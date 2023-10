La Palestine demande au monde de mettre fin au « génocide »

Le « massacre » de l’hôpital de Gaza ne devrait pas être toléré par la communauté internationale, a déclaré l’Autorité palestinienne

Les responsables palestiniens ont appelé les nations du monde à intervenir et à empêcher le « génocide délibéré » de leur peuple par Israël après que des centaines de personnes aient été tuées dans ce qui semblait être le bombardement d’un hôpital à Gaza.

« Le massacre des hôpitaux ne peut être toléré ni par la sensibilité ni par la morale des nations, et ce qui a lieu est un génocide. » Hussein al-Sheikh, conseiller principal du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a écrit mardi sur les réseaux sociaux.

« Nous appelons la communauté internationale à intervenir immédiatement pour mettre fin à ce massacre. » il a continué. « Le silence et les préjugés ne sont plus acceptables. »

L’hôpital Al-Ahli, géré par des chrétiens, a été détruit mardi par une frappe de missile, tuant près de 500 personnes, selon le ministère palestinien de la Santé. Le bombardement a eu lieu au milieu des frappes aériennes israéliennes continues sur Gaza, et les responsables palestiniens ont accusé Israël d’avoir pris pour cible l’installation.

Les responsables israéliens ont imputé l’explosion à une roquette lancée par le groupe militant du Jihad islamique. Cependant, un collaborateur du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déclaré sur X (anciennement Twitter) que les forces israéliennes ont frappé une « base terroriste du Hamas » cachée à l’intérieur de l’hôpital avant de supprimer le tweet peu de temps après et de publier une autre mise à jour accusant le Hamas.

« Les effets du massacre sont indescriptibles » » a déclaré mardi le ministre palestinien de la Santé, Mai al-Kaila, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « L’occupation a violé toutes les normes, chartes et lois humanitaires, et a tué des patients et des citoyens qui étaient à l’abri de ses bombardements partout dans la bande de Gaza. »

Dans un appel adressé au « pays du monde » et l’ONU, al-Kaila a plaidé pour que quelqu’un « sauvons notre peuple de ce génocide délibéré ».

Les avions militaires israéliens ont commencé à frapper Gaza il y a plus d’une semaine en représailles à une attaque du Hamas contre Israël qui a fait au moins 1 300 morts, 4 500 blessés et plus de 150 pris en otages par le groupe militant, selon les chiffres militaires israéliens. Dans la même période, les frappes aériennes israéliennes ont tué 3 300 personnes et en ont blessé 13 000 autres, selon les derniers chiffres du ministère palestinien de la Santé.

L’hôpital Al-Ahli était situé dans la ville de Gaza, au nord de l’enclave palestinienne. Les autorités israéliennes ont ordonné l’évacuation de la ville la semaine dernière, avertissant que quiconque refuserait de se déplacer vers le sud ne serait pas à l’abri des frappes aériennes. L’Organisation mondiale de la santé a qualifié cet ordre de « Condamnation à mort pour les malades et les blessés ». qui n’ont pas pu quitter les hôpitaux de la ville.

L’attentat a été condamné avec véhémence dans tout le monde musulman, où il a déclenché des protestations et des émeutes dans plusieurs pays. Le président américain Joe Biden a pris le parti d’Israël, déclarant mercredi à Netanyahu que « Cela a été fait par l’autre équipe, et pas par vous. » Le président russe Vladimir Poutine a qualifié l’attentat d’attentat humanitaire. « catastrophe » et « un signal indiquant que ce conflit doit prendre fin le plus rapidement possible ».