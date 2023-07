La Palma: Une énorme faune espagnole voit 500 personnes évacuées au milieu d’une vague de chaleur | Nouvelles du monde

Au moins 11 maisons ont été détruites dans l’incendie (Photo: EPA) Plus de 500 personnes ont été évacuées après qu’un incendie de forêt s’est déclaré Île espagnole de La Palma. L’Europe du Sud a cuit dans l’insupportable vague de chaleur de Cerberus et une seconde, nommée Charon, suit sa trace, apportant des conditions encore plus extrêmes, y compris des wildifres. Pour les dernières nouvelles sur la canicule en Europe, suivez le blog en direct de Metro.co.uk ici Il s’agit de la première crise naturelle sur l’île depuis une éruption volcanique en 2021. L’incendie s’est déclaré tôt ce matin à El Pinar de Puntagorda, une zone boisée au nord de l’île des Canaries. Au moins 11 maisons ont été détruites lors de la propagation du feu. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

Fernando Clavijo, président des îles Canaries, a déclaré: «Le nombre de personnes à évacuer pourrait atteindre 1 000. Cela dépend si nous pouvons maîtriser ces vents violents. Environ 346 acres ont été détruits dans l'incendie. Les autorités insulaires ont été contraintes de demander l'aide d'autres territoires de l'archipel, comme la Gomera et Tenerife.

La deuxième vague de chaleur porte le nom d'un dieu grec qui transporte les âmes dans le monde souterrain. Un homme est mort dans le nord de l'Italie à cause du front météorologique de Cerbère, du nom du chien à trois têtes qui garde les portes des enfers dans la mythologie grecque. L'Agence spatiale européenne a averti: « Les températures devraient grimper à 48 ° C sur les îles de Sicile et de Sardaigne – potentiellement les températures les plus chaudes jamais enregistrées en Europe. » Environ 346 acres ont été détruits dans l'incendie (Photo: EPA) Les autorités sanitaires ont émis un avertissement d'alerte rouge pour 10 villes italiennes, dont Rome, Florence et Bologne. « La chaleur est un tueur silencieux. C'est donc la principale préoccupation que la vie des gens soit en danger », a déclaré la climatologue Hannah Cloke. Des mesures d'urgence ont également été introduites pour les travailleurs en Grèce, tandis que des incendies de forêt ont éclaté dans tout le pays, ainsi qu'en Croatie.

