La paix entre Israéliens et Palestiniens reste possible

L’horrible attaque du Hamas le 7 octobre et la guerre dévastatrice qui a suivi ont confirmé l’échec désastreux de la stratégie de « résistance » du Hamas à travers le massacre de civils israéliens, qui n’a pas apporté la libération de la Palestine mais la ruine de la bande de Gaza. Mais l’attaque a également révélé l’échec de la stratégie de longue date d’Israël visant à contenir le conflit avec les Palestiniens depuis l’échec du processus de paix au début des années 2000. L’attentat du 7 octobre et la guerre d’aujourd’hui ont également mis à nu la logique erronée et imprudente des propositions d’un État unique qui souhaitent mettre fin à l’extrémisme qui alimente le conflit et à la peur existentielle qui l’anime. Pourtant, ces événements ont également rendu une solution à deux États encore moins probable qu’avant le 7 octobre, les Israéliens étant terrifiés par toute souveraineté palestinienne et la répétition potentielle du massacre de ce jour-là et les Palestiniens beaucoup moins prêts à un compromis historique avec Israël après sa dévastation de la bande de Gaza.

Apparemment à court de solutions, l’administration Biden et les Israéliens et Palestiniens eux-mêmes doivent et peuvent trouver la voie vers un avenir moins terrible. Ils ne doivent pas revenir aux mêmes stratégies d’endiguement du conflit qui ont préparé le terrain pour le 7 octobre, ni aux notions imprudentes actuellement en vogue en Occident d’une solution à un seul État – essentiellement un changement de régime dans ce qu’on appelle la Palestine/Israël. Au lieu de cela, toutes les parties doivent être claires sur l’objectif stratégique et, ce qui est tout aussi important, sur le long chemin à parcourir pour y parvenir. Ils doivent réaffirmer un horizon politique, aussi lointain soit-il, d’indépendance israélienne et palestinienne – même si cela ne ressemble pas exactement à la solution à deux États d’autrefois – couplé à une politique robuste pour gérer la longue période de transition avant que la résolution du conflit puisse être trouvée. possible. Ils doivent être clairs sur le fait que le choix n’est pas entre une paix et une réconciliation totales aujourd’hui, ce qui n’est pas possible, et un retour à un glissement sanglant pour s’en éloigner, qui ne ferait qu’engendrer davantage de ruine.

Au lieu de cela, jusqu’à ce qu’une résolution du conflit soit possible, la meilleure chance réside dans une poussée vigoureuse vers une plus grande indépendance des Palestiniens dans les affaires civiles, tout en s’attaquant aux sources de peur des deux côtés. Cette approche prendrait au sérieux les préoccupations sécuritaires israéliennes accrues après le 7 octobre et imposerait une limite à l’autorité de sécurité qui pourrait être transférée actuellement sous contrôle palestinien. Et cela nécessiterait que les États-Unis utilisent leur influence auprès d’Israël pour contenir la violence contre les civils palestiniens en Cisjordanie et l’expansion des activités de colonisation, deux sources d’insécurité palestinienne. Cela nécessiterait notamment un effort massif à Gaza, les États-Unis utilisant leur influence auprès d’Israël, de l’Égypte, de l’Autorité palestinienne et des États du Golfe pour commencer à reconstruire et reconstituer un avenir pour Gaza gouverné par des acteurs palestiniens laïcs.

Les dirigeants israéliens et palestiniens actuels sont soit hostiles, soit incapables de poursuivre sérieusement de telles stratégies. Le 18 janvier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a publiquement dit il a repoussé les efforts des États-Unis en faveur d’un État palestinien une fois que le conflit à Gaza aura pris fin. Mais cela ne devrait pas empêcher les États-Unis ou d’autres parties intéressées de faire pression en faveur de ce qui est dans l’intérêt de toutes les parties. Même si ce conflit n’est peut-être pas résolu pour le moment, les États-Unis peuvent encore contribuer à transformer la réalité sur le terrain afin que les Israéliens et les Palestiniens s’orientent vers une véritable solution plutôt que de s’en éloigner.

ÉCHEC DU PARADIGME

Alors même que se déroulait l’horrible attaque du 7 octobre dans le sud d’Israël, les Israéliens, choqués, essayaient de donner un sens à l’échec des services de renseignement qui avait permis l’invasion surprise de milliers de terroristes du Hamas. Ils se sont immédiatement tournés vers le souvenir du 6 octobre 1973 – 50 ans et un jour plus tôt – lorsque l’Égypte et la Syrie ont lancé une attaque surprise contre Israël, brisant ses lignes défensives dans le Sinaï et sur le plateau du Golan. L’attaque surprise de 1973 est largement attribuée au fait que les analystes israéliens sont devenus prisonniers de leur propre cadre conceptuel – le tant vanté Conceptzia, en hébreu – cela les a amenés à évaluer de nouvelles preuves potentiellement contradictoires sur les intentions et les capacités égyptiennes et syriennes comme ne faisant que confirmer leurs hypothèses incorrectes existantes.

En 2023, Israël a de nouveau souffert d’une forme similaire de biais de confirmation. Les dirigeants israéliens et les analystes du renseignement étaient convaincus que le Hamas se concentrait sur l’amélioration de la vie à Gaza et sur le renforcement de sa position politique dans la société palestinienne. Cette réflexion était étayée par ce qu’Israël considérait comme une approche efficace de la carotte et du bâton : le Hamas a été dissuadé, selon les responsables israéliens, et il a été de plus en plus incité à éviter le conflit par l’assouplissement progressif du blocus israélo-égyptien de Gaza. Les preuves du contraire ont été soit réinterprétées, soit rejetées face à cette vision du monde préconçue.

Pourtant, le massacre du 7 octobre représente non seulement un échec opérationnel pour Israël, mais aussi un échec stratégique. Pendant des années, Israël a abordé la question palestinienne, et bien d’autres choses, avec une stratégie « anti-solutionniste », comme je l’ai qualifiée dans Affaires étrangères en 2015. Les Israéliens en sont venus à croire qu’il n’y avait pas de solutions fondamentales au conflit avec les Palestiniens et qu’il valait donc mieux construire des murs, investir dans son propre avenir et apprendre à vivre avec un faible niveau de violence chronique. D’une manière soi-disant conservatrice, les Israéliens ont évité tout grand projet de réorganisation de la réalité. Beaucoup en sont venus à croire que le « solutionnisme » qui a animé le processus de paix n’a produit qu’une deuxième Intifada extrêmement violente, qui a débuté en 2000. Et que le retrait unilatéral d’Israël de Gaza en 2005 n’a conduit qu’à la montée du Hamas dans cette région et à la décennie – et -un affrontement à moitié sanglant avec le groupe terroriste.

C’est pourquoi Netanyahu et de nombreux Israéliens ont plutôt opté pour l’endiguement du conflit : la stratégie consistant à donner un coup de pied au bout du chemin. Sous Netanyahu, Israël a renoncé à renverser le régime du Hamas à Gaza et a plutôt cherché un modus vivendi avec le groupe. Israël a mélangé la dissuasion (parfois « tondre l’herbe » avec des frappes sur les capacités du Hamas lorsqu’il était provoqué) avec une volonté de s’adapter largement au gouvernement du Hamas dans son petit État de Gaza, à quelques kilomètres seulement des habitations civiles israéliennes. Israël ne recherchait pas la paix – que le Hamas n’accepterait jamais de toute façon – mais une impasse avec laquelle Israël vivrait.

Le 7 octobre a mis en lumière le danger de l’antisolutionnisme.

Cette approche a également renforcé la division politique et physique entre les Palestiniens qui avait empêché l’Autorité palestinienne basée en Cisjordanie d’entrer à Gaza. Bien que les Palestiniens soient les principaux responsables de leur propre dysfonctionnement politique, cette division entre Palestiniens correspond à l’intérêt de Netanyahu d’avoir une Autorité palestinienne affaiblie. Certes, si lui ou tout autre dirigeant israélien avait pu faire disparaître le Hamas d’un simple claquement de doigts, ils l’auraient fait : le Hamas assassine des civils israéliens depuis des décennies et lance régulièrement des milliers de roquettes sur des villes israéliennes depuis 2001. Pourtant, son indépendance de l’AP a fait avancer les objectifs de Netanyahu, alors qu’il dit ses alliés politiques explicitement en 2019 : « Quiconque veut contrecarrer la création d’un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et transférer de l’argent au Hamas… Cela fait partie de notre stratégie : isoler les Palestiniens de Gaza des Palestiniens de Cisjordanie. .» Si le Hamas ne peut pas être éradiqué facilement, mieux vaut trouver un moyen de vivre avec le groupe et même d’en profiter, a-t-il expliqué.

Si cette approche avait été véritablement conservatrice, elle n’aurait pas été absurde. Éviter les risques peut être judicieux en période de volatilité, et reporter les choix difficiles peut être judicieux si le temps joue en notre faveur. Et au cours de la décennie précédant octobre 2023, la stratégie israélienne a semblé porter ses fruits. Alors que les gouvernements arabes se lassaient d’attendre une solution insaisissable à la question palestinienne et devenaient désireux de poursuivre leurs propres intérêts nationaux, la normalisation entre plusieurs États arabes et Israël est devenue une réalité bienvenue. En poursuivant ces accords, les deux parties ont contourné la question palestinienne. Les accords d’Abraham, fruit de ce processus, semblent être la preuve du succès de la démarche de Netanyahu. C’était ce que la droite israélienne avait promis depuis longtemps : « paix contre paix » au lieu de « terre contre paix ».

L’approche d’Israël n’était cependant pas véritablement conservatrice. Au lieu d’adopter véritablement une politique d’attente prudente qui lui accorderait une flexibilité stratégique dans le futur et arrêterait les tendances néfastes à court terme, Israël excluait simplement ses options futures – et celles des Palestiniens – par une annexion rampante de la Cisjordanie et de la Palestine. l’érosion de l’autorité de l’Autorité palestinienne. Netanyahu faisait face à une réalité qui se détériorait considérablement sur le terrain, même si les gains diplomatiques de la normalisation étaient importants.

Pendant ce temps, dans la bande de Gaza, plutôt que de s’acclimater à la réalité de l’existence et de la puissance supérieure d’Israël, le Hamas s’est retranché et s’est armé, se préparant à une opportunité d’attaque, même si une génération de Gazaouis a grandi dans une réalité impossible. Alors que le Hamas poursuivait une guerre intermittente avec son voisin plus puissant, les Gazaouis en supportaient une grande partie. Ils ont été confrontés à un blocus israélo-égyptien de Gaza visant à contenir le Hamas mais causant également d’énormes dommages à ses sujets. Le Hamas lui-même a été l’agent clé dans la création de ces conditions, mais la stratégie d’Israël y a contribué. Le Hamas se renforçait tandis que l’AP en Cisjordanie dépérissait sous le poids de sa propre incompétence et de sa corruption.

En d’autres termes, le temps ne jouait en faveur de personne. Plutôt que quiconque gérait le conflit, le conflit gérait de la même manière les Israéliens et les Palestiniens.

MOUSSÉ PAR LA PEUR

Le 7 octobre a mis en lumière le danger de l’antisolutionnisme. Mais aux yeux des Israéliens, cela a également discrédité la plupart des solutions proposées au conflit. Le traumatisme et la peur suscités par l’attaque sont encore sous-estimés par beaucoup en dehors d’Israël. Aujourd’hui, un…