La paire d’EastEnders se lance dans une affaire de choc alors qu’un secret explosif est révélé dans des épisodes du coffret

EASTENERS présentera une affaire de choc cette semaine après la révélation d’un secret explosif.

**AVERTISSEMENT DE SPOILER : CETTE HISTOIRE CONTIENT DES SPOILERS D’ÉPISODES DISPONIBLES SUR BBC iPLAYER QUI N’ONT PAS ENCORE DIFFUSÉ À LA TÉLÉVISION**

Mick sera furieux de la révélation[/caption]

Dans les épisodes disponibles à regarder sur le service de coffrets iPlayer de la BBC, les téléspectateurs verront le secret de Zack Hudson et Frankie Lewis exposé au père de Frankie, Mick Carther.

Mick sera dégoûté en découvrant que le couple est responsable du délit de fuite de Nancy.

Et il sera encore plus enragé lorsqu’il découvrira que le mensonge de Zack a séduit Nancy tout en lui cachant le secret.

Tout commence lorsqu’il essaie d’emmener Frankie à un cours de conduite mais pleine de nerfs, elle s’enfuit.

Il la poursuit et elle avoue tout sur l’accident de voiture.

Expliquer comment Zack l’a convaincue de garder le secret pour la protéger – et expliquer comment elle se sentait laissée de côté par Frankie de Carter qui s’attendait à ce que Mick appelle la police.

Cependant, à sa grande surprise, il ne le fait pas.

Au lieu de cela, il lui dit qu’il l’aime – et insiste pour qu’elle garde le secret de Nancy.

Mais il est clair qu’il ne ressent pas la même chose pour Zack – surtout quand il le voit embrasser Nancy dans la rue.

Décidant de garder le secret pour lui, Mick est furieux lorsque la relation de Nancy et Zack est confirmée.

Il le confronte plus tard et dit à Zack qu’il sait tout – et il exige qu’il laisse Nancy tranquille.





Cependant, les sentiments de Zack pour Nancy l’empêchent de rompre – et à la place, il propose qu’ils gardent le secret pour eux-mêmes – et Nancy accepte.

Elle dit plus tard à ses parents qu’elle et Zack sont finis – mais elle est ravie de garder le secret.

Mais combien de temps avant que tout lui explose au visage ?

Zack trompe Nancy pour qu’elle garde leur relation secrète[/caption]