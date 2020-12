La pandémie de coronavirus a créé un besoin record d’aide humanitaire mondiale, ont déclaré mardi les Nations Unies, prévoyant que 235 millions de personnes auront besoin d’aide en 2021, soit une augmentation de 40% par rapport à la même période l’année dernière.

La proportion de personnes ayant besoin d’aide est passée à une personne sur 33 dans le monde, contre une sur 45 l’année dernière. Lutter contre la famine, la pauvreté et la maladie, tout en gardant les enfants vaccinés et scolarisés, nécessitera un financement de 35,1 milliards de dollars, soit plus du double du record de 17 milliards de dollars levé en 2020, ont déclaré les Nations Unies.

Même si une grande partie du monde regarde avec espoir des vaccins prometteurs contre les coronavirus, qui pourraient commencer à être déployés dès le mois prochain, l’impact persistant de la pandémie – y compris la hausse des prix des denrées alimentaires, la baisse des revenus et l’interruption de l’éducation – frappera de manière disproportionnée les plus vulnérables. personnes, a déclaré Mark Lowcock, des efforts humanitaires et de secours d’urgence de l’organisation.

L’extrême pauvreté augmentera pour la première fois depuis les années 90, l’espérance de vie diminuera, les décès dus à des maladies comme le paludisme et la tuberculose doubleront, deux fois plus de personnes seront confrontées à la famine et de nombreux enfants ne pourront pas retourner à l’école, il a dit.