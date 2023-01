"La paix le long de la frontière est essentielle pour le développement des liens avec la Chine": Inde

L’Inde a affirmé jeudi que la paix et la tranquillité le long de la ligne de contrôle effectif (LAC) sont essentielles pour le développement global des relations bilatérales avec la Chine.

Les commentaires du porte-parole du ministère des Affaires extérieures, Arindam Bagchi, sont intervenus lors d’une conférence de presse lorsqu’il a été interrogé sur les remarques du nouveau ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang selon lesquelles les deux parties sont disposées à apaiser la situation dans le contexte de l’impasse frontalière le long de la ligne de contrôle effectif (LAC).

“Vous êtes conscient de la position de longue date de l’Inde – qu’assurer la paix et la tranquillité dans les zones frontalières est essentiel pour le développement de nos relations”, a déclaré M. Bagchi.

“Il en va de même pour le respect des accords bilatéraux et l’abstention de toute tentative unilatérale de modifier le statu quo de la frontière”, a-t-il ajouté.

Dans un article d’opinion paru dans un magazine basé aux États-Unis quelques jours avant qu’il ne devienne ministre des Affaires étrangères, Qin a écrit : “En ce qui concerne les problèmes frontaliers entre la Chine et l’Inde, le statu quo est que les deux parties sont prêtes à apaiser la situation et à protéger conjointement la paix le long de leurs frontières.” L’Inde et la Chine sont bloquées dans une impasse frontalière persistante dans l’est du Ladakh depuis plus de 31 mois. Les relations bilatérales ont été mises à rude épreuve à la suite de l’affrontement meurtrier dans la vallée de Galwan, dans l’est du Ladakh, en juin 2020.

L’Inde soutient que les relations ne peuvent être normales que si la paix règne dans la zone frontalière.

“J’ai une grande confiance dans nos forces armées pour défendre notre territoire”, a déclaré M. Bagchi, interrogé sur certains rapports selon lesquels la Chine aurait effectué certaines constructions dans des zones revendiquées par l’Inde.

Il a déclaré que des discussions étaient en cours entre l’Inde et la Chine par les voies militaires et diplomatiques.

Ce sont les mécanismes par lesquels nos préoccupations concernant les activités chinoises sont transmises, a-t-il déclaré.

M. Bagchi a déclaré que les deux parties se concentraient également sur le retour à un certain degré de normalité, de désescalade et de désengagement à la frontière.

Il y a eu un nouveau pic de tensions entre l’Inde et la Chine après que les troupes des deux parties se sont engagées dans un affrontement le long du LAC à Yangtse dans le secteur de Tawang de l’Arunachal Pradesh le 9 décembre.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a déclaré au Parlement le 13 décembre que les troupes chinoises avaient tenté de changer “unilatéralement” le statu quo dans la région du Yangtsé mais que l’armée indienne les avait obligées à battre en retraite par sa réponse ferme et résolue.

À une question distincte sur l’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirmant que la Chine sous-déclare le nombre d’infections au COVID-19, M. Bagchi a seulement déclaré: “Nous espérons que les pays se coordonneront étroitement avec l’OMS et partageront les informations nécessaires afin que nous puissions sortir de Covid plus vite.”

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)