La paire Rohan Bopanna-Matwe Middelkoop perd la finale de l’Open de Hambourg

L’Indien Rohan Bopanna et son partenaire néerlandais Matwe Middelkoop se sont inclinés face à la paire anglo-finlandaise Llyod Glasspool et Harri Heliovaara en deux sets lors de la finale de l’Open de Hambourg dimanche.

Le duo indo-néerlandais, quatrième tête de série, qui a atteint la demi-finale de Roland-Garros cette année, n’a pas réussi à briser la paire non classée de Glasspool et Heliovaara une seule fois pour subir une défaite 2-6 4-6 dans un match qui a duré un peu plus d’un heure.

Bopanna, qui est classé 21e en double, a disputé sa quatrième finale de niveau tour à Hambourg.

Le vétéran de 42 ans avait précédemment remporté les titres ATP250 à l’Open d’Adélaïde et du Maharastra avec son compatriote Ramkumar Ramanathan.

Cependant, lui et le Canadien Denis Shapovalov ont perdu le choc au sommet à l’Open du Qatar à Doha en février de cette année.

