revenir

Cependant, toutes les agences ne sont pas en difficulté. Un porte-parole du CHEO a déclaré que l’hôpital pour enfants n’a pas la même difficulté à attirer des bénévoles que les autres hôpitaux de la région.

Mais pour beaucoup, le manque à gagner est important.

Selon Trauttmansdorff, l’effectif de bénévoles de L’Hôpital d’Ottawa est passé d’environ 1 800 bénévoles actifs avant la COVID-19 à environ 700 aujourd’hui.

À l’Hôpital Montfort, ce nombre est passé d’environ 300 à moins de 100.

De même, les quelque 200 Ottaviens qui font du bénévolat aux Bergers de l’espoir ne représentent qu’une fraction des 500 qui le faisaient avant la pandémie.

Diedre Freiheit, directeur exécutif de Shepherds of Good Hope, a déclaré que bien que l’organisation n’ait coupé aucun service, elle a été forcée de modifier la façon dont elle les fournit. Ils servent maintenant certains repas dans des contenants biodégradables, par exemple, parce qu’il n’y a pas assez de personnel pour faire la vaisselle.

La PDG de Shepherds of Good Hope, Deirdre Freiheit, a déclaré qu’ils servaient désormais des repas dans des assiettes jetables, car une pénurie de bénévoles signifie qu’ils n’ont pas assez de travailleurs pour laver la vaisselle. (Radio-Canada)

De nombreuses organisations interrogées par CBC ont déclaré que les bénévoles plus âgés étaient les plus susceptibles de partir pendant la pandémie et restent les plus réticents à revenir.

Bien que les jeunes Canadiens soient plus susceptibles de faire du bénévolat, les bénévoles plus âgés consacrent plus d’heures totales de leur temps, selon la données les plus récentes de Statistique Canada.

“Une partie de la composition humaine”

Néanmoins, Trautmansdorff est optimiste quant au retour des volontaires.

“Je pense que le volontariat fait partie de la constitution humaine”, a-t-elle déclaré. “Je pense que les gens veulent sortir et se reconnecter et sentir qu’ils apportent quelque chose à leur communauté.”

Grâce à une récente campagne de recrutement dans les écoles secondaires et les universités locales, Ausome Ottawa a en partie reconstitué ses rangs depuis son creux estival et compte maintenant environ 150 bénévoles réguliers.

Van Aert a déclaré qu’environ 60 d’entre eux avaient aidé à organiser l’événement Tot or Treat dimanche.

“Le bénévolat, c’est ce que les gens font quand ils sont à l’aise et qu’ils ont plus de temps à remplir”, a-t-elle déclaré. “En ce moment, ils essaient toujours de se mettre à l’aise.”