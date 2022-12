“La paix ne tombera pas du ciel” – La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen prolonge son service militaire

Le gouvernement taiwanais étendra le service militaire obligatoire à un an.

Cela vient en réponse aux menaces militaires croissantes de la Chine.

La Chine soutient que Taiwan est son territoire.

Taïwan a annoncé mardi une prolongation du service militaire obligatoire de quatre mois à un an, invoquant la menace d’une Chine de plus en plus hostile.

Pékin considère Taïwan démocratique et autonome comme une partie de son territoire, à prendre un jour, par la force si nécessaire, et l’île vit dans la crainte constante d’une invasion chinoise.

Sous le président Xi Jinping, les coups de sabre de la Chine se sont intensifiés ces dernières années, et l’invasion de l’Ukraine par la Russie a aggravé les inquiétudes à Taïwan quant au fait que Pékin pourrait agir de la même manière pour annexer l’île.

LIRE | La Chine prête à faire des efforts pour une “réunification” pacifique avec Taiwan

“L’intimidation et les menaces de la Chine contre Taiwan deviennent de plus en plus évidentes”, a déclaré la présidente Tsai Ing-wen lors d’une conférence de presse.

“Personne ne veut la guerre… mais mes compatriotes, la paix ne tombera pas du ciel.”

Elle a ajouté:

Le service militaire actuel de quatre mois n’est pas suffisant pour faire face à la situation rapide et en constante évolution.

“Nous avons décidé de rétablir le service militaire d’un an à partir de 2024.”

L’exigence étendue s’appliquera aux hommes nés après le 1er janvier 2005, a déclaré Tsai.

Le service obligatoire était profondément impopulaire à Taïwan – autrefois une dictature militaire brutale qui s’est depuis transformée en une démocratie progressiste.

Son gouvernement précédent avait réduit le service militaire obligatoire d’un an à quatre mois dans le but de créer une force majoritairement volontaire.

Mais un récent sondage a montré que plus des trois quarts du public taïwanais pensent maintenant que c’est trop court.

L’armée a également eu du mal à recruter et à retenir du personnel à temps plein en raison de la faiblesse des incitations financières.

Tsai a décrit l’extension comme “une décision extrêmement difficile… pour assurer le mode de vie démocratique pour nos générations futures”.

La perspective d’une invasion chinoise inquiète de plus en plus les nations occidentales et de nombreux voisins de la Chine.

Xi, le dirigeant chinois le plus autoritaire depuis des décennies, a clairement indiqué que ce qu’il appelle la “réunification” de Taiwan ne peut être transmis aux générations futures.

Taïwan et la Chine se sont séparés à la fin de la guerre civile chinoise en 1949, et Tsai a déclaré que faire partie de la Chine n’était pas acceptable pour les habitants de l’île.

Taïwan est une île montagneuse et présenterait un formidable défi à une force d’invasion, mais elle est massivement dépassée avec 89 000 forces terrestres contre un million pour la Chine, selon une estimation du Pentagone publiée en novembre.

Pékin dispose également d’un énorme avantage en matière d’équipements militaires.

Taïwan a intensifié la formation des réservistes et augmenté ses achats d’avions de combat et de missiles anti-navires pour renforcer ses défenses. Mais les experts ont dit que ce n’était pas suffisant.

L’annonce du service militaire mardi est intervenue deux jours après des exercices militaires chinois près de Taïwan, qui ont eu lieu en réponse à ce que Pékin a qualifié de “provocations” et de “collusion” entre Washington et Taipei.