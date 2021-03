La paire Inde-Pakistan Rohan Bopanna-Aisam-Ul-Haq Qureshi de retour ensemble après 7 ans

L’Indien Rohan Bopanna et le Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi, dont l’équipe de double a souvent reçu le titre d’Indo-Pak Express, feront équipe pour la première fois en sept ans à l’Open du Mexique à Acapulco, au Mexique.

Le tournoi ATP 500 débute le 15 mars. Le duo a connu une course réussie il y a plus de dix ans quand ils ont remporté cinq titres ensemble. Ils ont également atteint les quarts de finale à Wimbledon et les finalistes à l’US Open en 2010.

Ils ont même fait leur entrée dans le top 10 du classement ATP en double après avoir remporté le Masters de Paris en 2011.

Le couple a joué pour la dernière fois ensemble en septembre 2014 à Shenzhen, où ils ont chuté en quarts de finale. Bopanna est actuellement 40e au classement du double tandis que Qureshi est 49e.