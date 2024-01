La paix à Gaza est impossible sans empathie – POLITICO

Jamie Dettmer est rédacteur d’opinion chez POLITICO Europe.

TEL AVIV — Alors qu’Israël poursuit sa campagne militaire, il serait difficile de trouver des informations sur ce que vivent les habitants de Gaza ou sur les conditions désastreuses auxquelles ils sont confrontés lorsqu’ils parcourent les chaînes de télévision et les médias du pays. Cela contraste fortement avec ce que voit le reste du monde.

La crise humanitaire n’est pas non plus souvent évoquée dans les conversations quotidiennes – elle n’apparaît tout simplement pas. Malheur à le mentionner, et on risque fort de se heurter à des représailles brutales, y compris des accusations de préjugés antisémites.

L’ancien ministre de la Défense Naftali Bennett s’est montré particulièrement dur envers les journalistes internationaux soulevant la question, soulignant qu’Israël est toujours la cible des roquettes du Hamas dans ses échanges enflammés avec la presse. Blâmer Israël pour la crise humanitaire dans l’enclave palestinienne, c’est « comme attaquer la police pour combattre des meurtriers », est sa riposte habituelle.

Mais si l’empathie pour l’ennemi est rare dans toute guerre, il semble y avoir ici une absence flagrante.

Bien entendu, une explication de ce manque d’empathie est que les Israéliens n’en ont pas à revendre, concentrés sur les prisonniers restant aux mains du Hamas – environ 136 d’entre eux. Bien que les responsables israéliens soupçonnent qu’au moins 25 personnes sont déjà mortes, un analyste du renseignement a déclaré à POLITICO que ce chiffre est plus probable.

Des craintes grandissent également quant à la façon dont les otages sont traités par leurs ravisseurs, en particulier les femmes. Selon des médecins et des responsables militaires israéliens, plusieurs des jeunes femmes et filles libérées dans le cadre d’un accord d’otages l’année dernière ont subi de violentes violences sexuelles pendant leur captivité. Et certains de ceux libérés ont détaillé leurs expériences dans des témoignages directs au cabinet de guerre israélien le mois dernier.

Le sort des otages ne fait qu’alimenter la colère israélienne – une colère dévorante qui ne laisse aucune place à l’inquiétude quant au bien-être des Palestiniens pris dans la guerre.

La nation continue également de pleurer les 1 200 Israéliens assassinés lors des attentats du 7 octobre, avec une fureur compréhensible face aux meurtres barbares et aux viols qui étaient des prologues à certains de ces meurtres. De plus en plus de détails sur ce qu’ils ont enduré exactement lors de cette journée horrible et sur ce que leurs proches ont vécu depuis, continuent d’émerger.

Pas plus tard que la semaine dernière, le père du sergent Adir Tahar, mort au combat le 7 octobre, a décrit comment il a récupéré le cadavre décapité de son fils sur la chaîne israélienne Channel 14 News. “Ils ont tiré sur lui une roquette et trois grenades, selon l’autopsie que j’ai reçue, et tout son corps était rempli d’éclats d’obus”, a-t-il déclaré. «Malheureusement, son corps a été maltraité après sa mort. . . ils l’ont simplement décapité et ont ramené sa tête à Gaza avec eux.

Finalement récupérée par les forces spéciales israéliennes dans un magasin de glaces à Gaza, « dans un sac polochon, à côté de certains documents du terroriste et de balles de tennis, ils ont trouvé la tête de mon fils », a-t-il déclaré.

Avec des récits comme celui-ci qui envahissent les ondes israéliennes, l’empathie est naturellement rare. Un sondage réalisé le mois dernier par l’Institut israélien de la démocratie a révélé que 40 % des Israéliens estiment que les dommages causés à la population de Gaza ne devraient avoir qu’une incidence limitée sur les décisions militaires israéliennes, tandis que le même pourcentage estime qu’ils ne devraient pas du tout être pris en considération.

Le gouvernement israélien, pour sa part, insiste sur le fait qu’il prend en compte le risque de décès de civils. « Ceux qui accusent les soldats israéliens de crimes de guerre sont des gens imbus d’hypocrisie et de mensonges, qui n’ont pas la moindre goutte de moralité. L’armée est l’armée la plus morale du monde», a récemment déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

En effet, Israël est confronté au terrible dilemme de se défendre contre une organisation militante qui exploite son propre peuple, le plaçant délibérément dans la ligne de mire. Hamas veut des représailles israéliennes massives – cela a toujours été la stratégie du groupe – afin de pouvoir présenter Israël comme le méchant, suscitant l’opprobre international et érodant le soutien occidental.

Alors pourquoi jouer au jeu du Hamas ?

Selon l’universitaire Michael Milshtein – ancien chef du Département des affaires palestiniennes au sein de l’agence israélienne de renseignement de défense – c’est ici que quelque chose semble avoir changé en Israël. « Jusqu’au 7 octobre, certains Israéliens, y compris des politiciens, avaient le sentiment que la majorité des Palestiniens de Gaza sont différents du Hamas, qui les contrôle par la peur et l’oppression, et [that they] partagent un désir humain universel d’une vie bonne », a-t-il noté.

Mais cette perception s’est brisée après les attaques, lorsque la population de Gaza n’a pas protesté contre le Hamas et « a participé aux célébrations de la victoire qui comprenaient des abus sur les kidnappés et sur les corps », a-t-il déclaré. Milshtein surveille de près les médias de Gaza et est frappé par l’absence de critiques publiques à l’encontre du chef du Hamas, Yahya Sinwar, pour avoir infligé aux Palestiniens un carnage dépassant celui de la guerre civile. Nakba — la fuite et l’expulsion d’environ 700 000 Palestiniens pendant la guerre israélo-arabe de 1948.

Milshtein n’est pas non plus le seul à remarquer ce changement. Les célébrations de la victoire à Gaza et l’absence de condamnation de la part des politiciens de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie – qui n’étaient que trop prêts à nier toutes les atrocités commises le 7 octobre – ont suscité la colère de nombreuses personnes. Cela a également diminué toute empathie résiduelle qui aurait pu subsister, conduisant à un manque croissant de distinction entre le Hamas et la grande partie des Gazaouis – et même les Palestiniens dans leur ensemble.

Les éléments les plus extrémistes et les personnalités bellicistes de la droite israélienne n’ont pas tardé à remuer ce bouillon de brassage, en poussant leur programme de suprématie juive et en soutenant leur plaidoyer en faveur de l’annexion dans l’espoir que le 7 octobre enterrera pour de bon le processus de paix d’Oslo.

Les citoyens palestiniens fuient la ville de Khan Yunis à cause des raids israéliens, tandis que le bilan des morts civiles à Gaza s’alourdit | Ahmad Hasaballah/Getty Images

Des faucons comme le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir se sont opposés à toute atténuation du désastre humanitaire à Gaza. « Tant que nos otages ne reçoivent même pas la visite de la Croix-Rouge, cela n’a aucun sens d’offrir des cadeaux humanitaires à l’ennemi », a-t-il déclaré en novembre. Agir ainsi ne ferait que permettre à Sinwar « de s’asseoir confortablement dans son bunker climatisé, de regarder les informations et de continuer à manipuler la société israélienne et les familles des personnes enlevées ».

Mais ce ne sont pas seulement les suspects habituels de l’extrême droite israélienne qui ne ressentent aucune attirance pour l’empathie. Lors d’une session tendue à la Knesset en octobre, alors qu’un député arabe israélien déplorait le nombre de morts parmi les civils, s’exclamant « un enfant est un enfant », quelle que soit son appartenance ethnique, la politicienne Meirav Ben-Ari du parti libéral-centriste Yesh Atid a annoncé : « Les enfants de Gaza ont provoqué cela sur eux-mêmes.

En 1982, le mouvement pacifiste israélien avait mobilisé 400 000 personnes pour protester contre la première guerre du Liban, lorsque les forces de défense israéliennes avaient envahi le sud du Liban après une série d’attaques de l’OLP de l’autre côté de la frontière. En comparaison, jeudi dernier, le nombre de ceux qui sont descendus dans la rue était inférieur à 2 000.

S’adressant au petit rassemblement anti-guerre au milieu des chants : « Ni Ben-Gvir, ni le Hamas, nous en avons assez des extrémistes », a demandé la militante Rola Daoud : « Combien de sang doit-il couler avant de comprendre que cette guerre nous détruit tous ? Jusqu’à ce que nous comprenions qu’il n’y aura pas de paix d’un côté s’il n’y en a pas de l’autre, que nos destins sont liés ?

De même, le militant Heli Mishael a noté « que lorsque nous commençons à marcher en direction de la paix, nous savons que de nombreux Israéliens et Palestiniens nous rejoindront ». Mais tout cela semble peu probable tant que les deux parties ne commenceront pas à apprécier les souffrances de chacun, effaçant enfin les rêves et les craintes d’extermination ou d’expulsion.

Comme l’a déclaré le député arabo-israélien Mansour Abbas, exprimant ses inquiétudes quant à la déshumanisation en cours et à ses conséquences : « La bonne chose est de considérer ces événements comme le 7 octobre et leurs conséquences d’une manière différente – non pas comme faisant partie du conflit politique mais comme faisant partie du conflit politique. comment ils blessent des innocents, pour regarder davantage d’un point de vue humain.