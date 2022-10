La pandémie a changé notre façon de travailler. Maintenant, les mères veulent que ça reste comme ça

Avant la pandémie de COVID-19, Brianna Shereck était en désaccord entre avancer dans sa carrière et s’occuper de ses deux enfants d’âge préscolaire.

“Si vous avez déjà eu des enfants à la garderie, vous savez qu’ils tombent malades tout le temps”, a déclaré Shereck. En 2019, elle a pris cinq semaines de congé dans l’industrie du tourisme de Victoria pour s’occuper de ses enfants.

Malgré la facilité avec laquelle elle a déclaré pouvoir remplir son rôle de coordinatrice marketing à domicile, Shereck a déclaré que son entreprise lui interdisait de travailler à distance. Elle a été licenciée à la suite du coup porté par la pandémie à l’industrie touristique de Victoria. Aujourd’hui, elle travaille entièrement à distance pour une société de retraite basée à Saskatoon.

Shereck a déclaré que ni elle ni son mari, qui travaille à distance dans la technologie, ne pourraient reprendre le travail traditionnel alors qu’ils avaient de jeunes enfants.

La pandémie a introduit des changements positifs

Avant la pandémie, elle a déclaré qu’il y avait une “confusion tacite” si elle avait besoin de travailler à domicile pour le bien de ses enfants. Maintenant, Shereck a déclaré qu’il y avait une meilleure compréhension du manque d’options de garde d’enfants et de la nécessité de travailler à distance.

“J’ai l’impression qu’il y a eu un énorme changement social. Les gens comprennent que vous avez aussi une famille.”

Le nombre de Canadiens travaillant exclusivement à domicile est passé de près de 25 % au début de 2022 à près de 17 % en août, selon Statistique Canada de ce mois-là. enquête sur la population active .

En août 2020, un tiers de la population active canadienne s’inquiétait du retour à des conditions normales de travail, selon Statistique Canada – de ce nombre, la moitié étaient des mères dont les plus jeunes enfants avaient moins de six ans.

Alors que de nombreux lieux de travail canadiens obligent leurs employés à retourner au bureau, Odette Hutchings, chef de l’exploitation du réseau Women in Capital Markets (WCM), a déclaré qu’ils ne devraient pas manquer une occasion sans précédent de faire de l’inclusion des nouvelles mères dans la main-d’œuvre un héritage de la pandémie.

WCM Rapport sur l’avenir du travail dans la finance , menée en février et mars, a révélé que la flexibilité du travail était un besoin essentiel pour ceux qui s’occupent d’enfants de moins de six ans. Soixante-sept pour cent des 417 employés de la finance interrogés – dont 82 pour cent étaient des femmes contactées via le réseau en ligne de WCM – ont déclaré avoir trouvé que le travail à distance leur permettait d’avoir de la flexibilité sans sacrifier la productivité.

“Le travail à domicile aide les femmes à équilibrer ces responsabilités tout en étant capables d’effectuer leur travail au même niveau”, a déclaré Hutchings. “Nous sommes vraiment à cette occasion en or de rendre les lieux de travail plus inclusifs, plus flexibles et plus accueillants pour toutes sortes de personnes.”

Avoir de jeunes enfants rend le retour au travail difficile

Une étude du 15 septembre de l’organisme canadien de recherche en économie, l’Institut CD Howe, intitulée Chances inégales : les hommes, les femmes et les obstacles au retour au travail avec des enfants ont montré que le fait d’avoir de jeunes enfants rendait la recherche d’emploi plus difficile pour les mères que pour les pères.

Les femmes ayant des enfants de deux ans étaient 6 % moins susceptibles de réintégrer le marché du travail que celles ayant des enfants de sept ans et plus. Pour les hommes, l’âge de leurs enfants était largement sans rapport avec leur retour sur le marché du travail.

Tiffany Cowper, une mère de Victoria en congé de maternité jusqu’en novembre 2023, s’inquiète de retourner au travail étant donné la responsabilité supplémentaire qu’elle assume pour ses trois beaux-enfants et son nouveau-né.

“Avant que la pandémie ne frappe, vos enfants sont habitués à n’avoir que ce pourcentage d’accès à vous. Lorsque la pandémie a frappé, cela n’a pas augmenté un peu – j’étais avec eux toute la journée, tous les jours”, a déclaré Cowper, faisant référence au temps qu’elle a passé à aider les enfants avec l’école à distance et les dîners faits maison tous les soirs.

De plus, la hausse du coût de la vie à Victoria pourrait rendre le retour au travail plus coûteux qu’il ne vaut pour sa famille de cinq personnes.

Selon Statistique Canada.

“Si nous allons dépenser plus pour moi au bureau, en plus de la garderie à temps plein, nous pourrions mettre plus que ce que nous obtenons ou atteindre le seuil de rentabilité. Cela semble coûter du temps et de l’argent juste pour aller retour au travail. À ce stade, est-ce que ça vaut le coup ? » demanda Cowper. “C’est une position très difficile à occuper.”

Bien que son bureau n’approuve pas le travail à distance, Cowper a déclaré que pouvoir travailler à domicile serait “le meilleur scénario absolu”.

Les entreprises devraient modéliser le changement

Selon Hutchings, la première étape pour s’assurer que les mères sont incluses dans la main-d’œuvre consiste à éviter les options de travail à distance ou hybrides liées à des procédures d’autorisation complexes.

“Si ces modalités de travail flexibles sont si compliquées d’accès que les employés ne les utilisent pas, alors ce n’est évidemment pas utile”, a-t-elle déclaré.

Le congé parental devrait également être égalisé pour les deux soignants, a déclaré Hutchings, notant que lorsque les mères ont accès à des prestations de congé parental plus longues que les pères, cela implique que les femmes sont censées prendre des congés à un rythme plus élevé que les hommes.

Pour que les organisations adoptent véritablement le changement, les dirigeants de l’entreprise doivent non seulement imposer une utilisation égale du congé parental et des options de travail flexibles ou à distance, mais également modéliser leur utilisation eux-mêmes, a-t-elle déclaré.

« Il ne suffit pas de dire [mothers] peuvent accéder à un travail flexible, tandis que tous les dirigeants y vont cinq jours par semaine.”

De même, Hutchings a déclaré que la direction devait limiter la quantité de correspondance qui se produit après les heures de travail, lorsque les soignants sont généralement occupés par la vie à la maison.

“Nous avons l’opportunité d’améliorer la vie professionnelle de tous à l’avenir”, a déclaré Hutchings. “Mais si nous ne saisissons pas l’occasion maintenant, nous pourrions vraiment voir cela nous échapper.”