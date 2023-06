La paire se venge des ramasseurs de chaises longues qui sont arrivés après neuf heures | Nouvelles du monde

Thom et Lisa ont décidé d’agir après que les transats réservés aient été laissés vides pendant neuf heures (Photos : Facebook/Thom Aspland/Getty) Un couple qui a remarqué son compagnon les clients de l’hôtel avaient des chaises longues «réservées» avant 6h30 – mais ne se sont pas présentés avant neuf heures – se sont assurés d’obtenir leur «petite» revanche. Les Australiens Thom et Lisa ont repéré des serviettes laissées sur des transats sans surveillance lorsqu’ils se sont levés mercredi au Grand Barong Resort à Bali. Les chaises longues étant toujours vides à 14 heures, le couple a décidé de réclamer les lits pour eux-mêmes, uniquement pour les personnes qui avaient laissé les serviettes pour arriver à 15h30. Thom et Lisa, cependant, ont refusé de bouger et ont même demandé à d’autres invités de prendre leur place après leur départ «pour que la mesquinerie continue». Thom a partagé son expérience en ligne et d’autres affiches ont fait l’éloge de la paire, convenant que laisser des serviettes sur les sièges toute la journée était « monopolisant le soleil » et irrespectueux, rapporte Le courrier quotidien. Laisser une serviette déployée sur une chaise longue a longtemps été considéré comme un signe qu’elle était prise, mais de nombreuses stations balnéaires ont commencé à interdire aux clients de réserver des espaces en raison de situations comme celle-ci. Thom a écrit: ‘Nous nous sommes réveillés ce matin [and] remarqué des serviettes déjà placées sur les transats à l’ombre de l’après-midi. Nous avons passé notre journée et sommes finalement arrivés à la piscine à 13 heures dans les lits intacts, personne en vue. Tous les héros ne portent pas de capes – certains se détendent sur des chaises longues (Photo : Facebook/Thom Aspland) À 14 heures, a-t-il dit, ils ont dit au personnel de la piscine qu’ils déplaçaient les serviettes car personne n’était dessus. « Nous avons ensuite attendu jusqu’à 15h30 pour qu’ils arrivent finalement et la réalisation que leurs places avaient disparu, iPads et livres en main n’avait pas de prix. » Plus: Tendance

Lisa a ajouté: « Nous sommes littéralement partis et avons demandé aux autres de les emmener juste pour que la mesquinerie continue. » Il semble que les efforts du couple aient eu l'effet escompté. Le jour suivant, Thom a posté une photo de victoire de chaises longues vides avec les mots « Libre toute la journée ». Une personne a écrit sous son message original : « La preuve que tous les héros ne portent pas de cape », tandis qu'une autre a déclaré : « Je vous crierais tous les deux un Bintang si j'étais là. » Certains hôtels ont interdit aux clients de réserver des transats avec des serviettes (Photo: Getty) Certaines personnes ont félicité le couple pour ne pas avoir réclamé les transats plus tôt. L'un d'eux a écrit: « J'aurais fait la même chose, sauf que je n'aurais pas attendu – s'ils n'étaient pas là pour les utiliser, c'est gratuit pour tous. » Bien que certains hôtels l'aient interdit, réserver des chaises longues à l'aube est encore une pratique courante dans de nombreuses stations balnéaires, ce qui conduit souvent à ce que l'on appelle des « guerres des lits de bronzage » parmi les clients. L'année dernière une vidéo a capturé le moment où les touristes d'une station balnéaire de Tenerife ont couru frénétiquement pour réclamer une chaise longue à 6 heures du matin. On voit les touristes se déchaîner d'un bâtiment près de la piscine et, comme un troupeau de bétail, se précipiter en masse pour prendre leur place. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez notre page d'actualités.

