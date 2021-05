La paire féminine indienne de Palak Kohli et Parul Parmar se qualifie pour les Jeux paralympiques de Tokyo

La paire féminine de Palak Kohli et Parul Parmar est devenue vendredi les premiers para-navettes indiens à se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Palak, 18 ans, et le vétéran Parul, qui n’ont pas pu participer à l’International espagnol de para-badminton (11-16 mai), en raison de restrictions de voyage à la suite de la pandémie de COVID-19, ont reçu une initiation officielle du monde entier. corps BWF vendredi.

Palak et sa partenaire Parul ont obtenu la qualification pour l’épreuve de double féminin SL3-SU5 en para-badminton, qui fera ses débuts aux Jeux paralympiques de cette année. «Nous avons reçu la communication officielle aujourd’hui et je suis ravi d’entendre la nouvelle», a déclaré Palak, qui est le plus jeune joueur de para-badminton au monde à se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo.

Le duo est actuellement classé sixième au monde. «Au cours des derniers mois, nous nous sommes poussés et nous nous sommes entraînés dur. Même dans la pandémie, nous avons continué à nous entraîner sous la direction de Gaurav Khanna monsieur et jamais détourné de notre concentration. « Les six meilleures paires du classement BWF se sont qualifiées. Le classement a été publié après la fin de l’Open d’Espagne.

«Je suis vraiment reconnaissant que nous ayons réussi à franchir le premier obstacle pour obtenir une médaille paralympique. Nous devons maintenant fixer nos objectifs sur le podium et consacrer toute notre énergie dans les jours à venir pour atteindre les objectifs. « Le duo était classé cinquième avant l’épreuve espagnole et même s’il avait fait les critères de qualification, il attendait l’officiel. communication, qui était due après l’événement espagnol Palak et Parul s’entraînent actuellement à la Gaurav Khanna Excellia Badminton Academy, la première académie professionnelle indienne de para-badminton, à Lucknow.

« Je suis absolument ravi que Palak et Parul soient les premiers du contingent indien de para-badminton à recevoir leurs billets pour les Jeux paralympiques de Tokyo », a déclaré Khanna. « La pandémie a été difficile pour nous tous, mais cette nouvelle a apporté une certaine positivité . Nous devons maintenant nous préparer en gardant à l’esprit le niveau de difficultés que les Jeux paralympiques auront pour nous et le travail devient un peu plus facile pour nous grâce à un centre de formation dédié. «Nous sommes extrêmement reconnaissants à l’Autorité sportive de l’Inde, BAI, Welspun India qui nous soutient constamment. » Palak représentera l’Inde aux Jeux paralympiques dans deux épreuves.

Après avoir atteint l’épreuve de double féminin SL3-SU5, Palak attend maintenant un appel dans la catégorie SU5 simple, où elle est actuellement classée 11e au monde.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici