Arsenal a glissé à sa dernière défaite lamentable en Premier League à Everton samedi alors que l’équipe de Carlo Ancelotti a prouvé qu’elle allait dans une direction différente de celle de Mikel Arteta.

Les deux managers ont été nommés à des moments similaires à la même époque l’année dernière, mais alors que le patron expérimenté Ancelotti a réussi à convaincre les joueurs d’Everton d’accepter ce qu’il veut faire, le manager recrue Arteta est confronté à une crise à part entière dans le nord de Londres.

L’ancien milieu de terrain d’Everton et d’Arsenal a présidé une huitième défaite en seulement 14 matchs de Premier League cette saison à Goodison Park samedi, où les hôtes ont gagné 2-1 pour passer à la deuxième place du tableau.

Everton a pris les devants lorsqu’un effort de Dominic Calvert-Lewin a dévié le défenseur en visite Rob Holding, mais les Gunners ont égalisé grâce à un penalty de Nicolas Pepe.

Cependant, alors qu’ils semblaient se diriger vers la pause après avoir repris le jeu, Yerry Mina a dirigé ce qui s’est avéré être le vainqueur d’un corner sur un coup de mi-temps.

Le match a mis à nu certaines des lacunes d’Arsenal, avec un moment particulier repris par le Mail Online et cité comme un exemple de la gravité des choses.

Ils ont repéré un échange entre David Luiz et Mohamed Elneny juste avant la mi-temps, alors que le Brésilien pouvait être vu se disputer avec le milieu de terrain égyptien pour lui avoir renvoyé le ballon au lieu de regarder vers l’avant.

L’incident étant décrit comme le « point le plus bas » de la défaite, on dit que le désaccord entre Luiz et Elneny s’est poursuivi pendant le match, le Brésilien oubliant même souvent son coéquipier lorsqu’il cherche à qui passer.