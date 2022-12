La pakistanaise Ayesha de Mera Dil Yeh Pukare Aaja est tellement magnifique

Bigg Boss 16 : Tina Datta a été expulsée de la maison et a laissé les détenus choqués par sa sortie, en particulier Shalin Bhanot. L’entrée de Vikas Manaktala en tant que joker a également stupéfié les acteurs car il a allégué que l’amour de Tina pour Shalin est faux et que la relation est selon sa convenance. Alors qu’il appelait aussi Shalin son Ghulam. Et maintenant K. Le week-end ka vaar nous verrons Tina Datta quitter la maison, plus tôt il y avait un buzz qu’elle ne sera pas expulsée mais envoyée dans une pièce secrète. Cependant, maintenant cela ne se produit pas.

Selon l’ancien concurrent de Bigg Boss 14 Rahul Vaidya, Tina a été expulsée de la maison en raison d’un état de santé, elle sera bientôt de retour dans la maison et il pense qu’elle sera dans le top 6 ou 7. Eh bien, nous espérons que ses calculs viennent vrai.

Aussi je lui donne par écrit que tina sera ramenée ! Elle doit être dans le top 6-7. Je pense qu’elle a été éliminée à cause d’un problème médical. Je suppose que je peux aussi me tromper RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 9 décembre 2022

Buddhi bracht ho gai hai tumhari. Écrire rencontrer kyu de Raha hai jab sûr nahi hai ??? Le Capitaine (@TheCapt77371090) 9 décembre 2022

Shalin n’a pas appuyé sur le bouton, l’un d’eux a donc dû partir. Zuzu est dans l’équipe créative ? Kiran (@kiraaannnnn) 9 décembre 2022

Lorsque la nouvelle de la sortie de Tina Datta de la série est sortie, ses fans ont même menacé de ne pas regarder la série car ils pensaient qu’elle était la candidate la plus forte de la maison. Et dans l’épisode d’hier, nous avons vu comment Salman Khan conseille à Tina de jouer seule car c’est une femme forte et indépendante.