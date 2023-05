La paix, l’amour et le chaos glorieusement diversifié triomphent alors que le Royaume-Uni accueille l’Eurovision

Jil y a eu de nombreuses manifestations de solidarité émouvantes et généreuses avec l’Ukraine depuis l’invasion de la Russie, mais aucune n’est plus magnanime que l’ensemble de l’Europe, à cette époque l’année dernière, se tenant d’une seule voix et faisant semblant d’aimer une chanson intitulée Stefania par un groupe nommé Kalush Orchestra.

Une vague de soutien des télévotants à l’échelle du continent a permis à l’Ukraine de remporter le concours Eurovision de la chanson 2022, mais le pays n’étant pas en mesure d’accueillir l’événement de cette année pour des raisons évidentes, le Royaume-Uni est intervenu pour suppléer. Hier soir était donc la première mise en scène britannique de l’Eurovision depuis 1998, chaleureusement accueillie par la ville de Liverpool sous le slogan « United by Music » et parfaitement produite par les studios de la BBC en direct de la Liverpool Arena.

Le spectacle s’est ouvert avec une reprise de Stefania, notre indulgence polie facilitée par la distraction d’un traitement vidéo avec des nuances des inserts filmés aux Jeux olympiques de 2012 : Joss Stone, un Andrew Lloyd Webber au sourire démoniaque et, assis à un piano dans un salon du château de Windsor, la princesse de Galles.

Quand ce fut fini, il était temps de rencontrer les hôtes. L’émission a résolu le problème de savoir si le commentateur régulier de la BBC Graham Norton devait rester dans la cabine et parler exclusivement aux téléspectateurs britanniques, ou monter sur scène pour co-présenter l’émission elle-même, en lui faisant faire les deux. Il était là avec Hannah Waddingham, Alesha Dixon et la rock star ukrainienne Julia Sanina pour leurs remarques d’introduction, avant de retourner à son stand.

Les performances ont commencé, comme seul l’Eurovision pouvait le faire, avec le kick-drum funk Gaga-Dada des Autrichiens Teya & Salena, un duo chantant sur le fait d’être possédé par Edgar Allan Poe (refrain : « Poe ! Poe ! Poe, Poe, Poe ! ») avec le visage de Poe rendu en pixels rouges brillants sur l’écran de 50 pieds derrière eux. « Il y a un mouvement de danse signature à venir », a déclaré Mel Giedroyc, remplissant la voix off pendant que Norton montait les escaliers. « Tante Gladys, étirez vos mollets s’il vous plaît. »

Norton était à bout de souffle lorsqu’il a présenté le deuxième acte, Portugal, dont la chanson était un fado rapide avec une fanfare de Weimar aux plumes cramoisies. Après cela, lui et l’Eurovision se sont installés dans leur rythme, les chansons offrant le mélange moderne de pop moderne mécanisée – les grands changements de tonalité bancaux sont depuis longtemps démodés – et l’excentricité régionale déconcertante.

Une fois de plus, faisant habilement la prise affectueuse de mickey perfectionnée par feu Terry Wogan, Norton nous a aidés à travers tout cela, en grossissant gentiment certains des actes les moins innovants et en écartant sournoisement les aussi-rans, tout en réussissant à satiriser doucement la présentation, en dépit d’être une partie de l’équipe de présentation lui-même.

Le premier gros frappeur est venu sous la forme de la Suède, avec sa concurrente, Loreen, imprimant sans remords le refrain de la ballade puissante Tattoo – grosse note plongeante, joli crochet trille, grosse note plongeante – dans les cerveaux à travers le continent, malgré le fait qu’elle se soit allongée la plupart du temps. la performance. Avant le début de la compétition, les bookmakers l’avaient eu comme un combat direct entre la Suède et la Finlande, un pays où tout le monde, du ministère des affaires économiques au musée d’art Ateneum, avait passé la semaine à tweeter des mèmes avec des manchons de boléro verts en plastique. Les portant, et pas grand-chose d’autre, la nuit était Käärijä, entonnant la techno dure et joyeuse de sa chanson Cha Cha Cha et maîtrisant la chorégraphie qui l’obligeait à chevaucher un mille-pattes humain de danseurs de salon vêtus de cerise comme un long et fabuleux cheval.

Outre l’Autriche, les amateurs de foule comprenaient la Belgique, avec une belle tranche de diva-disco qui aurait pu remplir les étages des clubs gays vers 1992 ; une ballade inspirante d’Italie, qui pourrait être l’épiphanie du héros dans le troisième acte d’une comédie musicale de rang intermédiaire ; et la Norvège, avec des paroles sur un guerrier régnant sur « les mers du nord et du sud » chantées par Alessandra dans une couronne dorée et une tunique verte à épaulettes, une chanson qui ressemblait au thème d’un spin-off de Game of Thrones où tout se passe à trois fois la vitesse.

Le joker était la Croatie avec Mama ŠČ!, un chant de terrasse interprété par un quintette d’hommes durs en rouge à lèvres fuchsia, moustaches en guidon et trenchs qui ont été abandonnés à mi-chemin pour révéler des gilets et des pantalons unis. Cela ressemblait au résultat de quelqu’un lançant la bouillie dans une prison à sécurité maximale avec PCP, juste avant que les retardataires qui dirigent l’aile du meurtre ne montent sur scène lors du spectacle de talents de Noël.

La star au milieu des candidats était Waddingham, dont l’animation des demi-finales – dégageant l’excitation d’un fan qui est également un diffuseur extrêmement professionnel, malgré le manque d’expérience de l’acteur de théâtre et de télévision – l’avait immédiatement catapultée au statut de l’héroïne culte du camp de l’Eurovision. Waddingham n’a pas eu beaucoup de chance d’apporter son charme de parade, de voguing et de gurning à un public international au début, et Giedroyc a malheureusement parlé de son slogan improbable : «Attention! Vous ne pouvez pas voter pour votre propre pays ! D’accord ?» Au fur et à mesure que la nuit avançait, cependant, l’enthousiasme maniaque de Waddingham rayonnait.

Le vote était une formalité, la Suède étant clairement vainqueur après environ cinq minutes – douze points du vote du jury de tous les autres pays – et un effort ukrainien malheureusement médiocre bien derrière, ainsi que la chanson fade et trop ouvertement Eurovision du Royaume-Uni. Waddingham et Norton à la caméra, et un Giedroyc de plus en plus lâche et drôle dans les communications, ont cependant réussi en notre nom.

Loreen, dans son taupe moulant complexe comme un extra de The Mandalorian, a jeté ses extensions de cheveux et d’ongles une fois de plus et a célébré la victoire. La paix, l’amour et le chaos glorieusement divers avaient également gagné.