La paix n’a pas stoppé le dépeuplement de l’Afghanistan | Crise climatique

Cet été, j’ai visité mon village du district de Jaghori, dans la province de Ghazni, pour la première fois depuis 2017. Je n’avais jamais été aussi à l’aise lors d’un voyage de Kaboul à mon lieu de naissance.

Il y a quelques années encore, entreprendre ce voyage de 260 km équivalait à risquer sa vie. En 2009, par exemple, alors que je me rendais au village avec des proches, notre voiture a été prise entre deux feux lors d’un combat entre les forces afghanes et les talibans. Nous avons survécu de peu.

Cette fois-ci, j’ai voyagé sans être témoin d’explosions, ni de combats, ni être arrêté et fouillé à un poste de contrôle.

Quand je suis arrivé, j’ai été frappé de voir à quel point mon village avait changé. J’ai à peine reconnu l’endroit. Cela avait l’air presque désert. Mes parents et amis étaient tous partis. La maison dans laquelle j’ai grandi était occupée par des étrangers – des personnes déplacées internes provenant d’une autre province. Les rues étaient vides ; Je n’ai vu que quelques enfants seuls errant.

Le village de mon enfance était complètement différent. C’était plein de monde et plein de vie, avec des foules d’enfants qui couraient dans les rues et jouaient. Notre endroit préféré était le ruisseau local, entouré de verdure et attirant toutes sortes d’oiseaux et de petits animaux.

Il y avait un petit barrage, suffisamment profond pour que nous, les enfants, puissions y nager et jouer. Les femmes venaient au ruisseau pour discuter et écouter les potins tout en remplissant leurs cruches d’eau pour les ramener à la maison. Pendant les heures de prière, les hommes se présentaient également pour faire leurs ablutions.

L’eau du ruisseau irriguait les champs voisins. Les villageois cultivaient du blé, des pommes de terre, des haricots et d’autres légumes ; ils entretenaient également des vergers d’abricotiers, de pommiers et de pruniers.

Désireux de me souvenir de ces bons moments, je me suis précipité vers le ruisseau, mais ce que j’ai trouvé a été dévastateur. Des sécheresses prolongées l’avaient réduit à l’état de filet. La vallée verte et animée de mon enfance n’était plus ; à sa place s’étendait une bande de terre aride, sèche et silencieuse. Les champs étaient pour la plupart stériles, car il n’y avait pas assez d’eau pour les irriguer ; Je pouvais voir juste quelques vergers ici et là encore entretenus.

Cette communauté autrefois très active de 170 habitants n’en compte désormais plus que 40, pour la plupart des personnes déplacées à l’intérieur du pays – trop pauvres pour se rendre dans les centres urbains ou à l’étranger.

J’ai retrouvé quelques-uns des premiers résidents – des personnes âgées dont les enfants et petits-enfants étaient partis à la campagne à la recherche d’une vie meilleure ou s’étaient installés dans de plus grandes villes comme Kaboul et Herat.

J’éprouvais la nostalgie du bon vieux temps, mais aussi un pressentiment inquiet de ce que l’avenir réserve à mon pays. J’ai réalisé que le dépeuplement et la désolation que j’ai constatés dans mon village sont la réalité dans de nombreux endroits des zones rurales d’Afghanistan.

Des décennies de conflit ont poussé près d’un quart des 40 millions d’habitants afghans à fuir à l’étranger. Le retour de la sécurité dans le pays après la prise de Kaboul par les talibans en 2021 a certainement fait une différence dans la vie de nombreux Afghans et nous a donné l’espoir de temps meilleurs. Il a permis l’accès humanitaire à toutes les provinces, y compris aux zones qui étaient hors de portée depuis des décennies.

Mais cela n’a pas poussé les réfugiés à se précipiter pour revenir au pays. Selon le HCR, quelque 1,3 million de personnes déplacées sur 4,5 millions sont retournées dans leur région d’origine depuis août 2021 et quelque 6 000 réfugiés enregistrés sont rentrés volontairement dans le pays l’année dernière.

L’hostilité croissante contre les Afghans en Iran et au Pakistan voisins, qui accueillent la majorité des réfugiés de mon pays, n’a pas non plus entraîné de mouvements massifs de retour chez eux.

L’annonce récente d’une répression contre les « immigrants illégaux » par le ministre pakistanais de l’Intérieur, Sarfraz Bugti, risque d’accroître la pression sur les réfugiés afghans. Mais beaucoup d’entre eux, en particulier ceux qui ont vécu au Pakistan pendant des années, n’ont pas de foyer en Afghanistan où retourner et auraient du mal à survivre dans un pays où le chômage est monnaie courante.

Si les autorités pakistanaises mettent leurs menaces à exécution et expulsent les Afghans, il est peu probable qu’un grand nombre d’entre eux restent en Afghanistan. Ils tenteraient très probablement de repartir.

En réponse à la répression annoncée, le porte-parole des Taliban, Zabihullah Mujahid écrit le X: « Le comportement du Pakistan envers les réfugiés afghans est inacceptable. La partie pakistanaise devrait reconsidérer son plan. Les réfugiés afghans ne sont pas impliqués dans les problèmes de sécurité du Pakistan.»

Cela indique que le gouvernement taliban est également conscient que le pays ne peut pas subvenir aux besoins d’un grand nombre de rapatriés. Deux années se sont écoulées depuis la fin de la guerre, mais l’Afghanistan peine toujours à se relever.

Pire encore, une autre menace se profile à l’horizon, aussi dangereuse qu’un conflit, mais qui ne peut être résolue par les armes. Le changement climatique a frappé l’Afghanistan, prolongeant les sécheresses et réduisant les réserves d’eau déjà limitées du pays.

Entre 1950 et 2010, les températures en Afghanistan a augmenté de 1,8 degrés Celsius en moyenne – environ deux fois plus que dans le reste du monde. Les précipitations dans tout le pays ont chuté jusqu’à 40 pour cent.

En 2018, alors que la guerre entre la coalition internationale et les talibans se poursuit, les sécheresses ont déplacé quelque 370 000 Afghans – autant que le conflit.

Les périodes de sécheresse ont décimé les zones rurales, détruisant les récoltes et dépeuplant les villages comme mon lieu de naissance, dans le district de Jaghori. Il y a peu d’espoir pour ces régions.

À mesure que les effets du changement climatique s’aggraveront dans les années à venir, le dépeuplement de l’Afghanistan va probablement se poursuivre. Les habitants des zones rurales afflueront vers les grandes villes, fuyant la faim et augmentant de façon exponentielle la population des pauvres urbains. Les Afghans qui en ont les moyens continueront de tenter de quitter le pays à la recherche de meilleures opportunités économiques. Malheureusement, d’autres lieux uniques qui étaient autrefois remplis de vie – comme mon village – seront perdus.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.