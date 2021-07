La pandémie a aggravé les bavardages

Mon éditeur m’a dit qu’elle ne pouvait pas arrêter de parler de Hacks. Dans mon esprit, ce n’était pas un problème. Hacks — la comédie dirigée par Jean Smart sur une comédienne vieillissante et têtue sur HBO Max – est un spectacle brillant qui mérite qu’on en parle, encore et encore. Il n’y a rien de mal à parler de la férocité de Smart.

« Non, Alex, tu ne comprends pas. C’était la seule chose dont je pouvais parler ! dit-elle, car je ne comprenais pas son point de vue. « Par exemple, des personnes que je viens de rencontrer ou des connaissances que je n’ai pas vues depuis un an – les seul la chose dont je pourrais parler c’est Hacks! »

Je me suis rendu compte que mon éditeur n’épousait pas seulement la bonté de Hacks, mais c’était plutôt le seul sujet de conversation dont elle se sentait à l’aise de parler. Ses compétences sociales en personne, émoussées et étouffées pendant la pandémie, l’avaient transformée en la personne que vous trouvez lors des fêtes qui vous dira que l’émission de télévision est «si bonne» et vous regardera sans rien dire.

Mais elle n’est pas seule.

Les verrouillages et les protocoles de travail à domicile ont complètement remanié notre façon d’interagir. Ce ne sont pas seulement les réunions en face à face que la pandémie a éliminées, mais les comportements qui l’accompagnent. Dans chaque conversation en face à face, nous calibrons et évaluons inconsciemment nos comportements pour que les autres et nous-mêmes nous sentions à l’aise. Et nous avons passé un an et demi à ne pas pratiquer ces compétences.

Pensez-y : les bavardages étaient déjà, pour beaucoup d’entre nous, épouvantables. Et maintenant, nous sommes tous si mauvais à ça.

Et il ne s’agit pas seulement de bavardages, mais de toutes nos interactions sociales.

J’ai parlé à Tara Well, professeur de psychologie au Barnard College, spécialisé dans la perception et la cognition. Well est en train d’écrire un livre sur nos réflexions et est un expert sur la façon dont nous nous reflétons dans les conversations. S’il y a quelqu’un pour parler des effets de passer un an à se parler sur Zoom ou FaceTime, comment cela a changé nos interactions dans la vie réelle, et si seulement parler de Hacks avec des inconnus c’est normal, c’est bien.

Alors, à propos de mon éditeur et comment elle n’arrête pas de parler de Hacks. Pourquoi parle-t-elle de Hacks tellement de?

Donc, je peux définitivement m’identifier à tout le truc de la télévision. Je n’avais même pas de télé avant la pandémie ! Je m’y reconnais totalement.

Mais il y a une chose appelée mimétisme social, qui est ce que nous faisons lorsque nous sommes face à face avec des gens. Pendant que nous parlons, nous avons tendance à refléter leurs gestes, nous modulons nos voix en synchronie. Et nous reflétons et reflétons nos expressions faciales.

Je pense avoir entendu ça. Que si quelqu’un vous aime, il commence à imiter vos expressions et vos manières.

Oui. Nous comptons sur les commentaires en face à face pour savoir comment réguler nos émotions, évaluer ce que nous ressentons et obtenir les commentaires des autres pour nous faire savoir que nous allons bien.

Nous le faisons aussi pour moduler nos propres émotions.

Je pense que c’est définitivement lié au fait que nous sommes une espèce sociale, qui a besoin de liens et d’être en groupe. Par exemple, les bébés, lorsqu’ils sortent de l’utérus pour la première fois, s’orienteront vers le visage de la mère – ils préfèrent regarder un visage humain qu’autre chose. Il y a même une étude récente qui a montré que regarder son propre visage et reconnaître le visage des autres peut créer un effet dopaminergique.

C’est donc positif quand on se regarde !

Lorsque vous êtes avec un ami proche, un partenaire amoureux ou un enfant dont vous vous occupez, vous constaterez que vous respirez en synchronie, que vous bougez en synchronie, que vos schémas vocaux et vos gestes bougent. en synchronie. Et c’est, vous savez, créer de la dopamine et de l’ocytocine – toutes les hormones qui nous aident à nous sentir bien et à créer des liens les uns avec les autres.

Ainsi, nous modulons et imitons pour que les personnes avec lesquelles nous interagissons et nous-mêmes nous sentions à l’aise. Est-ce que cela se produit aussi avec les conversations ? Comme peut-être mon éditeur qui ne peut parler que de Hacks le fait-il parce que c’est un sujet « sûr » ?

Je pense que la réponse courte à cette question est oui, je pense que oui !

Mais revenons à la question sur les sujets de conversation, je pense que l’une des choses qui s’est produite pendant la pandémie est que nous devions moduler et ajuster notre niveau d’intimité avec le face-à-face et être soit vu bien plus que ce à quoi nous étions habitués, ou bien moins que ce à quoi nous sommes habitués.

« Comment moduler entre rester dans la réalité et ne pas nier tout ce qui s’est passé ? »

Les conversations se sont déroulées de cette façon aussi.

Je pense que beaucoup de nos conversations parlaient soit de traumatismes personnels et d’événements qui ont changé la vie qui étaient super, super lourds ou voulaient nous détourner de parler d’émissions de télévision et ainsi de suite. Comment moduler entre rester dans la réalité et ne pas nier tout ce qui s’est passé ? Et gardez également votre sens de l’humour et soyez capable d’introduire de nouvelles choses intéressantes dans vos conversations.

Et pendant les fermetures, nous n’avons pas eu les potins sociaux généraux que vous avez lorsque vous traînez avec des gens. Vous obtenez beaucoup d’informations, d’informations sociales, sur d’autres personnes dans ce genre de contexte. C’était plus difficile à faire cette année.

Vous pouviez interagir avec les gens sur les réseaux sociaux ou par SMS, mais ce n’était pas ce genre de soirée décontractée, à rafraîchir, ou simplement à une fête et quelqu’un vous a dit quelque chose. Il y avait moins de temps à juste tomber sur des gens.

J’ai aussi l’impression de réapprendre les signaux sociaux dans les espaces. L’autre jour, je me suis surpris à être bizarre et à regarder quelqu’un, qui m’a surpris en train de regarder, au gymnase ! Je n’ai jamais fait ça avant ! Est-ce normal?

Je veux dire, je pense que oui. Et je pense que c’est aussi une référence pour nous. Nous avons tous différents niveaux de curiosité visuelle et un sentiment de vouloir regarder autour de nous.

Si vous êtes en public, l’une des choses que j’ai remarquées et sur laquelle les gens écrivent est l’agoraphobie induite par la pandémie. C’est la peur des foules, et maintenant il y a la peur de sortir ; maintenant que tu peux sortir, tu as peur. Et l’un des aspects de cela est d’avoir moins de contrôle sur l’environnement.

Alors peut-être que je suis juste stimulé ? Ou curieux ? Ou juste être bizarre ?

Les humains sont très sensibles aux menaces. Être visuellement curieux est une réaction naturelle.

Nous avons tous traversé une période de temps dans un état d’anxiété accru. Nous sommes donc dans des situations sociales maintenant où notre champ visuel a changé. Alors on se dit « Wow ». Cela peut être effrayant et curieux à la fois.

Surtout si vous vivez à New York et si vous n’avez pas encore été dans l’un de ces types d’environnements ambiants vraiment bruyants et chaotiques, cela peut créer de l’anxiété, car votre seuil est maintenant plus bas qu’il ne l’était. C’est tellement de stimuli qui implosent sur vous, vous savez, donc cela peut prendre un certain temps pour que les gens s’y habituent à nouveau.

Je veux nous faire un zoom arrière.

Alors nous faisons toutes ces choses pour forger nos liens et prouver que nous ne sommes pas des menaces et nous rassurer les uns les autres que nous allons tous bien. Nous modulons constamment. Alors boum, la pandémie nous enlève en quelque sorte cela. Que s’est-il passé lorsque nous sommes tous passés en ligne ? Qu’est-il arrivé à tous ces comportements?

L’une des principales choses qui s’est produite était le manque de contact amical – câlins, poignées de main et même se faire coiffer, se faire les ongles. Cela a un impact énorme sur nos niveaux d’anxiété, notre capacité à nous sentir comme nous-mêmes et, encore une fois, nos émotions et un sentiment de lien. Nous avons vraiment besoin de cette touche physique.

La recherche montre également que les gens avaient tendance à se concentrer plus étroitement sur le rétablissement de ces liens avec des personnes qu’ils connaissaient vraiment bien, de sorte que leur éventail de personnes différentes [they were in contact with] se sont rétrécis, mais les liens sont devenus plus profonds pour les personnes dont ils étaient vraiment proches.

« Il y a une énorme différence entre les gens qui vivaient dans un pod… et les gens qui vivaient seuls »

Il est important de garder à l’esprit qu’il y a une énorme différence entre les personnes qui vivaient dans un pod ou vivaient avec une famille et les personnes qui vivaient seules. Vous ne pouvez donc pas prendre la « moyenne » de cette expérience. Tout le monde a vécu une expérience intense, mais cela aurait pu être complètement différent pour tout le monde, vous savez ?

Je pense plus spécifiquement aux personnes qui étaient célibataires mais qui vivaient vraiment essentiellement seules, puis qui vivaient vraiment seules une fois la pandémie frappée. Ils avaient eu beaucoup moins de contacts face à face. Les personnes qui vivaient dans une famille ou un groupe avaient plus de contacts en personne, même si c’était avec les mêmes personnes encore et encore.

Ma recherche porte essentiellement sur les miroirs et les reflets et sur la façon dont nous nous regardons pour la résonance. Et donc l’une des choses est que Zoom est différent même s’il est techniquement en face à face. Mais Zoom sort le contact face à face de son contexte. Cela montre nos visages de très près, mais cela ne nous permet pas de voir toute la personne, et nous obtenons également beaucoup des non-verbaux des gens.

Nous voyons donc ces visages vraiment, vraiment, vraiment très rapprochés, et ça a fait flipper beaucoup de gens. Cela explique en partie la fatigue de Zoom.

De plus, ce qui est étrange à propos de Zoom, c’est que – si vous êtes vaniteux comme moi – vous vous regardez aussi sur Zoom. Genre, tu te regardes réagir aux choses que les gens disent et réagir à ça tandis que réagir aux gens qui réagissent à ce que vous dites mais aussi peut-être réagir à leur propre visage. Ce n’est pas du tout une interaction en face à face.

Oui! Ensuite, il y a aussi un léger décalage, vous savez, dans le flux en temps réel, c’est quelques secondes. Et la recherche montre que dans ces quelques secondes, si quelqu’un fait une pause pendant une minute, nous sommes susceptibles d’attribuer quelque chose de négatif.

Oh, mon dieu, c’est tellement vrai. Si quelqu’un hésite autour de moi, je préfèrerais une chute sûre de deux tonnes sur moi.

Oui, si vous êtes déjà anxieux et que vous êtes en communication avec quelqu’un, cette hésitation peut l’accentuer.

Donc, en d’autres termes, vous savez, vous pouvez utiliser cette technologie pour l’interaction sociale, mais vous atteignez vraiment. Vous devez vraiment faire beaucoup d’efforts pour créer des liens avec les gens sur Zoom, ce que vous n’avez tout simplement pas à faire lorsque vous rencontrez quelqu’un pour prendre un café. Ce dernier est beaucoup plus satisfaisant en termes de lien social que, vous savez, être sur un appel Zoom avec un million de personnes ou une personne et avoir des enfants en arrière-plan et tout le reste.

Maintenant que les choses s’ouvrent à nouveau, est-il surprenant que les gens (surtout moi) se sentent socialement mal à l’aise ?

Pas du tout! Comme je l’ai dit, au début, les humains ont une sorte d’attraction évolutive naturelle vers le lien et le fait d’être en groupe. Nous avons besoin d’un contact physique, et nous avons besoin d’un contact visuel pour la coordination.

Les gens, surtout ceux qui vivaient seuls, n’ont pas côtoyé d’autres personnes. Il s’agit de retrouver cette coordination en termes d’être face à face avec les autres.

Genre, c’est normal que ce soit un peu dur au début, non ?

Oui. La clé est de faire les petits pas et de continuer à sortir en public. J’espère que ce n’est pas le cas, mais j’imagine que c’est probablement le cas, que les personnes qui souffrent d’anxiété ou d’anxiété sociale sévère auront plus de mal à s’adapter après la pandémie.

Mais je pense que tout le monde doit procéder par étapes et continuer à sortir et à interagir avec les gens, même si cela semble un peu inconfortable. Il se peut donc que cela sorte de votre zone de confort. Cela change aussi. Ce qui était confortable pour vous avant la pandémie pourrait maintenant être hors de votre zone de confort actuelle – c’est comme ça, et vous savez, c’est bien.