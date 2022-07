La paire de Premier League en pourparlers avec Burnley sur l’accord avec Dwight McNeil

Crystal Palace et West Ham devraient se battre pour Dwight McNeil cet été, alors qu’ils cherchent à renforcer leurs options d’attaque en attaquant Burnley relégué pour l’attaquant de 22 ans.

McNeil a eu une saison à oublier la dernière fois, ne contribuant qu’une seule passe décisive car il n’a pas pu empêcher les Clarets d’être relégués de l’élite du football anglais le dernier jour.

La saison précédente, cependant, l’Anglais a produit 7 contributions de but, et ses 134 apparitions en Premier League démontrent qu’il peut certainement le couper au plus haut niveau, même à seulement 22 ans.

Pour les Hammers et Patrick Vieira, l’ailier représentera probablement une option de sauvegarde et de rotation, avec Palace et West Ham bien approvisionnés dans les vastes zones à l’heure actuelle.

S’ils souhaitent ajouter McNeil à leurs rangs, ils devront probablement trouver des honoraires d’environ 15 millions de livres sterling, ce qui, compte tenu de son expérience et de son âge, ne semble pas trop audacieux. De leur côté, Burnley doit continuer à lever des fonds malgré la vente de Nathan Collins aux Wolves plus tôt cet été.

West Ham a porté un double coup

Bien qu’ils soient intéressés par McNeil, la fenêtre de transfert ne se déroulera pas exactement comme prévu pour David Moyes cet été, car les Irons devraient être battus à la signature de Jesse Lingard par Nottingham Forest, qui sont plus disposés à égaler ses 180 000 £ par semaine. exigences salariales que son ancien côté prêt.

Nottingham Forest est en pourparlers avancés avec Jesse Lingard dans le but ambitieux de battre West Ham pour la signature de l’international anglais | @JPercyTelegraph et @TelegraphDucker #nffc https://t.co/R8jtV8X7nQ — Telegraph Football (@TeleFootball) 19 juillet 2022

Pendant ce temps, Thomas Tuchel a serait intervenu dans leur transfert potentiel pour Armando Broja et tient à garder l’Albanais et Stamford Bridge cette saison, ce qui pourrait mettre fin à leur quête du jeune talent.

Pire encore, le nouveau défenseur de 30 millions de livres sterling Nayef Aguerd a été expulsé quelques minutes seulement après le début de ses débuts avec les Hammers en raison d’une blessure à la cheville, David Moyes révélant qu’il ne connaissait pas la gravité du problème.

« Nous avons déjà fait radiographier Nayef et il n’y a pas de fracture à la cheville, ce qui est une bonne nouvelle. C’est peut-être des ligaments, ou il s’est tordu la cheville. Ça a explosé immédiatement donc il faut espérer que ce n’est pas un problème », a-t-il déclaré aux médias après le match, que les Hammers ont perdu 3-1.

