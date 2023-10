La Palestine accuse Israël d’utiliser des armes à autorisation restreinte (VIDEO)

Les forces israéliennes auraient déployé des munitions au phosphore blanc lors d’une frappe contre l’enclave de Gaza, affirme la Palestine

Les Forces de défense israéliennes (FDI) auraient eu recours à des munitions au phosphore blanc lors de leurs frappes contre Gaza, a affirmé mardi le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un message publié sur les réseaux sociaux. Il a également publié une vidéo montrant les conséquences d’une frappe présumée utilisant une arme incendiaire.

Les munitions au phosphore blanc ne sont pas interdites en tant que telles par le droit international mais leur utilisation est strictement réglementée. De telles munitions ne devraient pas être utilisées dans des zones densément peuplées, en raison de la menace aiguë que leurs effets font peser sur les civils, selon la Convention des Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques.

Une vidéo publiée par le ministère palestinien des Affaires étrangères sur X (anciennement Twitter) montre une vaste zone stérile à proximité de bâtiments et couverte d’un nombre important de petits objets ressemblant à des fusées éclairantes qui brûlent toujours et libèrent une épaisse fumée blanche. Aucune victime ni aucun dommage récent aux bâtiments voisins ne sont visibles sur les images.

« L’occupation israélienne utilise des bombes au phosphore blanc, interdites au niveau international, contre les Palestiniens dans le quartier de Karama, au nord de Gaza. » affirme le ministère, dans une légende accompagnant le clip.

Le #Israélien l’occupation utilise le phosphore blanc, interdit au niveau international, contre les Palestiniens dans la région d’Al Karama, au nord de #Gaza. #الاحتلال يقصف منطقة الكرامة بالفسفور المحرم دوليا شمال مدينة #غزة.#Gaza_Under_Attack #Palestine pic.twitter.com/hk7AFt43oU — État de Palestine – MAE 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) 10 octobre 2023

Les munitions remplies de phosphore blanc sont couramment utilisées par les militaires pour créer des écrans de fumée et dissimuler les mouvements des troupes, en raison de leur capacité à produire une grande quantité de fumée. Il peut aussi parfois être utilisé pour marquer des cibles ennemies. Cependant, ils possèdent également des qualités incendiaires qui les rendent particulièrement dangereux pour l’homme.

Le phosphore blanc s’enflamme par simple contact avec l’air en raison de son interaction avec l’oxygène. Il brûle ensuite à une température comprise entre 800 et 2 500 degrés Celsius. De nature cireuse, la substance adhère facilement à diverses surfaces, notamment les vêtements et la peau, et est extrêmement difficile à essuyer ou à éteindre. On sait qu’il provoque des brûlures profondes jusqu’aux os, tandis que les restes de la substance contenue dans les tissus humains peuvent potentiellement se rallumer après le premier traitement lorsqu’ils entrent à nouveau en contact avec l’air.

On ne sait pas si la vidéo publiée par les responsables palestiniens sur X est récente ni où exactement elle a été enregistrée. Israël était connu pour avoir utilisé à plusieurs reprises des munitions au phosphore blanc dans le passé. En 2006, le gouvernement israélien a admis avoir utilisé de telles armes au cours de sa guerre de plusieurs mois contre le groupe militant libanais Hezbollah. Israël avait alors insisté sur le fait qu’il utilisait ces munitions conformément au droit international, malgré de nombreux reportages dans les médias selon lesquels elles avaient été tirées en particulier sur des zones abritant une population civile.

En 2009, Israël a reconnu avoir utilisé « munitions contenant du phosphore blanc » lors d’une offensive à Gaza entre décembre 2008 et janvier 2009. Auparavant, l’armée du pays avait été fortement critiquée par Human Rights Watch (HRW) pour de telles actions, décrites comme « preuves de crimes de guerre » par l’ONG de défense des droits de l’homme. Selon les médias, l’utilisation de telles munitions a également conduit à l’incendie partiel d’un complexe de l’ONU à Gaza après avoir été en contact avec la substance incendiaire à ce moment-là.

En avril 2013, Israël a déclaré qu’il cesserait complètement d’utiliser des munitions au phosphore blanc pour créer des écrans de fumée et qu’il passerait à des substances gazeuses à ces fins. Aucun nouveau rapport sur son utilisation par Tsahal n’a fait surface depuis lors jusqu’à présent.

Israël n’a jusqu’à présent pas commenté les affirmations du ministère palestinien des Affaires étrangères.

Cette nouvelle intervient au milieu de la dernière flambée du conflit israélo-palestinien qui a suivi une attaque massive contre Israël par le groupe militant Hamas basé à Gaza au cours du week-end. Plus de 1 000 Israéliens ont été tués lors de l’assaut initial et lors des affrontements qui ont suivi, ont indiqué les autorités israéliennes.

Jérusalem-Ouest a répondu par une campagne de bombardements massifs contre Gaza, qui a coûté la vie à plus de 800 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza. L’ONU a annoncé mardi qu’elle ouvrirait une enquête pour crimes de guerre contre les deux camps, citant « des preuves claires » qu’il y a des violations du droit international.